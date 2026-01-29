Diário do Nordeste
Sana reúne cultura geek, dubladores e artistas locais; veja programação

Evento reúne atrações nacionais e internacionais, com atores de Game of Thrones e Vikings, artistas locais e experiências imersivas em Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Legenda: Ingressos são vendidos pela internet e em lojas físicas.
Foto: Thiago Gadelha

A maior mostra de animes do Norte e Nordeste, o Sana, está prestes a abrir as portas. A primeira parte do festival em 2026 terá três dias de programação, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, no Centro de Eventos do Ceará.

Neste ano, o evento celebra 26 anos de história e se consolida como um dos principais encontros dedicados à cultura pop, geek, gamer e otaku do país. A programação ainda inclui mais de 70 artistas independentes, campeonatos e arenas gamers.

Entre os destaques nacionais, são os dubladores, um dos nomes confirmados é Hannah Buttel, com trabalhos em Dandadan, Phineas e Ferb e DC Super Hero Girls. O cantor e  e ex-vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero, "M4RKIM", fenômeno do rap geek nacional, e o cearense Paulo Bruno, ilustrador e quadrinista.

Três cartazes promocionais lado a lado para o evento Sana 2026,
Legenda: Atores de Game of Thrones e Vikings, séries de grande sucesso internacional, estarão marcando presença no evento.
Foto: Reprodução/ Divulgação Sana.

No cenário internacional, o Sana traz convidados ligados a séries de grande sucesso. Estão confirmados Jack Gleeson, conhecido por interpretar o Rei Joffrey Baratheon em Game of Thrones, além de Clive Standen e Lucy Martin, atores da série Vikings.

Confira programação completa do Sana 2026

Sexta-feira (30/01)

Palco Sana

  • 12:00h: DJ The Dog
  • 13:00h: Musical – A Família Addams
  • 14:15h: Musical – A Bela e a Fera
  • 15:30h: Painel Feh Dubs
  • 16:30h: Painel Cereaw e Grifo
  • 17:30h: Sk-Battle
  • 18:30h: Tributo ao Michael Jackson

Palco Sana Games

  • 12:00h: Mini Campeonato: "Copa Speed Sana" (Mario Kart)
  • 13:00h: Mini Campeonato: "Ninja Speed" (Naruto)
  • 14:30h: Painel Vivo Keyd
  • 15:30h: Quiz: Quem é esse personagem?
  • 16:00h: Painel Fortalcon
  • 17:00h: Free Play: FIFA
  • 17:30h: Campeonato: Free Fire – Final
  • 19:00h: Games & Pop Quiz
  • 19:50h: Encerramento do palco

Palco Riomar K-Pop

  • 13:00h: Special Stage – Sonatine
  • 13:20h: K-Pop Game
  • 14:00h: Workshop – Alves
  • 15:00h: Random Play Dance
  • 15:30h: Workshop – Michelle Vieira
  • 16:40h: Special Stage – Inscritos
  • 17:30h: Random Play Dance
  • 18:00h: Bate-Papo – Stray Kids
  • 18:30h: Random Play Dance
  • 19:30h: MV’s Golden Hour

Palco Cosplay

  • 12:00h: Shonen Challenge: Quem Sabe, Sabe!
  • 13:30h: Bate-Papo Thamis Assunção
  • 14:30h: Concurso Desfile Cosplay
  • 17:00h: Bate-Papo com Slovakia
  • 18:00h: Adivinhe o Personagem
  • 19:00h: Quiz – Games

Palco Dijjo Lima

13:00h: Workshop de Pixel Art com a Dau Pause

Sábado (31/01)

Palco Sana

  • 10:00h: DJ Mazhor
  • 11:00h: Geek Ação
  • 14:00h: Feh Dubs
  • 15:00h: Cereaw
  • 16:00h: Dubladores Dan Da Dan (Hannah Buttel, Renan Vidal, Felipe Drummond)
  • 17:00h: WCS (World Cosplay Summit)
  • 19:15h: Entrega das Premiações

Palco Music

  • 14:00h: DJ The Dog
  • 15:00h: DJ Mayron
  • 16:30h: V-Tuber
  • 17:30h: DJ Mazhor
  • 18:30h: Banda Caramelas
  • 18:40h: Banda No Fake
  • 19:30h: Banda Mimião com Leo
  • 20:00h: Banda Dead Mary
  • 22:00h: Di Ferrero

Palco Sana Games

  • 10:00h: Abertura do Palco / Free Play
  • 10:30h: Free Play: Kombat Arena (Mortal Kombat)
  • 11:30h: Quiz Interativo
  • 12:00h: "O Sobrevivente: Verdade ou Fake"
  • 12:30h: Painel Fortalcon
  • 13:30h: Campeonato: League of Legends – Final
  • 15:00h: BRN e Monster Energy
  • 16:00h: Painel Vivo Keyd
  • 17:00h: Muca
  • 18:00h: Painel Furia + Alpha
  • 19:50h: Encerramento do palco

