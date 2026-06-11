Veja 7 filmes românticos imperdíveis para assistir no Dia dos Namorados

As obras vão desde clássicos do cinema até produções recentes.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
11 de Junho de 2026 - 18:00
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Legenda: Opções de filmes românticos para assistir no Dia dos Namorados.
Foto: Reprodução.

Comemorado nesta sexta-feira (12), o Dia dos Namorados chega como uma oportunidade para viver um momento romântico ao lado do seu amor. Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou uma lista com filmes de romance imperdíveis, que inclui desde obras mais clássicas até produções recentes. 

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  • O Plano Imperfeito (2018);
  • Como Perder um Homem em Dez Dias (2003);
  • Amor à Primeira Vista (2023);
  • Um Lugar Chamado Notting Hill (1999);
  • Lisbela e o Prisioneiro (2003);
  • Hoje eu quero voltar sozinho (2014);
  • De repente 30 (2004).

O Plano Imperfeito (2018)

Considerado uma das melhores comédias românticas produzidas pela Netflix, "O Plano Imperfeito" é constantemente lembrado pelos fãs do gênero. No filme, são utilizados diversos recursos clichês para construir a narrativa, como o enredo de "inimigos a amantes" e de "convivência forçada. 

Nele, os protagonistas Harper (Zoey Deutch) e Charlie (Glen Powell) trabalham como assistentes para executivos em Manhattan, Nova York.

Os dois estão sempre trabalhando até tarde e, para tentar mudar a rotina de trabalho, elaboram um plano para juntar os chefes. O que essa dupla não esperava era que, no processo, fossem acabar desenvolvendo uma atração um pelo outro.

  • Onde assistir: Netflix.

Como Perder um Homem em Dez Dias (2003)

Não há como falar de comédia romântica sem resgatar o clássico "Como Perder um Homem em Dez Dias". Com Kate Hudson e Matthew McConaughey, o filme vai acompanhar um publicitário mulherengo que faz uma aposta com seu chefe.

Se Benjamin conseguir fazer uma mulher se apaixonar em dez dias, ficará responsável por uma grande campanha publicitária de empresa. 

Ao mesmo tempo, a jornalista Andie Anderson precisa fazer um artigo sobre como perder um homem em dez dias. Enquanto Ben se esforça para manter a relação com Andie, ela tenta fazer o possível para que o relacionamento termine. 

Tem muitas cenas divertidas que ajudam a construir a relação dos dois. Ao final do filme, dificilmente há quem não torça para esse casal improvável ficar junto.

  • Onde assistir: Prime Video (Paramount+).

Amor à Primeira Vista (2023)

Em "Amor à Primeira Vista", Oliver (Ben Hardy) e Haley (Hadley Sullivan) vão sentir uma forte conexão durante um voo para Londres. Em meio a uma turbulência, os dois compartilham detalhes íntimos de suas vidas, percebendo que possuem mais coisas em comum do que imaginavam

No entanto, após o pouso, logo precisam se separar ao chegar no aeroporto. Sendo um filme de encontros e desencontros, vai brincar sobre a influência do destino e a possibilidade de duas pessoas voltarem a se encontrar.

  • Onde assistir: Netflix.

Um Lugar Chamado Notting Hill (1999)

"Não esqueça que eu sou apenas uma garota, parada na frente de um rapaz pedindo a ele que a ame", assim disse a personagem de Julia Roberts no clássico "Um Lugar Chamado Notting Hill". Com Hugh Grant, essa obra gerou diversos fãs, que até hoje viajam para Londres em busca dos cenários em que foram filmadas as principais cenas.

Neste filme, o público acompanha a pacata vida de um livreiro, William Thacker, que tem sua vida transformada quando a famosa atriz estadunidense Anna Scott aparece em sua loja. A partir desse encontro, a vida dos dois se entrelaça cada vez mais, enquanto precisam lidar com desafios, como a exposição midiática que Anna enfrenta. 

  • Onde assistir: Prime Video.

Lisbela e o Prisioneiro (2003)

"Lisbela e o Prisioneiro" é uma comédia cheia de referências nordestinas e brasileiras. Com Selton Mello, que interpreta Leléu, e Débora Falabella, que faz a Lisbela, a obra conta a história de amor dos dois. 

A jovem Lisbela é apaixonada por filmes e cinema, sonha com os galãs de Hollywood. Já Leléu é um conquistador, que acaba se apaixonando pela doçura de Lisbela. Ela, no entanto, está com o casamento marcado, e os dois precisam enfrentar diversas adversidades para ficarem juntos. 

  • Onde assistir: YouTube.

Hoje eu quero voltar sozinho (2014)

O filme "Hoje eu quero voltar sozinho" acompanha Leo (Ghilherme Lobo), um adolescente cego, que sonha em viver um primeiro amor

Ao lado de sua melhor amiga, Giovana, começa a idealizar o primeiro beijo, enquanto percebe estar se cansando da superproteção da mãe.

Apesar de sua timidez, percebe as coisas começarem a mudar quando Gabriel (Fábio Audi) chega na sua escola. O novato logo vira amigo de Leo e Giovana, mas começa a desenvolver sentimentos por Leo. 

  • Onde assistir: Telecine e Prime Video.

De repente 30 (2004)

Em "De repente 30", tudo o que Jenna Rink (Jennifer Garden) mais deseja é completar 30 anos. Assim, em seu aniversário de 13 anos, ela faz o pedido: "quero ter 30 anos, a idade do sucesso". Quando acorda, percebe que seu pedido virou realidade. 

No entanto, enquanto aproveita essa nova fase, Jenna descobre que talvez não goste tanto da versão que se tornou. Para tentar lembrar o que aconteceu em sua vida nos últimos 17 anos, conta com a ajuda de Matt Flamhaff (Mark Ruffalo), seu melhor amigo na época da escola. 

Na adolescência, Matt era apaixonado por Jenna, enquanto a garota era alheia aos sentimentos dele. Porém, anos depois, ela percebe que talvez sempre tenha amado Matt.

  • Onde assistir: HBO Max. 

 

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