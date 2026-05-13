'Hoje eu quero voltar sozinho' ganha versão em quadrinho com roteiro do diretor
Ilustração foi realizada pelo quadrinista Bruno Freire, natural de Salvador.
Quando "Hoje eu quero voltar sozinho" chegou aos cinemas, logo conquistou o coração de muitos fãs. A história, delicada e sensível, aborda o romance entre um adolescente cego que se apaixona por seu colega de classe. Após mais de uma década desde seu lançamento, a obra ganhou uma versão em quadrinho com roteiro do diretor do filme, Daniel Ribeiro.
As ilustrações foram realizadas pelo quadrinista Bruno Freire, natural de Salvador, que é conhecido por abordar a relação homoafetiva em seus desenhos e trabalhos. O lançamento ocorreu pela Editora Seguinte, já estando disponível nas livrarias brasileiras.
Com a nova adaptação, os fãs podem não apenas revisitar a obra, mas ter um novo olhar sobre os personagens e a história. Essa é justamente a beleza da tradução de uma obra em distintos formatos.
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Qual a história do quadrinho?
Assim como o filme, o quadrinho "Hoje eu quero voltar sozinho" vai mostrar a jornada confusa e intensa de um primeiro amor. Os leitores acompanham primeiramente Leo, um adolescente cego, tímido e extremamente sensível.
Ao lado de sua melhor amiga, Giovana, começa a idealizar o primeiro beijo, enquanto percebe estar se cansando da superproteção da mãe. Quando Gabriel chega na escola, as coisas começam a mudar, e ele logo vira amigo de Leo e Giovana.
Pela primeira vez, Leo passa a especular se poderia estar gostando de alguém e, talvez o que lhe dá mais angústia, se ele é alvo do amor de Gabriel. Poderia a amizade virar algo a mais? E como lidar com esse novo amor precisando superar tantas barreiras?
Nesse quadrinho, há o retrato belo e sensível dessa relação que mostra ser possível haver amor apesar das diferenças e dos preconceitos.
Veja trailer do filme 'Hoje eu quero voltar sozinho'
Serviço
Livro “Hoje eu quero voltar sozinho”
Quanto: R$ 69,90
Onde comprar: Editora Seguinte