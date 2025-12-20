'5 meses': Gilberto Gil homenageia filha Preta Gil nas redes sociais

Na manhã deste sábado (20), o cantor Gilberto Gil publicou uma homenagem à Preta Gil em suas redes sociais. A artista faleceu em julho deste ano em meio a um tratamento contra um câncer colorretal.

A postagem relembra pai e filha durante um show da turnê "Tempo Rei", realizado na cidade de São Paulo, em abril de 2025.

Figuras ilustres da música brasileira, os cantores estavam performando a composição "Drão", escrita por Gilberto em homenagem à Sandra Gadelha, mãe de Preta.

Na legenda, ele escreveu "5 meses", seguido de um emoji de coração azul. A publicação já conta com mais de 20 mil curtidas.

Nos comentários, seguidores partilharam mensagens de saudade e solidariedade. "Que todo nosso amor chegue a você e toda sua família", escreveu uma fã à Gilberto.

"Preta foi resiliência, amor, fé e luta por todas as causas. Eternamente Preta Gil", comentou outra seguidora. Também há dizeres de força e emojis que representam luto pela falta que faz a artista.

Relembre Preta Gil

Nascida em 1974, Preta Gil, filha de Gilberto Gil, estava em um tratamento contra o câncer colorretal desde 2023. No mesmo ano, ela chegou a ter remissão, mas os tumores reaparecem em agosto de 2024.

Neste ano, a cantora chegou a viajar para os Estados Unidos para um tratamento experimental contra a doença, mas faleceu dia 20 de julho no país, aos 50 anos.