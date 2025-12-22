CAPTEI: Mulheres Raiz reúne lideranças e marca nova fase do mercado feminino em Fortaleza

Fortaleza entrou no radar dos encontros de alta voltagem estratégica.

Legenda: Mulhares Raiz Foto: LC Moreira

Na noite de quinta-feira, 18, o Hotel Oásis Atlântico Imperial recebeu o Mulheres Raiz, reunião que selou a convergência de duas forças do mercado: Leoa Group e Virtus Financial.

Por lá, mais de 50 empresárias, líderes e executivas circularam entre conversas de peso, visão de longo prazo e decisões bem-posicionadas.

À frente do Leoa Group, Camila Malvina reforçou o protagonismo feminino na estratégia, no branding e na expansão de negócios, enquanto a Virtus Financial, fundada por Maíra Gurgel, fez sua estreia oficial no Brasil, trazendo ao debate a pauta do planejamento financeiro e da alavancagem patrimonial sustentável.

Conteúdo aplicado, networking qualificado, coquetel seletivo e experiências sob medida deram o tom da noite, que marcou a chegada do Leoa Group ao Nordeste e inaugurou a operação brasileira da Virtus Financial. Uma noite de conexões que falam alto no presente e pensam longe no futuro.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Bernardo e Camila Malvina, Rafael Mota e João Batista dos Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Mulhares Raiz Foto: LC Moreira