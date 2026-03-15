Oscar 2026: 'O Agente Secreto' perde prêmio de Melhor Filme Internacional para 'Valor Sentimental'
Disputa entre filme brasileiro e o norueguês já era adiantada por publicações especializadas.
O filme brasileiro "O Agente Secreto" perdeu o prêmio na categoria de "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2026. A estatueta foi entregue a "Valor Sentimental", dirigido por Joachim Trier, na noite deste domingo (15).
O longa norueguês retrata um drama familiar por meio dos personagens Gustav Borg (Stellan Skarsgard) e Nora (Renate Reinsve), pai e filha, e se tornou um dos maiores sucessos da temporada de premiações.
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"Eu sou só um nerd do cinema na Noruega, isso aqui significa muito para mim", disse Joachim Trier ao comemorar o prêmio.
No fim, o diretor citou os traumas familiares abordados no longa e falou sobre o cuidado com as crianças. "Não vamos votar em nenhum político que não leve isso a sério", completou.
Qual a história de 'Valor Sentimental'?
A história de "Valor Sentimental" percorre os traumas dessa família mostrada em cena por meio da relação entre Gustav, renomado diretor de cinema, e Nora, além da segunda filha, Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas). Quando ele decide que seu próximo longa será o retorno dele aos holofotes, o espectador pode acompanhar como essa relação também se moldou por meio da arte e dos sentimentos mais profundos.
Maior rival de 'O Agente Secreto'
Antes mesmo da cerimônia do Oscar, "Valor Sentimental" já era apontado entre os favoritos a receberem grande destaque na premiação da academia.
No Bafta, considerado o Oscar britânico, a disputa já era esperada. O melhor cenário, entretanto, acabou mesmo com o filme de Trier, que levou a categoria de "Melhor Filme em Língua Não Inglesa".
Ao todo, a obra de Joachim Trier já conseguiu mais de 67 prêmios.
Veja trailer do filme