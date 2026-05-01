Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Descubra 11 livros para celebrar a cultura nacional no Dia da Literatura Brasileira

A data 1º de maio foi escolhida para homenagear o nascimento de José de Alencar, considerado "pai da literatura brasileira".

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa de obras como Sul e É quase como voltar pra casa, para matéria descubra 11 livros para celebrar a cultura nacional no Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Obras abordam temáticas como busca pelo lugar no mundo, conflitos familiares e formas de explorar as paisagens.
Foto: Divulgação/Editora Record, Companhia das Letras e 34.

O Dia da Literatura Brasileira é celebrado nesta sexta-feira, 1º de maio, e busca relembrar a importância do incentivo à leitura e do acesso ao livro.

A data foi escolhida como uma forma de homenagear o nascimento do escritor cearense José de Alencar, considerado por muitos o "pai da literatura brasileira".

Em comemoração, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 11 livros para celebrar a diversidade da produção nacional contemporânea.

As obras selecionadas possuem diferentes estilos, tendo romances, poesias e reportagens. Além disso, trabalham temas como memória, identidade, sexualidade e gênero.

"Um defeito de cor", por exemplo, é um livro que levantou diversas reflexões sobre a transformação social brasileira e o processo de escravização no Brasil. 

Veja também

teaser image
Verso

Cami di Malta estreia na literatura cearense com romance visceral sobre perda e solidão

teaser image
Verso

Bruna Martiolli lança obra sobre literatura com homenagens a Lispector, Lygia Fagundes e Saramago

Lista dos 11 livros para Dia da Literatura Brasileira

  • Sul, de Veronica Stigger;
  • Ressuscitar mamutes, de Silvana Tavano;
  • Os imortais, da Paulliny Tort;
  • Cor de Defunto, de Cami di Malta;
  • Assim na terra como abaixo da terra, da Ana Paula Maia;
  • Vida Sortida, de Bernardo Ceccantini;
  • É quase como voltar pra casa, de Janaina Abilio;
  • A Linguagem dos Desastres, de Fabiane Guimarães;
  • Holocausto brasileiro, de Daniela Arbex;
  • Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves;
  • Recapitulações, de Maria Valéria Rezende.

Sul, de Veronica Stigger

Imagem de capa do livro Sul, de Veronica Stigger, para matéria sobre o Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Veronica é professora dos cursos de pós-graduação em História da Arte e Fotografia da FAAP, em São Paulo.
Foto: Divulgação/Editora 34.

Não há livro ruim de Veronica Stigger. Em suas experimentações, sempre há algo que fica da leitura, por mais que por vezes possa parecer desafiador ao leitor desatento. A obra "Sul" reúne três textos: o conto "2035", a peça teatral "Mancha" e o poema "O coração dos homens".

Os gêneros distintos abordam temas como a perda da inocência e os desafios de crescer. No futuro distópico ou em diálogos absurdos, Veronica constrói seu livro e prende os leitores na narrativa. 

Ressuscitar mamutes, de Silvana Tavano

Imagem de capa de Ressuscitar mamutes, de Silvana Tavano, para matéria no Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Neste livro, Silvana discute a perspectiva de "ressuscitar passados, inventar futuros".
Foto: Divulgação/Editora Autêntica.

Não foi por acaso que "Ressuscitar mamutes", de Silvana Tavano, venceu o prêmio Oceanos 2025. A obra também foi finalista do prêmio São Paulo e Semifinalista do prêmio Jabuti 2025.

Nesse livro, a autora cruzou o tempo e a memória para construir uma narrativa sobre saudade, arrependimento e laços familiares. Uma mulher madura narra a história, mas precisa enfrentar conflitos e tensões envolvendo figuras familiares, principalmente o pai. 

Os imortais, de Paulliny Tort

Imagem de capa do livro Os imortais, da Paulliny Tort, para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Em "Os Imortais", a escritora narra a trajetória de um clã de neandertais em um cenário hostil.
Foto: Divulgação/Fósforo Editora.

Com "Os imortais", Paulliny Tort experimenta uma escrita diferente. Seu romance se assemelha a uma epopeia, acompanhando um clã de neandertais em um cenário hostil. As figuras centrais são conhecidas como Homem, Mulher e Velha.

O grupo atravessa territórios buscando sobreviver, mas logo incorporam uma criança sapiens ao clã. Como uma fábula da origem da humanidade, a obra é uma investigação das relações elementares entre os humanos. 

Cor de Defunto, de Cami di Malta

Imagem de capa do livro Cor de Defunto, de Cami di Malta, para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Cami di Malta é uma escritora cearense que tem "Cor de Defunto" como livro de estreia.
Foto: Divulgação/Editora Autêntica.

