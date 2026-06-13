Influenciador Vovô Anésio morre aos 88 anos

O influenciador Vovô Anésio, de 88 anos, morreu neste sábado (13), após ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Araraquara, Interior de São Paulo, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

"Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo", escreveu Caio Fiori, neto do idoso e produtor de seus vídeos na internet numa postagem no Instagram.

Internação na UTI

Anésio havia sido internado na UTI nesta sexta-feira (12), segundo informou o neto dele na ocasião. Por meio de um vídeo, Caio detalhou a situação médica do avô e pediu orações.

"Hoje pela manhã o Vovô Anésio teve um probleminha aqui em casa, um mal-estar. Nós logo fizemos os primeiros atendimentos, levamos ele ao pronto-socorro", iniciou.

E continuou: "Chegando lá, foi observado uma parada cardiorrespiratória, assim foram feitas as manobras necessárias para reanimá-lo. Foi feita a intubação, a sedação e, mantendo ele estável, nós logo encaminhamos ele para o hospital em Araraquara".

Imediatamente após a chegada ao hospital, o influenciador foi transferido para a UTI.

Segunda internação recente

Esta não havia sido a primeira internação do tiktoker neste ano. Em março, ele já havia passado pela UTI para se recuperar de uma cirurgia motivada por um acidente doméstico.

Veja também Zoeira Vini Jr. deixa coração nos comentários de post de Virginia e agita web no Dia dos Namorados Zoeira Anitta se apresenta na abertura da Copa 2026; veja horário e onde assistir

Naquela ocasião, a família divulgou uma nota de agradecimento. "Foram dias difíceis, de muita preocupação, mas também de muita fé. Queremos agradecer de coração a todos que oraram, enviaram mensagens e torceram pela recuperação dele", dizia o comunicado.