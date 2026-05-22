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Edital do Enem 2026 é divulgado; veja cronograma

Inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio começam na próxima segunda (25).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:56)
Ceará
Cadernos de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aparecem sobrepostos em um plano detalhe, com destaque para a capa de cor rosa que traz o logotipo do exame em preto no centro. As bordas da imagem revelam partes de outros cadernos nas cores amarelo, azul e cinza-claro, mantendo um foco suave que enfatiza os textos institucionais das avaliações.
Legenda: Cronograma completo do Enem 2026 foi divulgado nesta sexta-feira (22).

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 foi divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta (22), trazendo informações do cronograma da edição deste ano, incluindo data de inscrição e data da prova.

As inscrições para o Enem 2026 começam na próxima segunda-feira, 25 de maio, e seguem até o dia 5 de junho, pela Página do Participante. Já as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. 

Confira o edital clicando aqui.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) incluíram novidades para a edição deste ano, como uma pré-inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública

O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC. Mesmo com o pré-preenchimento da inscrição, o estudante precisará:

  • confirmar os dados e a participação;
  • indicar o município onde deseja realizar as provas;
  • indicar a língua estrangeira escolhida; e
  • indicar se serão necessários recursos de acessibilidade.

Participantes isentos do pagamento da taxa de inscrição devem se inscrever normalmente. Já a taxa para não isentos segue sendo de R$ 85, podendo ser paga até 10 de junho por boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança.

Cronograma completo do Enem 2026

  • Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho  
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho  
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho  
  • Resultado do recurso: 3 de julho  
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro 

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Ampliação de locais de aplicação

O MEC também divulgou como mudança na edição deste ano a ampliação dos locais de aplicação das provas. Cerca de 10 mil escolas receberão o exame por todo o Brasil.

80% dos concluintes da rede pública devem realizar as provas na escola em que estudam, uma medida que busca facilitar o acesso ao exame. O MEC informou estudar alternativas de apoio logístico para estudantes que precisarem realizar a prova em outro município. 

Certificação de conclusão do ensino médio

Pelo Enem 2026, será possível obter certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos.

O participante interessado nesta finalidade deve indicá-la no ato da inscrição. Conforme o edital, podem pleitear Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência pessoas com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressas do ensino médio. 

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica. 

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Pé-de-Meia

Conforme a política federal do Pé-de-Meia, os beneficiados que concluírem o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem 2026 vão receber R$ 200

O pagamento do incentivo precisa passar por confirmação da conclusão da etapa de ensino e será efetuado na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa. 

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