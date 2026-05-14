Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo

Uma panificadora de Fortaleza foi autuada por descarte irregular de resíduos sólidos, na tarde da última terça-feira (12). A ação foi flagrada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) por meio de câmeras de videomonitoramento instaladas no bairro Montese. Nas imagens, um veículo aparece estacionando próximo a um grande muro na rua Barão de Canindé, a menos de 100 metros do Ecoponto Itaoca. Em seguida, três homens realizam o descarte de diversas caixas de papelão e materiais utilizados em decoração. O nome do estabelecimento não foi divulgado. Segundo o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019), a infração é classificada como grave, sujeita à multa e apreensão do veículo. As penalidades variam de R$ 202,50 a R$ 32.400, conforme a classificação do autuado, podendo ultrapassar R$ 100 mil em casos com agravantes previstos na legislação municipal.