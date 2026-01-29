Sana reúne cultura geek, dubladores e artistas locais; veja programação
Evento reúne atrações nacionais e internacionais, com atores de Game of Thrones e Vikings, artistas locais e experiências imersivas em Fortaleza.
A maior mostra de animes do Norte e Nordeste, o Sana, está prestes a abrir as portas. A primeira parte do festival em 2026 terá três dias de programação, de 30 de janeiro a 1º de fevereiro, no Centro de Eventos do Ceará.
Neste ano, o evento celebra 26 anos de história e se consolida como um dos principais encontros dedicados à cultura pop, geek, gamer e otaku do país. A programação ainda inclui mais de 70 artistas independentes, campeonatos e arenas gamers.
Entre os destaques nacionais, são os dubladores, um dos nomes confirmados é Hannah Buttel, com trabalhos em Dandadan, Phineas e Ferb e DC Super Hero Girls. O cantor e e ex-vocalista da banda NX Zero, Di Ferrero, "M4RKIM", fenômeno do rap geek nacional, e o cearense Paulo Bruno, ilustrador e quadrinista.
No cenário internacional, o Sana traz convidados ligados a séries de grande sucesso. Estão confirmados Jack Gleeson, conhecido por interpretar o Rei Joffrey Baratheon em Game of Thrones, além de Clive Standen e Lucy Martin, atores da série Vikings.
Confira programação completa do Sana 2026
Sexta-feira (30/01)
Palco Sana
- 12:00h: DJ The Dog
- 13:00h: Musical – A Família Addams
- 14:15h: Musical – A Bela e a Fera
- 15:30h: Painel Feh Dubs
- 16:30h: Painel Cereaw e Grifo
- 17:30h: Sk-Battle
- 18:30h: Tributo ao Michael Jackson
Palco Sana Games
- 12:00h: Mini Campeonato: "Copa Speed Sana" (Mario Kart)
- 13:00h: Mini Campeonato: "Ninja Speed" (Naruto)
- 14:30h: Painel Vivo Keyd
- 15:30h: Quiz: Quem é esse personagem?
- 16:00h: Painel Fortalcon
- 17:00h: Free Play: FIFA
- 17:30h: Campeonato: Free Fire – Final
- 19:00h: Games & Pop Quiz
- 19:50h: Encerramento do palco
Palco Riomar K-Pop
- 13:00h: Special Stage – Sonatine
- 13:20h: K-Pop Game
- 14:00h: Workshop – Alves
- 15:00h: Random Play Dance
- 15:30h: Workshop – Michelle Vieira
- 16:40h: Special Stage – Inscritos
- 17:30h: Random Play Dance
- 18:00h: Bate-Papo – Stray Kids
- 18:30h: Random Play Dance
- 19:30h: MV’s Golden Hour
Palco Cosplay
- 12:00h: Shonen Challenge: Quem Sabe, Sabe!
- 13:30h: Bate-Papo Thamis Assunção
- 14:30h: Concurso Desfile Cosplay
- 17:00h: Bate-Papo com Slovakia
- 18:00h: Adivinhe o Personagem
- 19:00h: Quiz – Games
Palco Dijjo Lima
13:00h: Workshop de Pixel Art com a Dau Pause
Sábado (31/01)
Palco Sana
- 10:00h: DJ Mazhor
- 11:00h: Geek Ação
- 14:00h: Feh Dubs
- 15:00h: Cereaw
- 16:00h: Dubladores Dan Da Dan (Hannah Buttel, Renan Vidal, Felipe Drummond)
- 17:00h: WCS (World Cosplay Summit)
- 19:15h: Entrega das Premiações
Palco Music
- 14:00h: DJ The Dog
- 15:00h: DJ Mayron
- 16:30h: V-Tuber
- 17:30h: DJ Mazhor
- 18:30h: Banda Caramelas
- 18:40h: Banda No Fake
- 19:30h: Banda Mimião com Leo
- 20:00h: Banda Dead Mary
- 22:00h: Di Ferrero
Palco Sana Games
- 10:00h: Abertura do Palco / Free Play
- 10:30h: Free Play: Kombat Arena (Mortal Kombat)
- 11:30h: Quiz Interativo
- 12:00h: "O Sobrevivente: Verdade ou Fake"
- 12:30h: Painel Fortalcon
- 13:30h: Campeonato: League of Legends – Final
- 15:00h: BRN e Monster Energy
- 16:00h: Painel Vivo Keyd
- 17:00h: Muca
- 18:00h: Painel Furia + Alpha
- 19:50h: Encerramento do palco
Palco Riomar K-Pop
- 11:00h: Special Stage – Venom
- 11:30h: Dorama Games
- 12:00h: K-Pop Game – Qual é a Música?
