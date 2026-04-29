DFB festival retorna à Praia de Iracema para 27ª edição; confira nomes confirmados
Evento de moda e cultura ocorrerá entre os dias 9 e 12 de junho, em Fortaleza.
O DFB Festival, considerado um dos principais eventos de fomento à economia criativa do Brasil, será realizado mais uma vez na Praia de Iracema, em Fortaleza. A edição deste ano integrará as celebrações do aniversário de 300 anos da cidade e ocorrerá do dia 9 até 12 de junho sob o tema "Praia de Iracema: coração e cérebro da Cidade Dragão".
Dessa vez, a 27ª edição do evento se propõe a trazer referências históricas, movimentos culturais e dinâmicas sociais capazes de moldar o imaginário local. A ideia é representar parte da paisagem simbólica presente na Praia de Iracema, vista como um dos principais polos criativos de Fortaleza.
Assim como nos anos anteriores, o DFB terá shows, palestras e workshops na programação.
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Já os nomes confirmados para os desfiles foram escolhidos sob a ótica da diversidade criativa na capital cearense. Segundo a organização, são estilistas consolidados, marcas independentes e uma nova geração de talentos da moda cearense.
Confira os nomes, marcas e coletivos confirmados:
- Lino Villaventura;
- Almir França;
- George Azevedo;
- David Lee;
- Melk Zda;
- J. Cabral;
- Silvânia de Deus;
- Gabriela Fiuza;
- Ethos;
- 4 Town;
- 100% CEART;
- Casa Aika;
- Oco Club;
- Studio Orla;
- Almacor;
- 407 AA;
- Lire Brand.
A programação do evento ainda deve contar com a presença de iniciativas colaborativas como o projeto Mãos da Moda e o movimento Nordestesse.
Além disso, o Concurso dos Novos, que apresenta diferentes instituições de ensino do país para projetar novos criadores, também será realizado mais uma vez. Participarão alunos de faculdades como a UNIFOR (CE), UFCA (CE), UCS (RS), UDESC (SC), UFPE (PE), UNIPE (PB) E UTFPR (PR).