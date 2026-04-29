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DFB festival retorna à Praia de Iracema para 27ª edição; confira nomes confirmados

Evento de moda e cultura ocorrerá entre os dias 9 e 12 de junho, em Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Pessoa caminha por uma passarela iluminada durante um desfile de moda, usando roupa clara com top marrom estampado e sandálias. Ao fundo, uma plateia sentada acompanha o evento em um grande auditório.
Legenda: Edição de 2026 terá o tema "Praia de Iracema: coração e cérebro da Cidade Dragão".
Foto: LC Moreira.

O DFB Festival, considerado um dos principais eventos de fomento à economia criativa do Brasil, será realizado mais uma vez na Praia de Iracema, em Fortaleza. A edição deste ano integrará as celebrações do aniversário de 300 anos da cidade e ocorrerá do dia 9 até 12 de junho sob o tema "Praia de Iracema: coração e cérebro da Cidade Dragão". 

Dessa vez, a 27ª edição do evento se propõe a trazer referências históricas, movimentos culturais e dinâmicas sociais capazes de moldar o imaginário local. A ideia é representar parte da paisagem simbólica presente na Praia de Iracema, vista como um dos principais polos criativos de Fortaleza.

Assim como nos anos anteriores, o DFB terá shows, palestras e workshops na programação.

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Já os nomes confirmados para os desfiles foram escolhidos sob a ótica da diversidade criativa na capital cearense. Segundo a organização, são estilistas consolidados, marcas independentes e uma nova geração de talentos da moda cearense.

Confira os nomes, marcas e coletivos confirmados:

  • Lino Villaventura;
  • Almir França;
  • George Azevedo;
  • David Lee;
  • Melk Zda;
  • J. Cabral;
  • Silvânia de Deus;
  • Gabriela Fiuza;
  • Ethos;
  • 4 Town;
  • 100% CEART;
  • Casa Aika;
  • Oco Club;
  • Studio Orla;
  • Almacor;
  • 407 AA;
  • Lire Brand.

A programação do evento ainda deve contar com a presença de iniciativas colaborativas como o projeto Mãos da Moda e o movimento Nordestesse. 

Além disso, o Concurso dos Novos, que apresenta diferentes instituições de ensino do país para projetar novos criadores, também será realizado mais uma vez. Participarão alunos de faculdades como a UNIFOR (CE), UFCA (CE), UCS (RS), UDESC (SC), UFPE (PE), UNIPE (PB) E UTFPR (PR). 

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