Livro de estreia de Cami di Malta, "Cor de Defunto" acompanha a protagonista Lilá, que enfrenta o luto após a morte da mãe. Essa mulher, carregada de tristezas, trabalha em uma funerária maquiando os mortos.

Ela se sente morta, sem vida e, ao longo dos capítulos, os leitores acompanham a tentativa dela de encontrar sentido na vida. É uma escrita que prende, sendo recorrentes os comentários de leitores citarem que a leitura ocorreu de forma fluída e rápida. 

Veja também

teaser image
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

teaser image
Zoeira

Romance de Diogo Bercito retrata luto e retorno às origens como forma de se encontrar

Assim na terra como abaixo da terra, de Ana Paula Maia

Imagem de capa do livro Assim na terra como abaixo da terra, da Ana Paula Maia, para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Romance narra o cotidiano de uma colônia penal isolada, contando com uma narrativa envolvente.
Foto: Divulgação/Record.

"Assim na terra como abaixo da terra", de Ana Paula Maia, é ambientado em uma colônia penal isolada. O espaço está em vias de desativação, tendo sido inspirado em um modelo de detenção do qual nenhum preso jamais fugiria.

O objetivo inicial era socializar os detentos para reinseri-los na sociedade. No entanto, com o tempo, a colônia se transformou em um campo de extermínio.

Em seus últimos dias de funcionamento, o agente superior Melquíades inicia um jogo sinistro, começando a caçar os homens com seu rifle como se fossem animais selvagens e os presos precisam lutar para sobreviver. 

Vida Sortida, de Bernardo Ceccantini

Imagem de capa do livro Vida Sortida, de Berbardo Ceccantini, para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Os poemas se inspiram em uma mistura de espaços e atmosferas, desde ruas e praças, a quartos e almoxarifados.
Foto: Divulgação/Editora 34.

O livro de poemas "Vida sortida", de Bernardo Ceccantini, reflete o amor do escritor pela descoberta dos espaços. Ele caminha e coleciona ruas, praças, bares, quartos, refeitórios e almoxarifados.

Tem um olhar atento às pequenas coisas, carregando consigo uma vontade andarilha. Em seus poemas repletos de lirismo, melancolia e graça, Bernardo traça ainda um diálogo com figuras como Manuel Bandeira, Antonioni, Frank O’Hara.

É quase como voltar pra casa, de Janaina Abilio

Imagem de capa do livro É quase como voltar pra casa, de Janaina Abilio, para Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: A protagonista Ava é assombrada pelo espírito da namorada e busca um lugar que se torne um lar.
Foto: Divulgação/Companhia das Letras.

Ava vive assombrada por fantasmas e não há como fugir. Assim, em "É quase como voltar pra casa", de Janaina Abílio, essa jovem precisa enfrentar o passado que lhe persegue. A história tem início quando Ava se depara com o fantasma da namorada Elaine pela primeira vez.

Ela, que ainda lida com a ausência do pai, começa uma jornada para tentar se aproximar da mãe, sendo guiada pelo espírito de Elaine e pelo corpo de Wilson, seu companheiro. A história aborda luto, separação da mãe, dinâmica racial e desejo sexual. 

A Linguagem dos Desastres, de Fabiane Guimarães

Imagem de capa do livro A Linguagem dos Desastres, de Fabiane Guimarães, para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Livro é ambientado em uma Brasília marcada por secas, enchentes e queimadas.
Foto: Divulgação/Companhia das Letras.

O livro "A Linguagem dos Desastres", de Fabiane Guimarães, acontece em uma Brasília marcada por secas, enchentes e queimadas. Reflexo desse mundo em crise, o romance aborda presságios e sobrevivência.

Na obra, a protagonista Catarina, filha de uma artista plástica e um bancário pragmático, busca encontrar sentido em sua vida. Com uma sensibilidade única, ela passa a ver respostas em um velho baralho de tarô da mãe.

Solitária, Catarina se vê atraída por algum mistério de Augusto, que passa a morar na casa ao lado junto com a mãe. 

Holocausto brasileiro, de Daniela Arbex

Imagem de capa do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: O livro "Holocausto Brasileiro" recebeu o 2º lugar no Prêmio Jabuti 2014 na categoria Reportagem.
Foto: Divulgação/Intrínseca.

Escrito pela jornalista Daniela Arbex, o livro "Holocausto Brasileiro" é um trabalho cuidadoso, aprofundado e sensível sobre os horrores registrados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, no século XX.

O local costumava ser utilizado para limpeza social, recebendo pacientes com diagnóstico de doença mental, homossexuais, prostitutas, epiléticos, melancólicos, mães solteiras, meninas problemáticas, entre outros.

