Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Família aguarda dados telefônicos de cearense desaparecida no Reino Unido

Segundo a amiga da psicóloga, Liliane Além-Mar, dados foram solicitados na última sexta-feira (13).

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 12:53)
Ceará
Uma pessoa usando roupas de frio, incluindo um casaco escuro e um cachecol estampado com cores como verde e tons terrosos, aparece em uma área externa pavimentada com blocos retangulares. A pessoa está posicionada próxima ao canto inferior da imagem, e parte de um objeto amarelo aparece em primeiro plano. Ao fundo, há estruturas metálicas verticais iluminadas por luz artificial.
Legenda: Psicóloga e cearense, Vitória Barreto estava no Reino Unido desde fevereiro, mas desapareceu no início de março.
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal.

As buscas pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida no início de março no Reino Unido, chegam ao 14º dia nesta terça-feira (17), enquanto a família ainda aguarda dados telefônicos e bancários capazes de auxiliar no caso.

A quebra de sigilo do aparelho de Vitória, assim como das movimentações bancárias possivelmente feitas por ela, foi autorizada, ainda na última quinta-feira, no Judiciário, segundo confirmação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Diante da decisão, familiares da psicóloga, assessorados por uma advogada, entraram em contato com as empresas responsáveis para obtenção dos dados. Entretanto, até esta terça (17), nenhum retorno foi registrado. 

Veja também

teaser image
Ceará

Empresário que capotou carro de R$ 500 mil já voou sobre duna em Canoa Quebrada; relembre

teaser image
Ceará

Ceará confirma segundo caso de Mpox em 2026

"A advogada conseguiu a liminar com o TJCE e entrou em contato com as empresas ainda na última na sexta-feira, então esperávamos ter algo já na segunda, por exemplo, mas ainda não recebemos nada", confirmou Liliane ao Diário do Nordeste

Segundo ela, os dados já haviam sido solicitados à Interpol e à Polícia de Essex, órgãos que reforçaram que a ação só poderia ser realizada mediante pedido da família às autoridades brasileiras e, em seguida, para as empresas de cada aparelho. 

Novas câmeras podem apresentar pistas

Mesmo sem os dados, considerados de suma importância pela família, Liliane citou um início de semana intenso em relação às buscas. O foco teria sido tanto de forma física quanto por meio de comunidades nas redes sociais. 

Um novo canal para o recebimento de informações da comunidade britânica foi criado pela Polícia de Essex para a reunião de novas pistas sobre o caso.

"Eles estão analisando novas câmeras na área de Brightlingsea, buscando identificar imagens que possam ter registrado algo sobre Vitória. Eles nos explicaram, ainda na segunda, que essas câmeras novas exigem especialistas para uma análise minuciosa mesmo", contou. A expectativa era de que o processo pudesse ser concluído nas próximas horas.

Ainda no domingo (15), as forças policiais de Essex encontraram o laptop da psicóloga cearense. Conforme relato de Liliane, uma pasta também foi recolhida, mas o passaporte, cartões de crédito e o próprio celular não foram achados. 

Dados do laptop de Vitória ainda estão sob análise da polícia, que acessou o eletrônico com senhas fornecidas pela mãe e pelo namorado da psicóloga. Eles também podem ser utilizados como pistas caso estejam conectados ao desaparecimento. 

O que se sabe sobre o caso

Vitória tem 30 anos e está desaparecida desde o último dia 3 de março. Ela estava na Universidade de Essex, onde a professora Liliane Além-Mar leciona, mas não apareceu no horário e no local combinado para retornar para casa com a amiga.

O que se sabe é que, naquele dia, a cearense tomou um ônibus para Brightlingsea, onde, em tese, nunca esteve, e entrou em um pequeno barco a remo. De lá, navegou cerca de 100 metros até outro trecho da costa, onde tentou entrar em uma embarcação maior, movida a motor, mas não conseguiu.

Desde então, a Polícia de Essex tem conduzido buscas por Brightlingsea, em Bradwell-on-Sea e em toda a península de Dengie, com o objetivo de encontrar Vitória.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Uma pessoa usando roupas de frio, incluindo um casaco escuro e um cachecol estampado com cores como verde e tons terrosos, aparece em uma área externa pavimentada com blocos retangulares. A pessoa está posicionada próxima ao canto inferior da imagem, e parte de um objeto amarelo aparece em primeiro plano. Ao fundo, há estruturas metálicas verticais iluminadas por luz artificial.
Ceará

Família aguarda dados telefônicos de cearense desaparecida no Reino Unido

Segundo a amiga da psicóloga, Liliane Além-Mar, dados foram solicitados na última sexta-feira (13).

Mylena Gadelha
Há 1 hora
Uma bandeira preta com o símbolo do Jolly Roger dos Piratas do Chapéu de Palha (One Piece) sendo erguida acima de uma multidão de pessoas em um evento ao ar livre.
P.A. Damasceno

De One Piece a colônia: histórias de pirataria no Ceará

Embora nem sempre seja possível identificar os capitães e tripulações que aqui desembarcaram, relatos inserem o Estado nas rotas da pirataria.

P.A. Damasceno
17 de Março de 2026
Vista aérea de duas crianças deitadas em um sofá, cada uma usando um tablet. Uma joga um game colorido e a outra navega em uma página de texto. Cena ilustra o consumo digital infantil.
Ceará

ECA Digital entra em vigor e mira abusos online contra crianças e adolescentes; veja mudanças

Legislação estabelece regras e punições para as plataformas digitais a fim de garantir a defesa integral do público infantojuvenil.

