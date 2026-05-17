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Sana, festival de cultura geek, entra no calendário oficial do Ceará

Governador do Estado sancionou lei que reconhece potencial econômico e cultural de evento do segmento geek.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Frequentadores de um evento geek interagem em frente a um estande repleto de camisetas e acessórios de super-heróis, bandas e cultura pop, sob a placa vermelha da marca 'Usina de Camisetas'. A imagem captura o movimento do público de costas e de perfil, concentrado em olhar os produtos expostos em uma atmosfera movimentada e colorida.
Legenda: Festival de cultura geek é realizado duas vezes por ano em Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha / Reprodução.

O Festival Sana, um dos mais reconhecidos do segmento geek do Norte e Nordeste, passou a integrar oficialmente o calendário de eventos e datas do Ceará.

A inclusão do evento reconhece o potencial econômico do setor de cultura geek e pop, além de também ser um estímulo à produção local de jogos, quadrinhos e outras formas de entretenimento.

O Sana é realizado no Ceará desde 2001 e, nos últimos anos, tem ocorrido anualmente em duas edições, em janeiro e julho, no Centro de Eventos.

Em média, o público anual é de 150 mil pessoas, colocando o festival como um dos maiores deste segmento no Brasil. O Sana 2026 Parte 2 será realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho.

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Sanção

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (15), após a Lei nº 19.755 ser sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

O projeto, aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará no início do mês de maio, é de autoria do deputado Missias Dias (PT) em coautoria com Pedro Matos (Avante).

 
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