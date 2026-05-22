Edital do Enem 2026 é divulgado; veja cronograma

O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 foi divulgado no Diário Oficial da União nesta sexta (22), trazendo informações do cronograma da edição deste ano, incluindo data de inscrição e data da prova.

As inscrições para o Enem 2026 começam na próxima segunda-feira, 25 de maio, e seguem até o dia 5 de junho, pela Página do Participante. Já as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Confira o edital clicando aqui.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) incluíram novidades para a edição deste ano, como uma pré-inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC. Mesmo com o pré-preenchimento da inscrição, o estudante precisará:

confirmar os dados e a participação;

indicar o município onde deseja realizar as provas;

indicar a língua estrangeira escolhida; e

indicar se serão necessários recursos de acessibilidade.

Participantes isentos do pagamento da taxa de inscrição devem se inscrever normalmente. Já a taxa para não isentos segue sendo de R$ 85, podendo ser paga até 10 de junho por boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança.

Cronograma completo do Enem 2026

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

de 25 de maio a 10 de junho Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

19 de junho Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

de 22 a 26 de junho Resultado do recurso: 3 de julho

3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

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Ampliação de locais de aplicação

O MEC também divulgou como mudança na edição deste ano a ampliação dos locais de aplicação das provas. Cerca de 10 mil escolas receberão o exame por todo o Brasil.

80% dos concluintes da rede pública devem realizar as provas na escola em que estudam, uma medida que busca facilitar o acesso ao exame. O MEC informou estudar alternativas de apoio logístico para estudantes que precisarem realizar a prova em outro município.

Certificação de conclusão do ensino médio

Pelo Enem 2026, será possível obter certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos.

O participante interessado nesta finalidade deve indicá-la no ato da inscrição. Conforme o edital, podem pleitear Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência pessoas com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressas do ensino médio.

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Pé-de-Meia

Conforme a política federal do Pé-de-Meia, os beneficiados que concluírem o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem 2026 vão receber R$ 200.

O pagamento do incentivo precisa passar por confirmação da conclusão da etapa de ensino e será efetuado na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.