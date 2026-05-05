Febraban chama atenção para golpes na semana do Dia das Mães

Aproxima-se o Dia das Mães e neste período o volume de transações aumenta e milhares de pessoas vão às compras em shoppings, no comércio de rua e, também, pela internet. O que para muitos é apenas a chance de presentear alguém especial, para grupos especializados em golpes vira o cenário ideal para cometer crimes.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) chama a atenção para a recorrência de abordagens criminosas nesta época, como páginas falsas que imitam lojas virtuais e ofertas inexistentes divulgadas por e-mail, SMS e mensagens no WhatsApp. Também é comum a clonagem de sites de grandes varejistas para confundir o consumidor: basta acrescentar um caractere ao endereço ou trocar, por exemplo, a letra “o” pelo número “0”, algo que muitas vezes passa despercebido.

Golpes também aparecem em falsas lojas nas redes sociais. Em geral, são perfis recém-criados, com preços muito atraentes e um volume de avaliações “perfeitas” que tenta transmitir confiança. Para ampliar o alcance, os golpistas investem em anúncios e fazem as publicações surgirem em páginas e stories, inclusive com comentários e depoimentos falsos.

“Sempre desconfie de abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra e de promoções de produtos com preços muito abaixo dos praticados no mercado. Procure efetuar a compra nos sites oficiais das lojas, verificando previamente a reputação da plataforma e se o endereço do site corresponde ao oficial. E evite comprar diretamente de links divulgados em redes sociais”, alerta Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban.

Cuidados com cartões

Quanto ao uso de cartões, dois tipos de golpe costumam se intensificar em datas comemorativas. O primeiro é o “golpe da troca”: ao observar você digitando a senha, o criminoso troca o cartão no momento da devolução e, com o cartão e a senha em mãos, realiza compras indevidas.

No “golpe da maquininha com defeito”, a vítima recebe um equipamento com o visor danificado — ou o atendente se posiciona de modo a impedir a visualização do valor na tela. Assim, é inserido um montante muito acima do combinado, e a diferença só é percebida algum tempo depois.

“É preciso prestar muita atenção ao comprar algo na rua e pagar com cartão. Sempre confira sempre o valor exibido na maquininha antes de digitar a senha e se recuse a fazer pagamentos se o visor estiver danificado. Também coloque você mesmo o cartão na maquininha. Se precisar entregar o cartão ao atendente, confirme na devolução se o cartão recebido é realmente o seu”, afirma Mielle.

Confira, a seguir, as recomendações para comprar com segurança no Dia das Mães

Priorize sites já conhecidos e, ao comprar em lojas pouco familiares, pesquise a reputação em plataformas de reclamações e avaliações;

Redobre a atenção com e-mails promocionais que trazem links. Se a mensagem não foi solicitada (ou veio de uma loja onde você nem tem cadastro), desconfie: em vez de clicar, digite o endereço no navegador e acesse o site diretamente;

Desconfie de empresas que exigem pagamento antecipado e prometem entrega em prazos muito longos;

Analise as formas de pagamento disponíveis no e-commerce e estranhe quando houver poucas opções;

Ofertas com preço muito abaixo do valor real merecem cautela: criminosos se aproveitam da empolgação para coletar dados e aplicar golpes;

Nas redes sociais, perfis falsos podem patrocinar publicações para enganar. Verifique se há selo de autenticação, se o número de seguidores faz sentido e se a página não foi criada recentemente;

Nas compras online, prefira usar cartão virtual;

Em compras presenciais, confira sempre o valor exibido na maquininha antes de digitar a senha;