- 12:30h: Workshop – Gus
- 13:40h: Random Play Dance
- 14:20h: Special Stage – Gossip
- 15:00h: Workshop – Uziel Garcia
- 16:00h: Concurso Final SK Solo
- 18:30h: Random Play Dance
- 19:00h: MV’s Old
Palco Cosplay
- 10:30h: Quem é esse personagem? – Animes
- 11:00h: Adivinhe o Anime pelos Emojis
- 12:00h: Concurso Cosplay Infantil
- 14:00h: Bate-Papo com Talita (Cosgeek)
- 15:00h: Painel Cosgeek
- 16:00h: Bate-Papo com Luu Lucky
- 17:00h: Bate-Papo com Mafe Cruvinel
- 18:00h: Quem é esse personagem? – Animes
- 19:00h: Responde ou Repassa?
Palco Dijjo Lima
- 10:00h: Diversidade na Cultura Geek: A representação de pessoas com deficiência
- 11:00h: Uma Chamada Furry
- 14:00h e 15:00h: Bate-papo sobre Cultura Furry com a Furtal
- 16:00h: RPGterapia com psicoterapeutas geeks
- 17:00h: Treine como um Protagonista! com Sensei Aécio Maromba Nerd
- 18:00h: Bate-papo sobre importância da atividade física com Sensei Aécio
Domingo (1/02)
Palco Sana
- 10:30h: Guerreiras do K-Pop
- 11:30h: Sk-Cover
- 14:00h: Charles Emmanuel
- 14:30h: Jack Gleeson (Rei Joffrey - GoT)
- 16:00h: Clive Standen e Lucy Martin (Vikings)
- 17:00h: Cosplay Showcase
- 19:10h: Entrega das Premiações
Palco Music
- 11:00h: DJ Matheus Fly & DJ Renan Leal
- 12:30h: DJ The Dog
- 13:15h: DJ Mazhor
- 14:00h: Tributo ao Universo Geek – Banda Zenkai
- 14:40h: Clássicos do Heavy Metal com Cesário Filho
- 15:30h: Tributo ao Guns N’ Roses – Banda Glory N’ Roses
- 16:30h: Tributo ao Slipknot – Banda Hope is Gone
- 17:30h: B2B com DJs Matheus Fly, Dog e Mazhor
- 18:30h: Festival Rap Geek com Anrap, Henrique Mendonça, Shiny e M4rquim
Palco Sana Games
- 10:00h: Abertura do Palco / Free Play
- 10:30h: Free Play: "Bomb Party" (Bomberman)
- 11:00h: Campeonato Valorant – Final
- 13:30h: Campeonato Feminino de E-Sport
- 16:00h: Painel Fortalcon
- 16:30h: Grand Quiz: "Desafio dos Mestres"
- 17:00h: Painel Pain
- 18:00h: League of Legends Rei Bronze (ARAM)
- 19:50h: Encerramento do palco
Palco Riomar K-Pop
- 10:00h: MV’s Old & New
- 11:30h: Bate-Papo – Vitória Sâmmua
- 12:30h: Momento BTS
- 14:30h: Workshop – Catarina Beserra
- 15:30h: Special Stage – Sonatine
- 16:00h: Workshop – Rebecca Xavier
- 17:00h: Special Stage – Inscritos
- 18:30h: Random Play Dance
Palco Cosplay
- 10:00h: Que som é esse? – Desenhos
- 11:00h: Responde ou Repassa?
- 12:00h: Painel WCS + Kelly Batista e Luís Telles
- 14:00h: Bate-papo Fadinha
- 15:00h: Painel Fadinha
- 16:00h: Painel Mafe Cruvinel
- 17:00h: Que som é esse? – Animes
- 18:00h: Entrevista com Vencedores WCS
- 19:00h: Adivinhe a série pelo Emoji
Palco Dijjo Lima
- 11:00h: Bate-papo e Oficina de Desenho com Miguel Felício
- 15:00h: Workshop de Pixel Art com a Dau Pause
Além dos palcos, o mapa do evento indica áreas permanentes como a Arena Medieval, a Vila dos Artistas, o Cine Sana e áreas temáticas de Harry Potter e Stranger Things localizadas no mezanino.
Serviço
Sana 2026 Parte 1
Local: Centro de Eventos do Ceará
Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026
Ingresso: no site
Ingressos físico:
LOJA LOUCOS POR GAMES
• Via Sul Shopping
• North Shopping Jóquei
• Grand Shopping Messejana
LOJA STUDIO GAMES
• Shopping Parangaba
• Shopping Iguatemi Bosque
• North Shopping Fortaleza
LOJA DOMINARIA CARDS & GAMES
• Rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica (Fortaleza-CE)
LOJA GEEKDEMIA
• Shopping RioMar Kennedy
• North Shopping Fortaleza