Esse é um relato essencial sobre um fato marcante da história do Brasil. Para a produção da obra, Daniela chegou a entrevistar ex-funcionários e sobreviventes, além de resgatar arquivos e notícias da época.

Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves

Imagem de capa do livro Um defeito de cor para matéria sobre Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Obra inspirou o samba enredo da Portela, no Carnaval de 2024.
Foto: Divulgação/Record.

"Um defeito de cor" é um dos clássicos da literatura contemporânea.

Escrito por Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras (ABL), a obra conta a história de Kehinde, uma africana trazida para o Brasil na infância para ser escravizada.

Na juventude, a mulher comprou a própria liberdade e participou de movimentos relevantes para o povo negro. 

Recapitulações, de Maria Valéria Rezende

Imagem de capa do livro Recapitulações, de Maria Valéria Rezende, para matéria sobre o Dia da Literatura Brasileira.
Legenda: Livro passa por produções de Machado de Assis, Kafka e Guy de Maupassant.
Foto: Divulgação/Editora 34.

Em "Recapitulações", Maria Valéria Rezende buscou fazer um diálogo com autores clássicos da literatura. Ela traz Machado de Assis, José Saramago, Drummond, Cortázar e Kafka.

Longe de adotar um tom denso e cansativo, sua escrita aproxima os leitores desses grandes nomes, revelando bastidores do ofício do escritor.

Com muita criatividade e humor, ela propõe novos desfechos e releituras de histórias já consagradas, como "Dom Casmurro", "Fogo Morto" e "As armas secretas". 

 

Assuntos Relacionados
Imagem de capa de obras como Sul e É quase como voltar pra casa, para matéria descubra 11 livros para celebrar a cultura nacional no Dia da Literatura Brasileira.
Verso

Descubra 11 livros para celebrar a cultura nacional no Dia da Literatura Brasileira

A data 1º de maio foi escolhida para homenagear o nascimento de José de Alencar, considerado "pai da literatura brasileira".

Beatriz Rabelo
Há 23 minutos
Imagem de capa do livro Adaga e Chama, romantasia publicada pela Intrínseca.
Verso

Romantasia 'Adaga e Chama' combina magia, mistério e romance entre rivais

Obra pode conquistar fãs de "O Príncipe Cruel" e "Corte de Espinhos e Rosas".

Beatriz Rabelo
30 de Abril de 2026
Pessoa em pé, com braços cruzados, vestindo camisa clara e colete azul com crachá escrito “Voluntário”, em ambiente interno com prateleiras desfocadas ao fundo.
Mylena Gadelha

Chay Suede retorna às novelas em "Quem Ama Cuida" em par com Letícia Colin

Ator viverá Pedro na nova produção das 21h da TV Globo.

Mylena Gadelha
30 de Abril de 2026
Pessoa caminha por uma passarela iluminada durante um desfile de moda, usando roupa clara com top marrom estampado e sandálias. Ao fundo, uma plateia sentada acompanha o evento em um grande auditório.
Verso

DFB festival retorna à Praia de Iracema para 27ª edição; confira nomes confirmados

Evento de moda e cultura ocorrerá entre os dias 9 e 12 de junho, em Fortaleza.

Redação
29 de Abril de 2026
Três pessoas caminhando em um corredor interno iluminado, vestidas com roupas sociais em tons neutros, carregando bolsas e pastas, com vitrines e pessoas desfocadas ao fundo.
Mylena Gadelha

'O Diabo Veste Prada 2' segue fórmula do anterior e continua carismático; veja resenha

Novo longa, continuação do clássico de 2006, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30).

Mylena Gadelha
28 de Abril de 2026
Wilson Cirino estava hospitalizado em Fortaleza há 15 dias.
Verso

Morre aos 76 anos Wilson Cirino, músico da geração Pessoal do Ceará

Ele estava internado há 15 dias em hospital particular da capital cearense.

Redação
28 de Abril de 2026
Zé Pretinho, um homem negro idoso, posa sob a copa de uma árvore, segurando com as duas mãos um exemplar preservado do jornal 'Tribuna Metalúrgica'. Ele veste um boné vermelho com a inscrição 'Lula 2022' e uma camiseta personalizada, mantendo um olhar sereno e direto para a câmera enquanto exibe o registro histórico.
João Gabriel Tréz

Lutas de operários cearenses registradas em filme de Eduardo Coutinho são revisitadas em livro

“20 Anos Depois: Memórias Operárias no Cinema” reencontra operários cearenses que foram retratados no documentário “Peões” (2004).

João Gabriel Tréz
26 de Abril de 2026
Imagem de Ricardo Bacelar ao lado do percussionista, baterista e compositor Airto Moreira.
Verso

Ricardo Bacelar lança álbum 'Maracanós' em parceria com Airto Moreira

Cantora Flora Purim também realiza participação especial na produção.

