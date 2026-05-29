Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Obra inédita revela cartas e bastidores entre ícones do 'Boom Latino-Americano'

Livro "As Cartas do Boom", publicado pela editora Record, mostra o cotidiano, os conflitos e os processos criativos de Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa do livro As cartas do Boom, com Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.
Legenda: No livro, há conversas sobre o cenário político da época.
Foto: Divulgação/Editora Record.

Conta-se que quando "O Jogo da Amarelinha" foi publicado, a editora de Julio Cortázar precisou parar a publicação dos outros títulos, tamanha era a demanda pela obra. O mesmo ocorreu com "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez. Nessa mesma época, outros escritores da América Latina viram seus livros saírem rapidamente das livrarias, como Mario Vargas Llosa e Carlos Fuentes. Agora, pela primeira vez, os brasileiros podem ter acesso às correspondências trocadas entre esses grandes nomes

O livro "As Cartas do Boom", publicado pela editora Record, mostra a troca de cartas entre Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa. Esses documentos revelam conversas íntimas entre esses grandes nomes do considerado "Boom Latino-Americano". Há conversas sobre o cenário político da época, assim como momentos de críticas e admiração literária.

Veja também

teaser image
Verso

Natércia Pontes revisita feridas para escrever romance sobre solidões e recomeços

teaser image
Verso

Dia Mundial do Livro: conheça 10 livros essenciais para quem quer se tornar um escritor

Cortázar, por exemplo, envia apontamentos minuciosos para Fuentes sobre o seus contos. Fuentes, por sua vez, comemora o impacto do "O Jogo da Amarelinha", que foi um fenômeno no ano de publicação, em 1963, e hoje já é considerado um dos clássicos da América Latina.

Imagem de capa do livro O Jogo da Amarelinha, de Julio Cortázar e Mario Vargas Llosa, sobre o boom latino-americano.
Legenda: Cortázar e Vargas Llosa são escritores que marcaram esse período.
Foto: Divulgação.

O escritor argentino, que viveu grande parte da sua vida em Paris, na França, era conhecido pelos amigos. Eric Nepomuceno descreveu o amigo como um "desafiador permanente". Ele estava disposto a abrir janelas e ver o mundo.

Como os outros integrantes desse período de efervescência literária, Cortázar perseguia as possibilidades ocultas na escrita. Isso se faz evidente também nessas cartas trocadas entre eles. Agora, com a publicação inédita, os leitores têm o privilégio de conhecer os bastidores e entender os processos de criação desse grupo. 

Publicação histórica e sem prescendentes

Logo na introdução, os editores escrevem: "este é um livro histórico. É a primeira compilação da correspondência entre os quatro principais romancistas do boom latino-americano". É um acesso sem prescendentes às relações deles. 

Na obra, há um momento em que García Márquez pede que sejam enviados cigarros franceses para Vargas Llosa em Londres:

"Peço a tua colaboração para salvar o romance latino-americano: manda Gauloises Bleues para Vargas Llosa em Londres. Está desesperado, assim como aconteceu comigo naquela cidade, com a doçura do tabaco inglês, e consequentemente o romance dele estancou. Eu estou lhe mandando uma cartela de Elegantes por intermédio de todos que vão a Londres, e coloquei para funcionar a rede da máfia para que também lhe mandem cigarros colombianos".
Gabriel García Márquez
Escritor colombiano

Em outra carta, Gabo revela para Fuentes ter encontrado, por fim, o título da obra "Cem Anos de Solidão"

Imagem de capa dos livros A morte de Artemio Cruz e Cem anos de solidão, para matéria sobre o boom latinoamericano.
Legenda: Gabo revelou para Fuentes quando encontrou o título do livro "Cem anos de solidão".
Foto: Divulgação.

Em todos esses escritores, havia uma inquetude em descobrir novas maneiras de contar a história. As editoras perceberam que havia um movimento literário em curso. O interesse pelo que era produzido na América Latina não partia apenas de editoras latino-americanas, mas também de casas editoriais de diferentes partes do mundo.

Embora não faça parte do conjunto de autores reunidos no livro, vale lembrar que a escritora Cristina Peri Rossi é frequentemente apontada como a única mulher a integrar esse Boom Latino-Americano.

De todo modo, é difícil terminar a leitura dessas cartas sem se sentir próximo desses escritores. Suas correspondências estão cheias de afetos, trocas e divergências que trazem uma outra perspectiva sobre um dos movimentos mais importantes da literatura do século XX.

Imagem de capa do livro As cartas do Boom, com Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.
Legenda: No livro, há conversas sobre o cenário político da época.
Foto: Divulgação/Editora Record.

Serviço

Livro "Heptalogia"
Quanto: R$ 159,90
Onde comprar: Editora Fósforo

Assuntos Relacionados
Imagem de capa do livro As cartas do Boom, com Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.
Verso

Obra inédita revela cartas e bastidores entre ícones do 'Boom Latino-Americano'

Livro "As Cartas do Boom", publicado pela editora Record, mostra o cotidiano, os conflitos e os processos criativos de Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.

