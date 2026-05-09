Dia das Mães à mesa: quando o afeto também se serve em louças, flores e memórias

Para o café

No café da manhã, por exemplo, pequenos toques transformam o comum em celebração. Um sanduíche simples ganha charme quando envolvido por um guardanapo de tecido preso com fio de sisal, como quem embrulha um presente. Frutas frescas, pães artesanais e flores delicadas ajudam a compor a cena.

Use bandejas também e organizadores para fazer cantinhos com biscoitos e setorizar as delícias. Uma vez usei um organizador de talheres de bambu para servir biscoitos e ficou super charmoso. A criatividade é nossa aliada e olharmos para o que já temos.

Legenda: No café da manhã, pequenos toques transformam o comum em celebração, como guardanapo de tecido, frutas frescas, pães artesanais e flores delicadas. Foto: Arquivo pessoal

Também é especial trazer fotografias para a mesa: imagens de diferentes fases da família acomodadas dentro de copos transparentes, improvisando porta-retratos, fazem da refeição também um reencontro com lembranças. Eu amo fazer isso e sempre emociona!

Harmonize as louças

No almoço, vale ousar nas combinações. Louças de estampas diferentes podem compor com harmonia quando unidas por uma paleta de cores bem elaborada, sabe? Aposte nos tons suaves. Misturar peças, texturas e estilos tira a formalidade da mesa e acrescenta personalidade. Flores, muitas flores, funcionam como linguagem universal do amor e podem ser espalhadas em pequenos arranjos ou ocupando o centro da mesa como protagonistas.

Papelaria personalizada

Os detalhes contam ainda mais. Tags com frases clássicas de Dia das Mães, recados escritos à mão, marcação dos lugares com nomes ou mensagens para cada convidado transformam a mesa e personalizam abraçando quem sentar ali.

Para receber a família, uma bandeja generosa de frios e pães é sempre um convite gostoso para compartilhar bons momentos. Sobremesas também podem surpreender como mousse de limão servida dentro da própria casca do limão siciliano une frescor, beleza e criatividade. Fez um sucesso quando preparei em casa!

Sempre acreditei que a mesa perfeita não é a mais sofisticada, mas sim a que tem detalhes especiais e muita afetividade. São as gentilezas, o cuidado improvisado e a forma de demonstrar todo o seu carinho dedicando tempo para surpreender quem ama. Essa é uma das minhas formas preferidas de demonstrar sentimentos. Feliz Dia das Mães!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.