Atendimentos por síndrome gripal crescem 4 vezes em Fortaleza após Carnaval, diz secretária

Aumento provocou antecipação de plano especial de atendimentos.

Escrito por
Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino ceara@svm.com.br
Ceará
Acessórios de fantasia, como tiaras de orelhas de coelho felpudas, à venda em um evento ao ar livre animado, com a multidão e itens festivos em segundo plano.
Legenda: Para secretária Riane Azevedo, aumento pode ter relação com aglomerações da folia de Carnaval.
Foto: Ismael Soares.

Os atendimentos por síndrome gripal em unidades de saúde municipais de Fortaleza aumentaram quatro vezes após o Carnaval. A média anterior de 200 a 300 acolhimentos subiu para quase 920, depois da folia.

Os dados foram anunciados durante a divulgação do Plano para Atendimento Pediátrico na Sazonalidade 2026, na manhã desta segunda-feira (23), no Paço Municipal. Segundo a secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo, o início do plano foi antecipado devido ao aumento notado no monitoramento.

“Depois do carnaval, na quinta-feira, a gente começou a observar essa demanda crescente. Obviamente no carnaval, com aglomeração, é natural que realmente isso possa ter acontecido. E aí na sexta-feira, diante desses dados, a gente resolveu antecipar”, explicou a gestora.

De forma complementar, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que, em todo o ano de 2025, os postos de saúde da Capital realizaram cerca de 253 mil atendimentos e 4.526 internações do público de 0 a 17 anos. Até o momento, em 2026, foram aproximadamente 30 mil atendimentos e 42 internações na mesma faixa.

Dados de seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) monitoradas pelo sistema IntegraSUS também mostram um aumento nos casos. No mês de janeiro, foram registrados 370 atendimentos por síndromes gripais em crianças de 0 a 14 anos. Já entre 1º e 22 de fevereiro, foram 1.029, com maior incidência em crianças de até 4 anos (51%).

Azevedo detalhou que a maior procura ocorreu em postos de saúde das Regionais de Saúde 2 (que envolve bairros como Meireles, Aldeota e Praia do Futuro) e 5 (que abrange Bom Jardim, Conjunto Ceará e Genibaú).

O Plano da Sazonalidade 2026 já foi colocado em prática para evitar a sobrecarga das unidades de urgência e emergência.

Entre as principais ações, está a abertura gradual de até 20 postos de saúde aos sábados e domingos, das 8h às 17h. No último final de semana, oito unidades já funcionaram em regime especial, com previsão de ampliar para 13 postos no próximo.

O plano inclui também a abertura de três "Upinhas" para o público infantil e o uso de vans de transporte sanitário para deslocar pacientes entre as unidades. As farmácias desses postos permanecem abertas para garantir que os pacientes já saiam medicados após a consulta.

As autoridades reforçam a importância de medidas preventivas, como o uso de máscaras por grupos vulneráveis e a higienização frequente das mãos. A Prefeitura monitora os dados diariamente para ajustar a abertura das unidades conforme a demanda de cada regional.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Karine Zaranza.

