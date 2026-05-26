Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cidades do CE têm 3º maior repasse do Brasil por reduzirem desigualdades nas escolas

Estudo do MEC investiga fatores raciais e econômicos para distribuir recursos.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Corredor de escola indígena com estudantes caminhando em direção à entrada principal. Três jovens aparecem ao centro usando roupas com elementos culturais e estampas coloridas. Ao fundo, há um painel verde e amarelo na grade da escola, enquanto uma estudante observa encostada em uma coluna. Na parte superior do corredor, um cartaz traz a frase: “Honre sua força, exalte seu poder, celebre seu poder”.
Legenda: O VAAR é um valor complementar ao Fundeb voltado às redes públicas de ensino que apresentam avanços na gestão e nos indicadores de aprendizagem.
Foto: Fabiane de Paula.

Ampliar o acesso a direitos educacionais e garantir mais qualidade e oportunidades para todos deveria ser um norte para as redes públicas de educação. No Ceará, 133 municípios atingiram um bom patamar, quando se fala na redução de desigualdades nas escolas, e puderam acessar uma parcela adicional de recursos da União em 2026.

O diagnóstico é da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC), que promoveu o encontro “Rotas da Equidade” com prefeitos e gestores municipais nesta semana, em Brasília, para apresentar os resultados personalizados e frentes de ação.

No caso do Ceará, segundo a Secadi, cada município tende a receber uma média de R$4 milhões do Valor Aluno Ano por Resultado (VAAR), uma complementação financeira anual da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O Estado é a terceira Unidade da Federação com maior valor médio, atrás apenas do Pará e Amapá, que ficam próximos a R$5 milhões. A média nacional é de R$1,76 milhão.

Gráfico de barras verdes mostra valor recebido por estados brasileiros por cumprirem meta de redução de desigualdades.
Legenda: Valor médio recebido de VAAR por município beneficiado de cada UF.
Foto: Secadi/MEC.

Por outro lado, em todo o país, 1.914 municípios (cerca de 34% dos 5.569) não foram habilitados a receber o recurso por não cumprirem a condicionalidade III do VAAR, que prevê a redução das desigualdades nos dois âmbitos.

No Ceará, como adiantado pelo Diário do Nordeste em fevereiro, 43 cidades informadas pela Secadi não reduziram a desigualdade racial, contabilizando as informações dos estudantes da rede municipal de ensino nas áreas prioritárias (5º e 9º anos do Ensino Fundamental). Outras oito não atingiram a redução socioeconômica. Veja abaixo a situação de cada uma delas:

  • Não reduziu a desigualdade racial e socioeconômica (34 cidades): Acaraú, Acopiara, Antonina do Norte, Aquiraz, Araripe, Barbalha, Barroquinha, Baturité, Beberibe, Campos Sales, Fortaleza, Horizonte, Icapuí, Iguatu, Itatira, Jardim, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Maranguape, Martinópole, Missão Velha, Morada Nova, Morrinhos, Mucambo, Pacatuba, Quixelô, Quixeramobim, Russas, Saboeiro, Salitre, São Gonçalo do Amarante, Tarrafas, Uruoca e Viçosa do Ceará.
  • Não reduziu a desigualdade racial (9 cidades): Forquilha, Frecheirinha, General Sampaio, Guaiúba, Iracema, Jaguaribe, Mombaça, Pacujá e Quixeré.
  • Não reduziu a desigualdade socioeconômica (8 cidades): Aratuba, Catarina, Chaval, Ereré, Ibiapina, Jati, Nova Russas e Tururu.

Nesse levantamento, o Estado foi o 9º do Brasil com menor cumprimento da meta racial.

Entre as exigências previstas para serem alcançadas estão:

  • Seleção de diretores escolares a partir de critérios técnicos de competência e resultados, ou por meio de consulta à comunidade escolar entre candidatos previamente qualificados;
  • Participação mínima de 80% dos alunos nas provas nacionais de avaliação da educação;
  • Diminuição das disparidades educacionais relacionadas a fatores socioeconômicos e étnico-raciais;
  • Implementação de cooperação institucional formal entre governo estadual e prefeituras por meio do incentivos como "ICMS da Educação";
  • Utilização de currículos compatíveis com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O que é e para que serve o VAAR?