Beatriz Rabelo
Há 18 minutos
Na imagem, uma mulher jovem, de pele clara e cabelos castanhos claros, sorri alegremente de olhos semi-cerrados enquanto segura um pequeno bolo de aniversário. Ela usa uma tiara rosa brilhante que diz
Ana Karenyna

Romantizar o aniversário é um jeito de agradecer pela própria existência

Se inspire a criar pequenos rituais para celebrar a vida.

Ana Karenyna
29 de Maio de 2026
foto do cantor Pedro Ortaça recebendo título de doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Verso

Cantor e compositor Pedro Ortaça morre aos 83 anos

Artista ficou conhecido por propagar a cultura das Missões para todo o país.

Redação
29 de Maio de 2026
Colagem de três imagens verticais destaca produções audiovisuais e artistas brasileiros em diferentes contextos dramáticos e musicais. Na primeira, o cantor Gilberto Gil sorri alegremente enquanto toca um violão; na imagem central, uma mulher com quepe militar observa atentamente um homem que aponta um revólver em direção à câmera; na última, a artista Rogéria aparece em plano médio retocando o batom vermelho enquanto se olha em um espelho de mão.
Verso

Tela Brasil estreia em versão web e com 561 obras audiovisuais; saiba mais detalhes

MinC adiantou ao Diário do Nordeste informações sobre a plataforma de streaming do Governo Federal, que será lançada no sábado (30).

João Gabriel Tréz
28 de Maio de 2026
Os atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello aparecem sentados lado a lado em um sofá verde-limão enquanto dão uma entrevista de mãos dadas, de forma carinhosa. Ela veste um elegante vestido roxo de mangas compridas, olhando discretamente para o lado, enquanto ele usa uma camisa bege clara e calça social, mantendo uma expressão atenta e focada.
Verso

Claudia Raia volta a Fortaleza com peça e celebra teatro frente ao ‘mundo da IA’

Comédia musical “Cenas da Menopausa” será apresentada no Cineteatro São Luiz neste fim de semana.

João Gabriel Tréz
28 de Maio de 2026
Interface da plataforma de streaming 'Tela Brasil' é exibida em uma tela, destacando um banner central abstrato com a ilustração de um olho em tons de amarelo e verde. Abaixo do banner, uma fileira horizontal apresenta miniaturas de filmes recomendados, como 'Ângela', 'Veneno' e 'Barravento', sobre um fundo escuro integrado a um cenário externo texturizado.
Verso

Tela Brasil, streaming público e gratuito com mais 500 filmes, será lançado neste sábado (30)

Iniciativa do Governo Federal via promover a difusão e reunir dados sobre o audiovisual brasileiro.

João Gabriel Tréz
27 de Maio de 2026
Imagem dividida ao meio compara a cantora Cássia Eller no palco e a atriz Luisa Arraes caracterizada como ela para o filme biográfico. À esquerda, Cássia canta expressivamente tocando um violão sob luz de palco, enquanto à direita, Luisa aparece de perfil com cabelos curtos e cacheados semelhantes, vestindo uma blusa preta idêntica sobre um fundo escuro.
Verso

Cinebiografia de Cássia Eller anuncia Luisa Arraes como protagonista

“Cássia - O Filme” deve ser gravado em outubro e está previsto para estrear em 2027.

João Gabriel Tréz
27 de Maio de 2026
O ator Matheus Nachtergaele encara a câmera com uma expressão séria e compenetrada em meio a um ambiente de floresta, vestindo uma jaqueta verde-oliva aberta sobre uma camiseta marrom. Ao fundo desfocado, a silhueta de outra pessoa caminha entre as árvores, completando a atmosfera dramática e misteriosa da cena.
João Gabriel Tréz

Matheus Nachtergaele grava novo filme em Guaramiranga

Ator paulistano protagoniza “Entre os Dias”, do cearense Petrus Cariry, e adianta à coluna futuro projeto na direção.

João Gabriel Tréz
26 de Maio de 2026
Uma equipe de filmagem registra uma cena em um ambiente rural, com uma mulher sorridente segurando uma claquete à frente de um casal de idosos em uma varanda. A câmera montada em um tripé e um microfone boom posicionado acima capturam a produção, que ocorre sob a luz do dia em meio à vegetação e construções simples.
João Gabriel Tréz

Projeto audiovisual impulsiona identidade e profissionalização em Itapipoca

Grupo de 25 estudantes entre 15 e 48 anos passou por aulas sobre diversas áreas do audiovisual. Juntos, eles produziram quatro curtas-metragens.

