Entenda polêmica entre influenciadoras Liz Macedo, Antonela Braga e Júlia P. em viagem a Gramado

As influenciadoras Liz Macedo, de 15 anos, Antonela Braga, de 16, e Júlia Pimentel, de 16, acumulam milhões de seguidores no TikTok, onde compartilham a rotina de adolescentes. Recentemente, elas viajaram para Gramado, acompanhadas de outros influenciadores, a trabalho. O que era para ser mais um encontro entre amigas virou assunto nas redes, com rumores de atrito entre o trio.

A confusão começou após a participação de Liz no "Podcats" no dia 24 de abril, de Camila Loures. Durante a conversa, Liz, que tem mais de 8 milhões de seguidores, contou que teve uma discussão por ciúmes com o namorado, envolvendo uma amiga próxima ao casal. Embora não tenha revelado o nome, muitos seguidores apontaram Antonela como a provável mencionada.

Diante da repercussão, Liz publicou um vídeo pedindo que os ataques à Antonela parassem, mas não confirmou se ela era, de fato, a pessoa citada no podcast.

Apesar da tensão, no dia seguinte as três voltaram a gravar conteúdos juntas. Na outra semana, seguiram para Gramado com outros criadores, como a atriz Nathália Costa, Duda Guerra (namorada do filho de Luciano Huck) e Luara, que soma mais de 23 milhões de seguidores. No entanto, os seguidores logo perceberam a ausência de vídeos do trio reunido.

Enquanto Liz e Júlia continuaram gravando juntas, Antonela passou a aparecer sozinha ou com outros amigos. Comentários cobrando explicações se multiplicaram nas publicações: “Por que estão excluindo a Antonela?” e “O que aconteceu com a amizade de vocês?” foram frequentes nos perfis das influenciadoras. Nenhuma delas respondeu diretamente.

Indiretas, boatos e antigos desentendimentos

Júlia chegou a publicar um vídeo dizendo ter “muita coisa para contar” sobre a viagem. Nele, seu namorado, Cauã Souza, aparece dizendo: “As amigas dela tudo dando em cima do namorado das outras”, alimentando ainda mais os boatos.

Antonela seguiu publicando vídeos sozinha. Em um deles, afirmou estar triste e com vontade de ir embora:

“Às vezes essas coisas acontecem na nossa vida para testar a gente, para ver se a gente é realmente forte ou como a gente vai lidar com essas situações", disse enquanto se arrumava para voltar para casa.

Meses antes, Júlia e Antonela já haviam se desentendido durante outra viagem, por causa de comida. À época, garantiram que haviam se resolvido.

Durante esta terça-feira (6), Júlia se pronunciou. Sem citar nomes, afirmou que preferiu se afastar da colega por comportamentos que considerou inadequados durante as duas viagens.

Familiares se pronunciam

Em meio à polêmica, Wilbert, tio e padrinho de Antonela, publicou um vídeo demonstrando indignação com os adultos que acompanharam o grupo:

“Muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos em hora nenhuma. Onde estavam os adultos que não resolveram essa situação?”

“Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim”, completou.

Já a mãe de Liz Macedo, ao ser questionada, disse apenas que “a história tem muitas camadas” e que só os envolvidos podem resolvê-la.

Legenda: Mãe de Liz Macedo se pronuncia sobre polêmica Foto: Reprodução/Redes sociais

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita