Cemitérios públicos de Fortaleza terão programação especial para o Dia das Mães; saiba detalhes
Os espaços passaram por serviços de zeladoria para melhor acolher os visitantes.
Dois dos cinco cemitérios públicos de Fortaleza terão programação especial neste domingo (10), Dia das Mães. Segundo a Prefeitura da Capital, responsável pelos equipamentos, os cemitérios Parque Bom Jardim e São José terão diferentes celebrações religiosas "para acolher as famílias em uma data de grande significado".
Todos os cinco cemitérios, porém, tiveram intensificados seus serviços de zeladoria nesta semana para garantir ambientes limpos e acolhedores para os visitantes.
"Intensificamos os serviços de zeladoria e organizamos a estrutura necessária para oferecer ambientes limpos, organizados e acolhedores, permitindo que a população possa prestar suas homenagens com mais tranquilidade e respeito", detalhou o titular da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), Júlio Brasil.
Na data, também haverá reforço operacional da Polícia Militar, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).
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Confira a programação nos cemitérios de Fortaleza no Dia das Mães (10/05)
Cemitério Parque Bom Jardim - Bairro Bom Jardim
O equipamento contará com celebração de missa, culto e ritual afro-brasileiro a partir de 8 horas. Para a preparação do espaço, foram executados serviços de capinação, limpeza e poda de árvores.
Funcionamento: 7h às 17h.
Cemitério São José - Bairro Parangaba
Haverá programação especial com culto evangélico de 8h às 9h e missa em homenagem às mães às 10h, celebrada pelo padre Paulo Henrique, da Paróquia da Parangaba. Além disso, um novo culto evangélico será realizado às 14h.
Funcionamento: 7h às 16h.
Cemitério de Messejana - Bairro Messejana
Uma equipe de apoio estará de plantão durante todo o dia para receber os visitantes. O espaço passou por serviços de capina, varrição, poda e pintura de áreas comuns.
Funcionamento: 6h às 18h.
Cemitério do Antônio Bezerra - Bairro Antônio Bezerra
Funcionamento: 8h às 17h.
Cemitério São Vicente de Paula - Bairro Mucuripe
Funcionamento: 6h30 às 18h.