Clarice Nascimento
17 de Março de 2026
Foto de pessoas com sinais de Mpox.
Ceará

Ceará confirma segundo caso de Mpox em 2026

No Ceará, há oito casos suspeitos.

Bergson Araujo Costa
16 de Março de 2026
Foto da poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato.
Ceará

Cadela poodle é achada em sacola com patas e boca amarradas no Crato

Uma mulher, que seria a tutora do animal, foi ouvida e liberada.

Bergson Araujo Costa
16 de Março de 2026
Um homem de camisa polo preta e calça jeans caminha pelo asfalto de uma avenida, com o semblante sério e óculos escuros pendurados no decote. Ao fundo, o SUV azul danificado e outros veículos compõem a cena do acidente sob a luz do dia em um cenário urbano.
Ceará

Empresário que capotou carro de R$ 500 mil já voou sobre duna em Canoa Quebrada; relembre

Valécio Granjeiro, também suspeito de atropelar cão, se envolveu em acidente em Fortaleza.

Redação
16 de Março de 2026
Um policial militar caminha em direção a um SUV azul claro estacionado em frente à rampa de um caminhão guincho em uma via urbana. A cena detalha a fiscalização ou remoção do veículo, com árvores e um ponto de ônibus ao fundo sob a luz do dia.
Ceará

Empresário capota carro de luxo durante test drive em Fortaleza

Condutor não apresentava sinais de embriaguez, não ficou ferido e foi liberado do local.

Redação
16 de Março de 2026
Imagem da enchente em um balneário em Caucaia
Ceará

Enchente com forte correnteza assusta frequentadores de balneário em Caucaia

A prefeitura do município informou que não houve feridos graves

Redação
16 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra Vitória Figueiredo Barreto à esquerda e, à direita, print do site que recebe informações sobre o paradeiro da cearense.
Ceará

Polícia britânica cria site para receber informações sobre paradeiro de cearense desaparecida

Vitória Figueiredo Barreto desapareceu desde o último 3 de março. Ela estava com uma amiga em Essex, no Reino Unido.

Luana Severo
16 de Março de 2026
Pessoas caminhando em uma rua urbana com uma vala de drenagem cheia de lixo e água parada em primeiro plano.
Ceará

Alunos sem saneamento básico têm quase dois anos de estudos a menos no Ceará

Painel do Instituto Trata Brasil evidencia os impactos da saúde pública na educação formal.

Theyse Viana
16 de Março de 2026
Montagem de fotos mostra Vitória à esquerda e a capela St Peter à direita.
Ceará

Amiga da psicóloga desaparecida no Reino Unido acredita que ela está em terra firme

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março e foi vista nas proximidades da capela St. Peter no dia 4.

Redação
16 de Março de 2026
Ceará

Mais conforto no dentista: sedação ajuda pessoas autistas e pacientes com medo do tratamento

Cirurgião-dentista Igor Pontes destaca benefícios da prática e como beneficia diferentes públicos

Agência de Conteúdo DN
16 de Março de 2026
Ceará

Inscrições do concurso do IFCE serão encerradas às 14h do próximo dia 20

São 276 oportunidades para níveis médio, técnico e superior, e as provas ocorrerão em três cidades do estado: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Agência de Conteúdo DN
16 de Março de 2026
Ceará

Unifor abre inscrições para Feira de Profissões 2026 em Fortaleza

Programação gratuita reúne palestras, workshops e contato com cursos da instituição

Agência de Conteúdo DN
16 de Março de 2026
Homem de capa de chuva fotografando um grande buraco em estrada de asfalto molhada com seu smartphone, em Fortaleza.
Ceará

Como denunciar problemas urbanos em Fortaleza?

Lixo, buracos e iluminação estão entre as principais demandas.

Redação
16 de Março de 2026
Foto mostra familiares de Vitória Barreto em frente à casa com bandeira do Brasil para reforçar buscas.
Ceará

Família de cearense desaparecida pede que brasileiros pendurem bandeiras para ajudar buscas na Inglaterra

Buscas pela cearense Vitória Figueiredo Barreto chegam ao 12º dia neste domingo (15).

Redação
15 de Março de 2026
Familiares da psicóloga Vitória Figueiredo Barreto em buscas pelo mar.
Ceará

Família de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra refaz trajeto de barco no mar

Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida desde 3 de março.

Luana Severo
15 de Março de 2026
Foto da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto.
Ceará

Polícia apura relatos de avistamento de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra

Autoridades encontraram laptop de Vitória Figueiredo Barreto após as buscas chegarem ao 12º dia neste domingo (15).

Redação
15 de Março de 2026
Passageiros deixaram ônibus com ajuda de populares pelas janelas do veículo.
Ceará

Ônibus com 37 passageiros tomba a caminho de Canoa Quebrada em Beberibe

Duas pessoas tiveram ferimentos leves, conforme a PM.

Redação
15 de Março de 2026
Três veículos pegam fogo após colisão de trânsito em Fortaleza
Ceará

Três veículos pegam fogo após colisão de trânsito em Fortaleza

Moto chegou a ser arrastada em acidente.

Redação
15 de Março de 2026