Instituído por lei federal em 2020, o VAAR é um valor complementar ao Fundeb voltado às redes públicas de ensino que apresentam avanços na gestão e nos indicadores de aprendizagem. Diferente do Fundeb em si, ele não tem a obrigatoriedade de 70% de destinação para pagamento de professores.

Porém, o recurso não é automático e exige o cumprimento de cinco condicionalidades específicas, incluindo gestão de cargos, desempenho em indicadores de atendimento e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). 

A metodologia para avaliar a condicionalidade III – que só pode ser calculada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – envolve uma análise estatística dos dados de desempenho dos alunos, categorizados por raça/cor e nível socioeconômico:

  • Raça/cor: compara se as notas de alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas tiveram aumento equivalente em relação às notas dos demais;
  • Nível socioeconômico: compara se as notas dos 25% de menor nível tiveram aumento significativo em relação aos 25% de nível mais alto.

Se a diferença nos resultados educacionais entre grupos diminuírem, o município cumpre a condicionalidade. Por outro lado, se a distância entre os resultados aumentam, o município tem desconto na pontuação e fica inapto a receber a complementação do valor.

R$7,5 bilhões
de VAAR devem ser distribuídos aos municípios brasileiros elegíveis em 2026.

Segundo Caio Callegari, coordenador-geral de Equidade Educacional do MEC, não é possível estimar quanto cada município deixa de receber se não atingir a condicionante. Isso depende de um cálculo complexo que envolve a quantidade de municípios elegíveis, o porte das redes e o avanço da qualidade com redução das desigualdades.

O cronograma já tem marcos até o fim da década: os dados do Saeb 2023 serão comparados aos de 2025, comparativo que definirá os repasses em 2027 e 2028. Na sequência, os resultados do Saeb 2027 servirão de base para determinar o volume de recursos que os municípios receberão em 2029 e 2030.

Impactos a longo prazo

Zara Figueiredo, titular da Secadi, destaca que a agenda de equidade racial deve ser uma prioridade estratégica da gestão municipal, uma vez que as decisões sobre as leis orçamentárias partem do Poder Executivo.

A secretária ressalta que o impacto financeiro da falta de políticas de equidade “não é trivial” e funciona como um sistema de incentivos: muitos gestores ainda não compreendem que a manutenção das desigualdades impede o acesso a recursos federais expressivos. 

Zara reforça que, para disputar a verba total de R$7,5 bilhões do VAAR, o município precisa cumprir todas as cinco condicionalidades estabelecidas; caso contrário, “não recebe nada”, em rigor comparado ao modelo do programa Bolsa Família.

Além do repasse direto de verbas, a economia local tem um impacto estrutural na renda da população. Segundo Figueiredo, estudos comprovam que, caso houvesse uma redução efetiva da desigualdade, cada cidadão, na média da população local, poderia ter um incremento de até 11% em seus rendimentos para o resto da vida.

Por isso, a secretária alerta para a necessidade de urgência nas políticas públicas, já que o planejamento feito atualmente refletirá nos recursos de anos futuros. “É agora que precisa ter intervenção do ponto de vista de política de equidade para que o município possa colher os frutos lá na frente”, entende.

Resposta aos problemas

A partir de agora, o MEC dará subsídios práticos aos municípios que não atingiram a condicionalidade III para a formulação e implementação de políticas mais justas. Entre os materiais estratégicos, estão:

  • Referenciais de Implementação: oferecem indicadores, autodiagnóstico e rotas de progressão que ajudam a aprimorar políticas públicas de forma concreta.
  • Cadernos de Gestão: conectam diretrizes nacionais aos desafios de estados e municípios, como financiamento, matrículas, formação e monitoramento
  • Devolutivas de Equidade Racial: diagnósticos individualizados das redes municipais, com dados sobre desempenho na Condicionalidade III do VAAR.
  • Identificação e resposta ao racismo: os protocolos buscam evitar a omissão ou insegurança na tomada de decisão diante de casos de racismo.

Presente no evento, a titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Jucineide Fernandes, destacou que o VAAR é o “primeiro elemento real e prático de garantia da equidade” na rede escolar por incentivar o olhar “para além da média” e identificar as desigualdades entre estudantes brancos e negros.

Representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a secretária reconhece que o país ainda “engatinha” nesse desafio, mas entende que os gestores podem utilizar os novos materiais e relatórios para “garantir a aprendizagem a todos os estudantes”.

O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins, também entende que a gestão educacional não pode se basear apenas na média porque ela oculta as necessidades de alguns grupos.

Ele aponta o Novo Fundeb e o mecanismo do VAAR como marcos que, pela primeira vez, “monetizam” e dão um valor concreto aos esforços para diminuir a desigualdade das redes. O gestor afirma que, embora não seja possível mudar o passado, os dirigentes atuais têm a responsabilidade de agir daqui para frente para corrigir o problema.

*O jornalista viajou a Brasília a convite do MEC.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Corredor de escola indígena com estudantes caminhando em direção à entrada principal. Três jovens aparecem ao centro usando roupas com elementos culturais e estampas coloridas. Ao fundo, há um painel verde e amarelo na grade da escola, enquanto uma estudante observa encostada em uma coluna. Na parte superior do corredor, um cartaz traz a frase: “Honre sua força, exalte seu poder, celebre seu poder”.
Ceará

Cidades do CE têm 3º maior repasse do Brasil por reduzirem desigualdades nas escolas

Estudo do MEC investiga fatores raciais e econômicos para distribuir recursos.

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Projeção digital em 3D do projeto de mobilidade urbana da Avenida Aguanambi, exibindo o túnel, ciclovia, faixa de ônibus, fluxo de veículos e arborização.
Ceará

Fortaleza lança edital para construção de túnel da Aguanambi; veja como será projeto

Obra prevê prazo de cerca de 20 meses para obra que promete melhorar o trânsito na região.

Clarice Nascimento
Há 2 horas
Na imagem, foto em ângulo contra-plongé (de baixo para cima) de uma mulher de meia-idade, identificada como Dona Celi, sob a sombra de grandes árvores. Ela tem a pele clara, cabelos escuros presos e olha pensativa para o lado direito. Com as duas mãos unidas à frente do corpo, ela segura alguns frutos verdes e arredondados. Ela veste uma camiseta branca com a estampa
Ceará

Mulheres do CE têm Floresta como quintal e fonte de renda: ‘Há 50 anos minha mãe plantou aqui’

Diego Barbosa
25 de Maio de 2026
imagem das águas do açude castanhão e um acumulado de pedras.
Ceará

Açude Castanhão sai do nível crítico e ultrapassa 32% do volume

O aporte das chuvas somado à integração com o Orós, gerou a mudança positiva no maior reservatório do Brasil

Thatiany Nascimento
25 de Maio de 2026
Na imagem, os corretores de imóveis Talvany e Vanessa Pinheiro estão de pé em um corredor e, ao mesmo tempo, são abraçados pelo filho adotivo, um adolescente de 17 anos.
Ceará

Casal adota adolescente de 16 anos e desafia preconceitos no Ceará: ‘Nunca tivemos medo’

Hoje, Dia Nacional da Adoção, o Diário do Nordeste conta a história de uma família que nasceu a partir de uma adoção tardia.

Carol Melo
25 de Maio de 2026
Site do Enem.
Ceará

Inscrições do Enem 2026 começam nesta segunda-feira (25); veja como fazer

As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro.

Redação
25 de Maio de 2026
Ceará

Plano de Saúde Best Senior oferta desconto de 40% para público 44+ no Ceará

Plano oferece previsibilidade de custos e estrutura com rede credenciada

Agência de Conteúdo DN
25 de Maio de 2026
Imagem de um copo de bebida e de remédios ao lado
Ceará

‘Não se trata de pais ausentes’, diz mãe de aluno dopado por colega em escola de Fortaleza

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela afirma que o momento é de cuidado e acolhimento ao adolescente que segue internado

Redação
24 de Maio de 2026
Copo com líquido transparente em um fundo laranja. Ao lado do copo, algumas pílulas de remédio espalhadas
Ceará

Mãe de aluno dopado por colegas em escola de Fortaleza diz que filho sofreu bullying e estava frágil

Mistura perigosa de bebida e medicamento foi oferecida sob promessa de "esquecer de problemas"

