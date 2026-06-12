Vini Jr. deixa coração nos comentários de post de Virginia e agita web no Dia dos Namorados

A menos de 24 horas para a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, o nome do jogador Vinícius Júnior virou assunto nas redes sociais, mas não por causa de futebol. É que o atacante da seleção brasileira deixou um coração nos comentários de uma postagem da ex-namorada, Virginia Fonseca — de quem se separou há menos de um mês dizendo "fica bem".

Não é possível saber quantas curtidas a publicação da influenciadora alcançou, mas cerca de 70 mil pessoas reagiram ao comentário do atleta logo na primeira hora.

Nesta sexta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados, Virginia publicou um carrossel de fotos em que posa na cama de um hotel com um buquê de rosas gigante. Chamou atenção dos seguidores a roupa que ela estava usando, com bandeiras do Brasil, e a localização: Nova York, Estados Unidos, onde ocorrerá a partida entre a seleção brasileira e a do Marrocos.

Os comentários da empresária foram limitados, mas vários influenciadores e colunistas de entretenimento responderam, curiosos, na expectativa de saber se Virginia e Vini Jr. reataram.

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Término da relação

A empresária e o jogador tiveram uma relação intensa e conturbada que durou cerca de sete meses. No último 15 de maio, Virginia anunciou o fim do relacionamento com um comunicado publicado nos stories do Instagram. À época, ela afirmou que se dedicou muito ao namoro e que não criou barreiras para viver a experiência.

Sem explicar o motivo do término, a empresária acrescentou que aprendeu, ao longo da vida, a nunca negociar o que, para ela, é inegociável. "Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", declarou.

Vini Jr. se pronunciou apenas dias depois, agradecendo à ex-companheira por cada "momento e aprendizado". "Tudo de melhor e sucesso na sua vida. Torcendo por sua felicidade. [...] Fica bem", escreveu.