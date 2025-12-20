Ludmilla rebate Marcão do Povo após fala sobre racismo

Ludmilla se manifestou nas redes sociais na sexta-feira (19) para rebater declarações de Marcão do Povo, apresentador do SBT, que afirmou ao vivo ter sido “inocentado” no processo movido pela cantora por racismo. Segundo a artista, a fala não reflete corretamente a decisão da Justiça.

A reação aconteceu após o comunicador comentar o caso durante o programa "Primeiro Impacto". Na atração, Marcão declarou estar livre de acusações relacionadas a calúnia, crimes de ódio e racismo. "Hoje eu anuncio publicamente que fui inocentado de toda e qualquer denúncia", disse o apresentador.

Em um longo desabafo, Ludmilla afirmou que houve reconhecimento do crime racista, mas que o apresentador não sofreu punições por conta de uma estratégia jurídica. "Ele não foi inocentado. O racismo que ele cometeu contra mim foi reconhecido, mas ele usou uma manobra para não cumprir os efeitos da decisão", afirmou.

A cantora também criticou a postura do SBT diante do caso e cobrou um posicionamento da emissora. "Uma emissora histórica, que sempre falou de pluralidade, precisa saber que mantém em sua casa um apresentador condenado por racismo", disse.

Relembre o caso

O episódio que originou o processo ocorreu em 2017, quando Marcão do Povo, então contratado da Record, fez comentários racistas sobre a cantora durante uma atração ao vivo. O caso teve grande repercussão e motivou Ludmilla a recorrer à Justiça.

Ainda indignada, a artista afirmou que avalia novos caminhos legais. "Vou tentar recorrer do que for possível, mas recebo tudo isso com o estômago embrulhado", concluiu. Até o momento, o SBT não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.