Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (21/12) na TV Globo?
A "Temperatura Máxima" vai ao ar aos domingos, logo após o "Esporte Espetacular".
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (21), exibe o filme "Free Guy - Assumindo O Controle", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.
Sinopse de "Free Guy - Assumindo O Controle"
O filme conta a história de Guy, um personagem não-jogador em um jogo online desenvolvido pela Soonami Studio: o Free City. O protagonista não sabe que o mundo em que vive é um videogame e trabalha como caixa de banco ao lado de seu melhor amigo, o segurança do banco Buddy. Já no mundo real, Millie Rusk tenta provar que o código-fonte que ela escreveu junto com o amigo Walter "Keys" McKey foi roubado pela Soonami. Tudo munda quando, no jogo, Millie, que joga como Molotov Girl, chama a atenção de Guy ao cantar a música "Fantasy", de Mariah Carey. Desviado de sua programação, Guy agora precisa enfrentar os desafios da própria realidade.
Ficha técnica de "Free Guy - Assumindo O Controle"
- Título Original: Free Guy
- Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery
- Direção: Shawn Levy
- Gênero: Aventura, Ação, Comédia
- Roteiro: Matt Lieberman, Zak Penn
- Ano de Lançamento: 2021
- Duração: 1h55min
- Nacionalidade: Norte-americana