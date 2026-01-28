Diário do Nordeste
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional

Evento acontece de 30 de janeiro a 1º de fevereiro e reúne nomes ligados à cultura pop

Agência de Conteúdo DN
Ceará
Sana 2026 Parte 1 destaca vozes da dublagem nacional
Legenda: Programação do Sana 2026 Parte 1 valoriza a dublagem em animes, séries e filmes
Foto: Divulgação

O Sana, consolidado como o maior evento geek do Norte e Nordeste, prepara um encontro entre fãs e algumas das vozes mais reconhecidas da dublagem nacional em sua primeira edição de 2026. De 30 de janeiro a 1º de fevereiro, o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, recebe um elenco de dubladores responsáveis por personagens de animes, séries, filmes, animações e games.

Segundo Daniel Braga, presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), a dublagem faz parte do Sana desde a origem do evento. “A primeira grande atração do evento, em 2005, foi o dublador Marcelo Campos, e desde então a voz dos personagens sempre ocupou um lugar central na programação. A curadoria é pensada de forma estratégica e se apoia em dois eixos principais: a conexão com os convidados internacionais e a valorização de obras que estão em evidência no cenário da cultura pop”, ressalta.

Nomes de peso entre os convidados

Entre os destaques do Sana 2026 Parte 1 está Feh Dantas, que participa nos dias 30 e 31 de janeiro. Representante da nova geração da dublagem brasileira, a profissional integra produções orientais e ocidentais, com trabalhos em Hanako-kun, Mushoku Tensei e O Incrível Circo Digital.

No sábado, 31 de janeiro, o público poderá acompanhar nomes de diferentes trajetórias da dublagem. Hannah Buttel participa do festival levando sua experiência como atriz e diretora de dublagem, com papéis em Dandadan, Phineas e Ferb e DC Super Hero Girls. No mesmo dia, Renan Vidal, ator e diretor de dublagem com destaques em produções do cinema e do streaming, como Animais Fantásticos, dando voz ao Credence, Grey’s Anatomy, onde interpreta o Dr. Nick Marsh, Emily em Paris, no papel de Alfie, além de Pokémon, como Goh, e Dandadan, como Okarun.

Para Renan, a experiência de participar do Sana se mostra atrativa e empolgante. “É muito especial ter o contato direto com o público, receber esse carinho. Nosso trabalho se passa muito solitário dentro do estúdio todo dia, então receber essa energia ao vivo é muito especial pra mim. Sem contar que eu amo falar sobre anime, mangá e esse universo com eles além da dublagem. É como estar com amigos!”, relata.

Ainda no sábado, Felipe Drummond integra a programação do evento. Neto do lendário dublador Orlando Drummond, ele é responsável pelas vozes de atores como Aaron Taylor-Johnson, Dylan O'Brien, Glen Powell, Jacob Elordi e Paul Mescal em diversos filmes. No portfólio, estão personagens como Stiles, de Teen Wolf, Foggy Nelson, de Demolidor, e Júnior, de Eu, a Patroa e as Crianças, além de séries como Vikings, The Witcher e Wandinha.

Encerrando a programação de dubladores, no domingo, 1º de fevereiro, o Sana recebe Charles Emmanuel. Nome reconhecido da dublagem nacional, ele empresta sua voz a personagens como Rony Weasley, da saga Harry Potter, Ben Tennyson, de Ben 10, Mutano, de Os Jovens Titãs, Rigby, de Apenas um Show, Ash Ketchum, em Pokémon XYZ e Pokémon Sol e Lua, além do protagonista de Solo Leveling.

“O Sana tem plena consciência da sua responsabilidade no Nordeste quando se trata de difundir, fortalecer e legitimar a cultura pop e geek. Somos o evento de cultura geek mais antigo do Brasil em atividade, e essa longevidade foi construída com resiliência e diálogo constante com o público, ajudando a consolidar o Nordeste, especialmente o Ceará, como um polo de referência nesse cenário”, finaliza o presidente da FCNB.

Serviço

Sana 2026 Parte 1
Local: Centro de Eventos do Ceará
Data: 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026
Vendas online: ticket360.com.br


Vendas físicas:
LOJA LOUCOS POR GAMES

• Via Sul Shopping
• North Shopping Jóquei
• Grand Shopping Messejana

LOJA STUDIO GAMES

• Shopping Parangaba
• Shopping Iguatemi Bosque
• North Shopping Fortaleza

LOJA DOMINARIA CARDS & GAMES

• Rua Juvenal Galeno, 512 - Benfica (Fortaleza-CE)

LOJA GEEKDEMIA

• Shopping RioMar Kennedy
• North Shopping Fortaleza

