O filme brasileiro "O Agente Secreto" perdeu o prêmio na categoria de "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2026. A estatueta foi entregue a "Valor Sentimental", dirigido por Joachim Trier, na noite deste domingo (15).

O longa norueguês retrata um drama familiar por meio dos personagens Gustav Borg (Stellan Skarsgard) e Nora (Renate Reinsve), pai e filha, e se tornou um dos maiores sucessos da temporada de premiações.

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"Eu sou só um nerd do cinema na Noruega, isso aqui significa muito para mim", disse Joachim Trier ao comemorar o prêmio.

No fim, o diretor citou os traumas familiares abordados no longa e falou sobre o cuidado com as crianças. "Não vamos votar em nenhum político que não leve isso a sério", completou.

Qual a história de 'Valor Sentimental'?

A história de "Valor Sentimental" percorre os traumas dessa família mostrada em cena por meio da relação entre Gustav, renomado diretor de cinema, e Nora, além da segunda filha, Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas). Quando ele decide que seu próximo longa será o retorno dele aos holofotes, o espectador pode acompanhar como essa relação também se moldou por meio da arte e dos sentimentos mais profundos.

Maior rival de 'O Agente Secreto'

Antes mesmo da cerimônia do Oscar, "Valor Sentimental" já era apontado entre os favoritos a receberem grande destaque na premiação da academia.

No Bafta, considerado o Oscar britânico, a disputa já era esperada. O melhor cenário, entretanto, acabou mesmo com o filme de Trier, que levou a categoria de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa".

Ao todo, a obra de Joachim Trier já conseguiu mais de 67 prêmios.

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