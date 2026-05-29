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Romantizar o aniversário é um jeito de agradecer pela própria existência

Se inspire a criar pequenos rituais para celebrar a vida.

Escrito por
Ana Karenyna producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:01)
Ana Karenyna
Legenda: Pequenos rituais também constroem memórias, e aniversários são perfeitos para isso.
Foto: Arquivo pessoal.

Existe uma ideia equivocada de que celebrações precisam esperar o momento ideal. A estabilidade financeira, a casa perfeita, o tempo livre e a fase mais leve da vida. Mas a verdade é que a vida raramente se organiza de forma impecável para nos entregar cenários perfeitos e a beleza esta exatamente aí “celebrar apesar disso”, e trouxe ideias práticas dos meus próprios aniversários pra te inspirar.

Romantizar o aniversário não tem nada a ver com excessos, grandes produções ou festas impecáveis, viu?

É uma forma de olhar pra própria vida com mais delicadeza e também orgulho de ter chegado até aqui. Pense que estar vivo já é, por si só, um feito grandioso. 

Na imagem, uma mulher jovem, de pele clara e cabelos castanhos na altura dos ombros, está de pé atrás de uma mesa de jantar redonda e elegantemente decorada. Ela veste uma blusa ou vestido transpassado na cor off-white, com mangas longas levemente bufantes, e usa brincos grandes em formato de leque na cor rosa vibrante. Ela olha para baixo com um sorriso suave, contemplando a mesa. Sobre a mesa branca, há um bolo de aniversário cilíndrico e alto, decorado com flores delicadas, ramos verdes pintados e um topo de bolo dourado escrito
Legenda: A alegria não precisa esperar circunstâncias perfeitas para existir.
Foto: Arquivo pessoal.

O momento perfeito não existe

Em tempos em que atravessamos perdas, incertezas, cansaços e recomeços, completar mais um ano deixa de ser apenas uma data no calendário e se torna um símbolo de gratidão. Veja só que um bocado de coisa acontece e a gente permanece. Vamos celebrar isso!

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Entre o guardar e o viver

E cada ano a gente está num ritmo da própria fase atual que vivemos. Tem anos que queremos salões, música alta, abraços demorados e mesas fartas. Em outros, queremos casa, pijamas, luzes mais baixas e uma mesa improvisada com bolo, doces e afeto.

Tem aniversários que acontecem em meio a dias difíceis com um filho doente, com a rotina apertada, com preocupações que insistem em dividir espaço com a comemoração. Ainda assim, vale a pena agradecer. 

A vibe do momento 

Um aniversário pode ser uma noite temática com pizza, um café da manhã especial servido na própria cama, um bolo simples com velas acesas na sala, uma comemoração intimista com poucas pessoas queridas ou uma chamada de vídeo com quem está longe. 

Na imagem, uma selfie no espelho de corpo inteiro tirada por uma mulher jovem de pele clara e cabelos castanhos claros. Ela está sorrindo alegremente, posicionada no centro do reflexo de um espelho com moldura de madeira de linhas sinuosas e orgânicas. Ela veste um pijama curto de botões na cor rosa claro com estampa de leopardo e detalhes pretos nas bordas. Atravessada em seu corpo, há uma faixa rosa com glitter escrita
Legenda: Você pode comprar um pijama novo para acordar se sentindo protagonista do próprio dia.
Foto: Arquivo pessoal.

Recentemente, viralizou a história de um rapaz que decidiu celebrar o próprio aniversário sozinho em uma pizzaria.

Em vez de tristeza, encontrou afeto: em chamada com a família, acabou surpreendido pelos funcionários, que celebraram com ele. Esse é um lembrete bonito de que a alegria não precisa esperar circunstâncias perfeitas para existir.

Crie seus rituais

Romantizar o aniversário é entender que pequenos rituais também constroem memórias. Comprar um pijama novo para acordar se sentindo protagonista do próprio dia.

Na imagem, vista aérea e diagonal de uma mesa de madeira clara montada para o café da manhã ou lanche. No canto superior direito, há um vaso de vidro transparente com um arranjo cheio de flores brancas e rosa, no estilo margarida. À esquerda do vaso, uma tigela branca redonda contém um cacho de uvas verdes frescas. Abaixo das uvas, outra tigela branca exibe dois croissants dourados e folhados. No canto inferior direito, uma pequena tigela de vidro transparente guarda alguns biscoitos redondos e dourados (estilo Lotus Biscoff). Ao lado dos biscoitos, sobre um prato de vidro transparente e canelado, destaca-se o pequeno bolo de aniversário com cobertura bege e estampa de leopardo, com uma vela prateada apagada no topo. Detalhes de jogos americanos trançados e um copo de vidro canelado aparecem nas bordas da imagem.
Legenda: Romantizar o aniversário não tem nada a ver com excessos, grandes produções ou festas impecáveis.
Foto: Arquivo pessoal.

Preparar ou deixar pré-pronto na noite anterior um café da manhã especial, com frutas, croissants, café quentinho e aquele doce favorito. Se alguém fizer isso por você, maravilhoso. Mas, se não fizer, ainda assim seu dia merece começar com carinho.

Dicas para receber

Na decoração, menos pode ser muito. Balões continuam sendo um clássico porque instantaneamente transformam qualquer ambiente em clima de festa. Uma toalha bonita sobre a mesa, flores frescas ou até um pequeno arranjo improvisado, velas, luzinhas e tecidos estratégicos já criam atmosfera festiva.

Personalizar com papelaria simples, tags e plaquinhas também dá charme e identidade.

Na imagem, uma mesa redonda de madeira clara decorada para uma festa de aniversário, posicionada em frente a uma parede de painel de madeira. No centro da mesa, há um bolo cilíndrico rosa claro decorado com pequenos laços pretos de fita e detalhes em glacê. À frente do bolo, destaca-se um castiçal de metal prateado com um design moderno e ondulado, segurando duas velas finas e prateadas acesas. À esquerda do bolo, há uma torre de vidro de dois andares com docinhos de festa (como brigadeiros gourmets) e, mais à frente, uma cúpula de vidro transparente cobrindo ovos de chocolate. A decoração inclui dois vasos de flores: um vaso rosa canelado com rosas e astromélias cor-de-rosa à direita, e um vaso preto fosco menor com flores claras à esquerda. Flutuando acima da mesa, quatro balões transparentes cheios de confetes prateados e rosados completam o cenário festivo. À esquerda, nota-se o canto de um sofá cinza claro.
Legenda: Balões continuam sendo um clássico porque instantaneamente transformam qualquer ambiente em clima de festa.
Foto: Arquivo pessoal.

Para compartilhar, vale pensar em experiências afetivas: uma tábua de frios bem montada, pizzas para dividir, sushi, bolo caseiro ou uma mesa de petiscos.

Não se preocupe em impressionar, mas sim acolher quem você ama. Pare de esperar a vida perfeita para celebrar a vida real, porque existir já é motivo suficiente para festa.

 

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

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