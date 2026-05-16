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Semana S lança programa de turismo náutico e oferta serviços de capacitação e economia criativa

A 16.ª edição do evento começou neste sábado (15) e segue até domingo (17).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Feira de artesanato.
Legenda: Evento contou com feira de artesanato de diferentes povos tradicionais.
Foto: Anderson Santiago.

O primeiro dia da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo trouxe, neste sábado (16), o lançamento de um programa estratégico voltado para o turismo náutico no Ceará, além de serviços de capacitação profissional e economia criativa.

O evento, realizado pelo Sistema Fecomércio Ceará no Aterro da Praia de Iracema, segue com programação gratuita neste domingo (17).

>> Veja programação completa

Lançado pelo Senac Ceará em parceria com a Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará, o Programa Ceará de Esportes de Vento e Turismo Náutico tem o objetivo de fomentar a qualificação profissional, o turismo náutico e os esportes de vento no Estado.

Jangadas coloridas com velas ilustradas estão expostas na praia durante ação de turismo náutico promovida na Semana S.
Legenda: Jangadas do Aquavelas.
Foto: Anderson Santiago.

A ideia é criar novas oportunidades de formação e desenvolvimento econômico no Ceará, conectando educação, esporte, turismo e transformação social.

O potencial cearense para esportes de vento é destacado pelo velejador e campeão olímpico Lars Grael, que participou da Semana S com a palestra "Ajuste as Velas e Desafie os Seus Limites".

O esportista lembra que a capital cearense, a qual denomina "terra dos ventos", já foi sede do Campeonato Mundial da Classe Laser (competição de veleiros dingue) em 2005, além de ter sido escolhida como sede do Campeonato Mundial de Vela em 2027.

"O presidente da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) é cearense (Daniel Nottingham), então isso mostra que o eixo da vela, que sempre foi o eixo Rio e São Paulo, movimenta-se um pouco em relação ao Nordeste, porque aqui há um desenvolvimento da náutica e há um potencial muito grande de crescimento"
Lars Grael
Velejador e campeão olímpico

Conteúdo de gestão, capacitação e tendências de mercado

Como destaque desta edição, a programação conta com grandes nomes da inovação, empreendedorismo e gestão. O objetivo é abordar temas que impactam, diretamente, o comércio, os serviços e o turismo.

Um dos convidados do evento foi o fundador das empresas Wproo, WGD Holding e Poosting Rede Social, Afonso Alcântara, com a palestra "Soberania Digital do Brasil - Revolucionando o Digital".

Conhecido por ser o criador da primeira rede social brasileira, a Poosting, Afonso falou sobre inovação em projetos pioneiros voltados à soberania digital do País.

"A gente falou sobre a soberania digital do Brasil na internet, todo esse contexto do Brasil conseguir ganhar o seu espaço, e isso impactou a audiência que tava aqui, a gente sentiu que as pessoas passaram a enxergar que isso é possível, que a gente tem que se questionar sobre essas questões", ressaltou.

Serviços de capacitação, estética e bem-estar

Com palestras e painéis sobre o mercado, o público conta com serviços e atividades de lazer, bem-estar, práticas esportivas, atendimento à saúde, rodas de conversa e experiências tecnológicas, além de consultorias estéticas nas áreas de gastronomia, gestão, tecnologia, beleza e moda.

Evento Semana S no Aterro da Praia de Iracema.
Legenda: Evento ocorreu no Aterro da Praia de Iracema.
Foto: Anderson Santiago.

O espaço de bem-estar conta com avaliação orofacial, fisioterapia, pilates, massagem e balança de bioimpedância. No espaço de cultura e turismo, óculos de realidade virtual encantam as pessoas com a beleza da Chapada do Araripe e os Museus Orgânicos.

O público também tem a oportunidade de vivenciar experiências como visita ao planetário, tirolesa, chute a gol, simulador de corrida e exposição de brinquedos interativos.

Paralelamente, a Faculdade Senac promove destaques como área gamer; demonstração de tecnologia de drones; atendimentos de maquiagem, penteado e esmaltação de unhas; atendimento de coloração pessoal e assessoria de imagem.

Economia criativa e tradição cultural na orla

Pessoas vestidas com trajes tradicionais seguram estandarte de maracatu durante evento cultural da Semana S, em espaço coberto com público ao fundo.
Legenda: O maracatu foi uma das atrações do evento.
Foto: Anderson Santiago.

A gastronomia, a cultura popular, o artesanato, as oficinas e os shows do Encontro Sesc Povos do Mar também podem ser apreciados durante a Semana S. 

O público aproveita a degustação gratuita da culinária dos mestres e mestras do litoral cearense; a Casa de Tapioca e a Casa do Peixe Assado; a feira com 90 artesãos; oficinas de artesanato; e apresentações de tradição popular, como maracatu, dança de coco e caretas.

Chef apresenta oficina gastronômica em estande do Senac durante a Semana S, enquanto participantes acompanham demonstração culinária.
Legenda: Público pôde desfrutar de degustações gastronômicas.
Foto: Anderson Santiago.

De acordo com o consultor de programação social do Sesc Ceará, Paulo Leitão, o evento reúne não só povos do litoral, mas comunidades sertanejas, serranas e povos indígenas, ciganos e quilombolas.

No domingo (17) pela manhã ocorre o Aquavelas, desfile de jangadas com velas pintadas por diferentes artistas plásticos. As dezenas de embarcações sairão do Porto do Mucuripe em direção à Barra do Ceará.

O evento

Conforme explica o vice-presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt, a Semana S é uma oportunidade para o público conhecer melhor os serviços fornecidos pela instituição.

"A Semana S é o nosso evento para mostrar para a população o que o Sistema Fecomércio Ceará realiza. Então aqui a gente tem um pouquinho de cada programa do Sesc, um pouquinho de vários eixos do Senac. Aqui a população tem várias ações e atividades simultâneas para todas as idades e para toda a família poder se divertir e conhecer o Sistema Fecomércio de uma maneira mais próxima"
Luiz Fernando Bittencourt
Vice-presidente do Sistema Fecomércio Ceará

O sábado (16) terminou com show da banda Lagosta Bronzeada, às 20h. Já no domingo (17) a atração é para a criançada, com o show infantil de Hélio Ziskind, às 17h30.

Serviço - Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Data: 16 e 17 de maio
Horário: A partir das 15h
Inscrições: cncsemanasbrasil.facedoor.events/ce
Programação: fecomercio-ce.com.br/semana-s/
Local: Aterro da Praia de Iracema - Av. Historiador Raimundo Girão, 1002
*Gratuito mediante inscrição

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Feira de artesanato.
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