João Gabriel Tréz
24 de Maio de 2026
Dick Parry em primeiro plano, em cima do palco, com uma blusa cinza e calça preta, tocando o saxofone. Em segundo plano, um guitarrista tocando guitarra e um homem tocando bateria.
Verso

Morre Dick Parry, saxofonista do Pink Floyd, aos 83 anos

Guitarrista David Gilmour se despediu do músico em seu perfil no Instagram

Redação
23 de Maio de 2026
Imagem do escritor Jon Fosse, escritor de Heptalogia, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura.
Verso

Conheça obra-prima que consolidou Jon Fosse e levou escritor ao Nobel de Literatura

Livro "Heptalogia", publicado pela editora Fósforo, apresenta reflexões sobre solidão, memória e fé.

Beatriz Rabelo
23 de Maio de 2026
Pessoa com cabelo trançado sentada em sofá, de frente para a câmera, em ambiente interno com iluminação quente; ao fundo, estante com livros e objetos desfocados e parede de madeira.
Mylena Gadelha

Alice Carvalho reflete sobre 6ª temporada de 'Sessão de Terapia': 'Me convidou a desacelerar'

Atriz é uma das estreantes nos novos episódios da série.

Mylena Gadelha
22 de Maio de 2026
Frequentadores de um evento geek interagem em frente a um estande repleto de camisetas e acessórios de super-heróis, bandas e cultura pop, sob a placa vermelha da marca 'Usina de Camisetas'. A imagem captura o movimento do público de costas e de perfil, concentrado em olhar os produtos expostos em uma atmosfera movimentada e colorida.
Verso

Sana, festival de cultura geek, entra no calendário oficial do Ceará

Governador do Estado sancionou lei que reconhece potencial econômico e cultural de evento do segmento geek.

Redação
17 de Maio de 2026
A secretária da Cultura de Fortaleza Helena Barbosa, mulher com cabelo cacheado volumoso e óculos, e o diretor do Instituto Ibero Culturas Paulo Feitosa, homem de barba e camisa bege, posam sorridentes ao lado de um grande banner institucional da Fortaleza Film Commission em um pavilhão de eventos. O banner vertical traz uma foto em preto e branco de um pescador com uma jangada no topo, seguida por um fundo laranja vibrante com textos em inglês que promovem a cidade como destino cinematográfico.
João Gabriel Tréz

Instituições culturais cearenses representam o Estado no Festival de Cannes

Programações do prestigiado evento francês contam com presença de representantes da Secretaria da Cultura de Fortaleza e do Museu da Imagem e do Som do Ceará, por exemplo.

João Gabriel Tréz
17 de Maio de 2026
pessoas de costas, diante de painel de exposição.
Verso

Espaço Cultural Arandu recebe exposição sobre o legado de Edson Queiroz na comunicação

Mostra “A voz do Nordeste – o legado de um visionário” destaca a contribuição do empresário para o desenvolvimento da comunicação audiovisual na região.

Redação
15 de Maio de 2026
Imagem de capa do livro Vida doçura, para matéria sobre Natércia Pontes e literatura.
Verso

Natércia Pontes revisita feridas para escrever romance sobre solidões e recomeços

"Vida doçura" é o último lançamento de escritora cearense, já disponível nas livrarias brasileiras.

Beatriz Rabelo
15 de Maio de 2026
Registro da exposição Arquivo em Fluxo, no Banco do Nordeste Cultural Fortaleza, mostra uma tela de televisão montada em um pilar de madeira exibe as palavras 'fim? the end is it?' em uma galeria de arte. Ao fundo, um grande painel apresenta o rosto de um homem com a mão aberta à frente, cercado por textos biográficos e outras fotografias da exposição.
João Gabriel Tréz

Maio terá oficina de restauração, festival universitário e editais; veja oportunidades

Segunda quinzena do mês traz programações e iniciativas ligadas ao audiovisual.

João Gabriel Tréz
15 de Maio de 2026
Imagem de capa do quadrinho Hoje eu quero voltar sozinho ao lado de um frame do filme de mesmo nome.
Verso

'Hoje eu quero voltar sozinho' ganha versão em quadrinho com roteiro do diretor

Ilustração foi realizada pelo quadrinista Bruno Freire, natural de Salvador.

Beatriz Rabelo
13 de Maio de 2026
Montagem tripla apresenta o curador Bitu Cassundé à esquerda, uma instalação artística no Centro Cultural Cariri com móbiles alaranjados ao centro e o letreiro da exposição
Verso

Cearenses são indicados à premiação nacional de artes visuais

Lista do prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) inclui curadores, instituições e projetos da linguagem do Estado.

João Gabriel Tréz
12 de Maio de 2026
Pessoa com cabelos longos ondulados veste roupa clara e aparece em primeiro plano, diante de parede de barro e objetos rústicos ao fundo.
Mylena Gadelha

Isadora Cruz celebra exibição de 'Guerreiros do Sol' na TV e cita 'alcance poderoso' no Brasil

Novela, que era do Globoplay, está sendo exibida nacionalmente após 'Três Graças', na Globo.

Mylena Gadelha
11 de Maio de 2026