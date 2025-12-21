Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/12) na TV Globo?

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (21), exibe o filme "Free Guy - Assumindo O Controle", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.

Sinopse de "Free Guy - Assumindo O Controle"

O filme conta a história de Guy, um personagem não-jogador em um jogo online desenvolvido pela Soonami Studio: o Free City. O protagonista não sabe que o mundo em que vive é um videogame e trabalha como caixa de banco ao lado de seu melhor amigo, o segurança do banco Buddy. Já no mundo real, Millie Rusk tenta provar que o código-fonte que ela escreveu junto com o amigo Walter "Keys" McKey foi roubado pela Soonami. Tudo munda quando, no jogo, Millie, que joga como Molotov Girl, chama a atenção de Guy ao cantar a música "Fantasy", de Mariah Carey. Desviado de sua programação, Guy agora precisa enfrentar os desafios da própria realidade.

Ficha técnica de "Free Guy - Assumindo O Controle"