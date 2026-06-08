Livro inédito no Brasil revisita marcas deixadas por ditadura que durou quase 40 anos

"Se existe um ato de amor, esse ato é a memória". Em "O tempo das cerejas", a escritora catalã Montserrat Roig vai se debruçar sobre o momento político e cultural na Espanha após o fim da ditadura de Franco, no final dos anos 1970. Para ela, o processo de reconstrução passa diretamente pela necessidade de resgatar a memória e lembrar o que aconteceu.

Após tantos anos de silêncios e feridas, Roig destaca a importância de virar a cabeça para trás para que a história não se repita. A obra, considerada um clássico moderno da literatura catalã, é um símbolo político e poético desse período. Apesar de se passar na Espanha, há quem veja muitas semelhanças a nível nacional, com a Ditadura Militar no Brasil.

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No livro, os leitores acompanham a protagonista Natàlia Miralpeix, que retorna para Barcelona, em 1974, após quase dez anos de sua partida. Em uma estrutura não linear, Roig consegue ir construindo uma narrativa que reflete os traumas da Guerra Civil e os sonhos dessa juventude que resistiu.

Sendo um livro de muitas vozes, os leitores acompanham outros familiares de Natàlia: o pai, o irmão, a tia, a cunhada e o sobrinho. Eles, assim como ela, buscam entender o que aconteceu e dar um sentido à vida.

Contexto político da obra

O título da obra dialoga com uma referência histórica e cultural significativa. A canção francesa "Le temps des cerises", de Jean-Baptiste Clément, ficou conhecida como um dos hinos da Comuna de Paris, de 1871. A letra remete à revolução, à resistência e aos amores vividos nesse período que fervilhava de mudanças.

De certa forma, o espírito desse tempo, de revolução e resistência ocorre também no livro de Montserrat Roig. Intencional ou não, há um paralelo entre livro e canção.

Legenda: Livro acompanha a protagonista Natàlia Miralpeix, que retorna para Barcelona, em 1974, após quase dez anos de sua partida. Foto: Divulgação/Companhia das Letras.

Durante a ditadura franquista, milhares de opositores do regime foram perseguidos, presos ou mortos. Nessa época, ocorreu ainda o sequestro sistemático de bebês, retirados de suas famílias sob a justificativa ideológica de impedir que os valores políticos dos pais fossem transmitidos às novas gerações.

Em 1977, foi aprovada uma lei da anistia que perdoou os crimes cometidos por agentes que atuaram na ditadura franquista.

Apenas em 2007, quatro décadas depois, é assinada a lei de Memória Histórica, que busca investigar as vítimas desse regime.

Resgate da memória

A obra de Montserrat é, portanto, precursora do debate sobre a importância da memória. Publicada pela primeira vez em 1976, estando muito a frente do seu tempo, a jornalista e escritora se propôs a costurar o cenário político da época com vivências pessoais.

Essa obra teve um impacto tão grande no momento da publicação que chegou a receber o Prêmio Sant Jordi de Romance, em 1976. Essa premiação, até hoje, é considerada uma das mais importantes da literatura.

Quem foi Montserrat Roig?

Jornalista e escritora, Montserrat Roig nasceu em Barcelona, na Espanha, em 1946. Sua infância e juventude foi marcada pelo cenário do regime franquista.

Ela chegou a publicar contos, cinco romances, além de diversos livros de entrevistas e artigos. De sua época, Roig foi considerada uma das intelectuais mais engajadas e se definia enquanto socialista.

Montserrat faleceu de câncer aos 45 anos, em 1991, em Barcelona.

Serviço

Livro "O tempo das cerejas"

Quanto: R$ 79,90

