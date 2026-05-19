Precatórios no Ceará: 11 mil professores sem vínculo recebem a 5ª parcela

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou o pagamento da 5ª parcela dos precatórios do Fundef para mais de 11 mil professores sem vínculo em folha de pagamento que atuaram entre 1998 e 2006 na rede estadual de ensino. O depósito está autorizado para esta quarta-feira (20).

Segundo o chefe do Executivo estadual, os beneficiados se somam aos cerca de 22 mil professores da rede estadual que já haviam recebido os valores referentes aos precatórios em abril deste ano. A quarta parcela do benefício havia sido paga anteriormente, em 30 de agosto de 2025.

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O anúncio foi feito por Elmano nas redes sociais. Na publicação, o governador afirmou que o pagamento representa um reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos profissionais da educação ao longo dos anos.

“Esse é o reconhecimento ao trabalho de quem tem transformado a educação cearense em referência para todo o Brasil”, declarou.

O governador também destacou a atuação do Sindicato APEOC na articulação da medida voltada à categoria.

Os precatórios do Fundef correspondem a recursos decorrentes de diferenças de repasses da União ao Estado relacionados ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Parte dos valores é destinada aos profissionais da educação que atuaram no período contemplado pela ação judicial.