Alexia Vieira
24 de Maio de 2026
Na imagem, uma fotografia em contraluz tirada de dentro de uma floresta densa, mostrando um mirante de madeira ao fundo. No centro da imagem, um menino está em pé sobre um banco de madeira com os braços abertos horizontalmente, criando uma silhueta contra o céu claro. Ele veste uma camiseta branca e bermuda escura. Ao redor dele, grandes troncos de árvores e folhagens emolduram a cena na penumbra. No fundo, sobre a plataforma do mirante cercada por um guarda-corpo de madeira, algumas pessoas aparecem de silhueta observando a paisagem ou descansando. Além do mirante, avista-se um horizonte aberto sob um céu com nuvens leves.
Ceará

80 anos da Floresta Nacional do Araripe: por que o futuro do Ceará depende da Flona

Diego Barbosa
24 de Maio de 2026
foto de carros voltando a trafegar na ce-025, em aquiraz, onde uma cratera se abriu e um motociclista morreu.
Ceará

Trecho da CE-025 onde motociclista morreu após cair em cratera é liberado em Aquiraz

Local permanecerá com cones até a conclusão dos trabalhos no meio-fio.

Alexia Vieira
23 de Maio de 2026
'Meu coração é cheio de bandeirinhas': professora cearense é velada ao som de quadrilha junina
Ceará

'Meu coração é cheio de bandeirinhas': professora cearense é velada ao som de quadrilha junina

Fundadora de quadrilha junina morreu de doença cardíaca e tem despedida marcada por dança e emoção.

Redação
23 de Maio de 2026
Prefeitura orientar em não tocar em morcegos ou outros animais silvestres, principalmente quando forem encontrados caídos no chão.
Ceará

Fortaleza confirma 11 casos de raiva em morcegos em nove bairros; veja lista

A raiva é uma doença grave e pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordidas de animais infectados.

Redação
23 de Maio de 2026
Tela de celular com o site do Enem aberto na página de login do estudante.
Ceará

Edital do Enem 2026 traz mudanças nas regras de acessibilidade e inscrição automática

Documento mudou a definição de treineiro e acrescentou recursos para participantes com condições de saúde específicas.

Alexia Vieira
23 de Maio de 2026
Mulher posa em frente a um painel amarelo com a frase “Rotas da Equidade”, em evento do Ministério da Educação e do Governo Federal. O cenário tem ilustrações coloridas com símbolos de diversidade, educação e inclusão social.
Ceará

Recursos, afeto e formação: o que as cidades devem fazer para reduzir ‘abismo racial’ nas escolas

Gestora do MEC fala que é preciso investir em equidade nas redes de educação.

Nicolas Paulino
23 de Maio de 2026
Cavalo magro bebe água em vegetação no sertão cearense.
Ceará

Mais quente e mais seco: saiba como El Niño forte pode afetar a estação chuvosa no CE em 2027

Há uma probabilidade em torno de 90% de que o El Niño esteja mais fortalecido entre os meses de novembro e dezembro deste ano e janeiro do próximo.

Redação
22 de Maio de 2026
Candidatos enfileirados em local de prova do Enem 2025.
Ceará

Enem 2026: veja quem precisa pagar taxa de inscrição e quem é isento

A gratuidade é garantida a uma parte significativa dos participantes.

Redação
22 de Maio de 2026
Cadernos de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aparecem sobrepostos em um plano detalhe, com destaque para a capa de cor rosa que traz o logotipo do exame em preto no centro. As bordas da imagem revelam partes de outros cadernos nas cores amarelo, azul e cinza-claro, mantendo um foco suave que enfatiza os textos institucionais das avaliações.
Ceará

Edital do Enem 2026 é divulgado; veja cronograma

Inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio começam na próxima segunda (25).

Redação
22 de Maio de 2026
Terra de Sabidos

Cearense une IA e profetas das chuvas e é finalista de ‘Nobel da Água Jovem’ no Brasil

Thatiany Nascimento
22 de Maio de 2026
Em primeiro plano, detalhe da mão de um estudante segurando um lápis sobre um caderno aberto em uma sala de aula. Ao fundo, outros alunos aparecem desfocados.
Ceará

Casos de violência em escolas no Ceará crescem 4 vezes em 10 anos

Levantamento engloba diferentes tipos de agressões ocorridas em unidades públicas e particulares.

Clarice Nascimento
22 de Maio de 2026