Redação
24 de Abril de 2026
Charutos de couve em cima de mesa.
Verso

Comida di Buteco incentiva a criação de petiscos com verduras em Fortaleza; veja bares

A 15ª edição do concurso de bares deve se encerrar no próximo 3 de maio.

Redação
24 de Abril de 2026
Pessoa usando gorro e óculos escuros caminha em frente a uma vitrine com vários troféus em formato de bola dourada e prêmios esportivos expostos.
Mylena Gadelha

Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho aproxima fãs da vida pessoal do jogador

Com três episódios, produção figura entre as mais vistas da Netflix nos últimos dias.

Mylena Gadelha
24 de Abril de 2026
Imagem com os livros pensar com as mãos, ser escritor e escrever, para lista do Dia Mundial do Livro: Conheça 10 livros sobre o ofício da escrita.
Verso

Dia Mundial do Livro: conheça 10 livros essenciais para quem quer se tornar um escritor

Livros revelam os bastidores da criação literária, incluindo técnicas e processos de organização.

Beatriz Rabelo
23 de Abril de 2026
Três pessoas sobre um palco, de mãos dadas e erguidas, em meio a confetes dourados; ao fundo, um painel iluminado exibe o número “57” em destaque.
Mylena Gadelha

Por que Ana Paula Renault ganhou o BBB 26?

Incontestável, vitória da sister foi fruto de uma entrega máxima ao jogo do reality.

Mylena Gadelha
22 de Abril de 2026
Imagem de Caio Blat, fazendo uma gravação sobre Grande Sertão Veredas, obra de João Guimarães Rosa.
Verso

Caio Blat grava audiolivro de 'Grande sertão: veredas' e incentiva descoberta de Guimarães Rosa

Ao Diário do Nordeste, ator revelou bastidores da gravação e compartilhou passagem favorita do livro.

Beatriz Rabelo
20 de Abril de 2026
O ator Gero Camilo observa seu reflexo em um espelho de camarim, vestindo um terno cinza e gravata estampada enquanto segura um pequeno objeto nas mãos, em uma cena do filme 'Papagaios'. Ao fundo, um arara com cabides e outros figurinos compõe o ambiente de bastidores sob uma iluminação suave e focada.
João Gabriel Tréz

Gero Camilo lança filme em Fortaleza e celebra cinema do Ceará: ‘Quero estar muito próximo’

Ator cearense estrela o suspense "Papagaios", que terá pre-estreia no Dragão do Mar no próximo dia 26.

João Gabriel Tréz
18 de Abril de 2026
Imagem da escritora francesa Albertine Sarrazin, que escreveu o livro O astragálo.
Verso

Conheça Albertine Sarrazin, escritora francesa por trás do romance cult 'O astrágalo'

Obra chega ao Brasil pela Editora 34 com prefácio de Patti Smith.

Beatriz Rabelo
17 de Abril de 2026
Performance ao vivo de uma banda com destaque para vocalista usando jaqueta de couro, na frente do palco com instrumentos musicais ao fundo, iluminação de show.
Verso

Show do Guns N' Roses em Fortaleza terá operação especial de trânsito

Operação especial de trânsito montada pela AMC no entorno da Arena Castelão tem mudanças no acesso de veículos e orientação para chegada antecipada.

Paulo Roberto Maciel*
17 de Abril de 2026
Axl Rose, da banda Guns N' Roses, se apresenta ao vivo em um palco com iluminação intensa, tocando guitarra e cantando em um show de rock.
Verso

Guns N' Roses em Fortaleza: veja a previsão do tempo para este sábado (18)

Público de show deve estar atento ao clima da Capital durante o fim de semana.

Paulo Roberto Maciel*
17 de Abril de 2026
Turnê do Guns N' Roses no Brasil
Verso

Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja como transferir ingresso para outra pessoa

Quem comprou ingresso para o show do Guns N’ Roses em Fortaleza e precisa repassar a entrada pode fazer a transferência diretamente pelo aplicativo da plataforma de venda.

Paulo Roberto Maciel*
17 de Abril de 2026
Pessoa ao ar livre, em close, com barba espessa e cabelo curto e ondulado, usando casaco escuro; ao fundo, céu azul.
Mylena Gadelha

Diretor de 'Barba Ensopada de Sangue' revela 'olhar de fã' para adaptar livro aos cinemas

Aly Muritiba lançou longa no início do último mês de abril e celebra resultado da obra cinematográfica.

Mylena Gadelha
16 de Abril de 2026
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Show do Guns N' Roses em Fortaleza: veja tudo o que você precisa saber

Confira data, horário, ingressos, local, mapa, setlist e dicas para aproveitar o evento.

Paulo Roberto Maciel*
16 de Abril de 2026