Palco Riomar K-Pop

  • 11:00h: Special Stage – Venom
  • 11:30h: Dorama Games
  • 12:00h: K-Pop Game – Qual é a Música?
  • 12:30h: Workshop – Gus
  • 13:40h: Random Play Dance
  • 14:20h: Special Stage – Gossip
  • 15:00h: Workshop – Uziel Garcia
  • 16:00h: Concurso Final SK Solo
  • 18:30h: Random Play Dance
  • 19:00h: MV’s Old

Palco Cosplay

  • 10:30h: Quem é esse personagem? – Animes
  • 11:00h: Adivinhe o Anime pelos Emojis
  • 12:00h: Concurso Cosplay Infantil
  • 14:00h: Bate-Papo com Talita (Cosgeek)
  • 15:00h: Painel Cosgeek
  • 16:00h: Bate-Papo com Luu Lucky
  • 17:00h: Bate-Papo com Mafe Cruvinel
  • 18:00h: Quem é esse personagem? – Animes
  • 19:00h: Responde ou Repassa?

Palco Dijjo Lima

  • 10:00h: Diversidade na Cultura Geek: A representação de pessoas com deficiência
  • 11:00h: Uma Chamada Furry
  • 14:00h e 15:00h: Bate-papo sobre Cultura Furry com a Furtal
  • 16:00h: RPGterapia com psicoterapeutas geeks
  • 17:00h: Treine como um Protagonista! com Sensei Aécio Maromba Nerd
  • 18:00h: Bate-papo sobre importância da atividade física com Sensei Aécio

Domingo (1/02)

Palco Sana

  • 10:30h: Guerreiras do K-Pop
  • 11:30h: Sk-Cover
  • 14:00h: Charles Emmanuel
  • 14:30h: Jack Gleeson (Rei Joffrey - GoT)
  • 16:00h: Clive Standen e Lucy Martin (Vikings)
  • 17:00h: Cosplay Showcase
  • 19:10h: Entrega das Premiações

Palco Music

  • 11:00h: DJ Matheus Fly & DJ Renan Leal
  • 12:30h: DJ The Dog
  • 13:15h: DJ Mazhor
  • 14:00h: Tributo ao Universo Geek – Banda Zenkai
  • 14:40h: Clássicos do Heavy Metal com Cesário Filho
  • 15:30h: Tributo ao Guns N’ Roses – Banda Glory N’ Roses
  • 16:30h: Tributo ao Slipknot – Banda Hope is Gone
  • 17:30h: B2B com DJs Matheus Fly, Dog e Mazhor
  • 18:30h: Festival Rap Geek com Anrap, Henrique Mendonça, Shiny e M4rquim

Palco Sana Games

  • 10:00h: Abertura do Palco / Free Play
  • 10:30h: Free Play: "Bomb Party" (Bomberman)
  • 11:00h: Campeonato Valorant – Final
  • 13:30h: Campeonato Feminino de E-Sport
  • 16:00h: Painel Fortalcon
  • 16:30h: Grand Quiz: "Desafio dos Mestres"
  • 17:00h: Painel Pain
  • 18:00h: League of Legends Rei Bronze (ARAM)
  • 19:50h: Encerramento do palco

Palco Riomar K-Pop

  • 10:00h: MV’s Old & New
  • 11:30h: Bate-Papo – Vitória Sâmmua
  • 12:30h: Momento BTS
  • 14:30h: Workshop – Catarina Beserra
  • 15:30h: Special Stage – Sonatine
  • 16:00h: Workshop – Rebecca Xavier
  • 17:00h: Special Stage – Inscritos
  • 18:30h: Random Play Dance

Palco Cosplay

  • 10:00h: Que som é esse? – Desenhos
  • 11:00h: Responde ou Repassa?
  • 12:00h: Painel WCS + Kelly Batista e Luís Telles
  • 14:00h: Bate-papo Fadinha
  • 15:00h: Painel Fadinha
  • 16:00h: Painel Mafe Cruvinel
  • 17:00h: Que som é esse? – Animes
  • 18:00h: Entrevista com Vencedores WCS
  • 19:00h: Adivinhe a série pelo Emoji

Palco Dijjo Lima

  • 11:00h: Bate-papo e Oficina de Desenho com Miguel Felício
  • 15:00h: Workshop de Pixel Art com a Dau Pause

Além dos palcos, o mapa do evento indica áreas permanentes como a Arena Medieval, a Vila dos Artistas, o Cine Sana e áreas temáticas de Harry Potter e Stranger Things localizadas no mezanino.

Serviço

Sana 2026 Parte 1
Local: Centro de Eventos do Ceará
Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026
Ingresso: no site

Ingressos físico:

LOJA LOUCOS POR GAMES

• Via Sul Shopping
• North Shopping Jóquei
• Grand Shopping Messejana

LOJA STUDIO GAMES

• Shopping Parangaba
• Shopping Iguatemi Bosque
• North Shopping Fortaleza

LOJA DOMINARIA CARDS & GAMES

• Rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica (Fortaleza-CE)

LOJA GEEKDEMIA

• Shopping RioMar Kennedy
• North Shopping Fortaleza

