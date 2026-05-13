'Hoje eu quero voltar sozinho' ganha versão em quadrinho com roteiro do diretor

Quando "Hoje eu quero voltar sozinho" chegou aos cinemas, logo conquistou o coração de muitos fãs. A história, delicada e sensível, aborda o romance entre um adolescente cego que se apaixona por seu colega de classe. Após mais de uma década desde seu lançamento, a obra ganhou uma versão em quadrinho com roteiro do diretor do filme, Daniel Ribeiro.

As ilustrações foram realizadas pelo quadrinista Bruno Freire, natural de Salvador, que é conhecido por abordar a relação homoafetiva em seus desenhos e trabalhos. O lançamento ocorreu pela Editora Seguinte, já estando disponível nas livrarias brasileiras.

Legenda: As ilustrações foram realizadas pelo quadrinista Bruno Freire. Foto: Divulgação/Editora Seguinte.

Com a nova adaptação, os fãs podem não apenas revisitar a obra, mas ter um novo olhar sobre os personagens e a história. Essa é justamente a beleza da tradução de uma obra em distintos formatos.

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Qual a história do quadrinho?

Assim como o filme, o quadrinho "Hoje eu quero voltar sozinho" vai mostrar a jornada confusa e intensa de um primeiro amor. Os leitores acompanham primeiramente Leo, um adolescente cego, tímido e extremamente sensível.

Ao lado de sua melhor amiga, Giovana, começa a idealizar o primeiro beijo, enquanto percebe estar se cansando da superproteção da mãe. Quando Gabriel chega na escola, as coisas começam a mudar, e ele logo vira amigo de Leo e Giovana.

Pela primeira vez, Leo passa a especular se poderia estar gostando de alguém e, talvez o que lhe dá mais angústia, se ele é alvo do amor de Gabriel. Poderia a amizade virar algo a mais? E como lidar com esse novo amor precisando superar tantas barreiras?

Nesse quadrinho, há o retrato belo e sensível dessa relação que mostra ser possível haver amor apesar das diferenças e dos preconceitos.

Veja trailer do filme 'Hoje eu quero voltar sozinho'

Serviço

Livro “Hoje eu quero voltar sozinho”

Quanto: R$ 69,90

Onde comprar: Editora Seguinte