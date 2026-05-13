Cena de 'acidente de trânsito' na Parangaba, em Fortaleza, faz parte de campanha de conscientização

"Meu irmão, olha esse acidente na José Bastos". Esta mensagem tem sido encaminhada com frequência em grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (13), em Fortaleza. Junto a ela, é compartilhado um vídeo que mostra um carro com a parte dianteira completamente destruída e uma moto igualmente danificada, estendida sobre o capô do veículo.

Legenda: A imagem dos veículos danificados tem sido compartilhada nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O "acidente" ao qual a mensagem se refere, na Parangaba, não existe, é fictício, mas cumpriu sua missão de chamar a atenção dos condutores da Capital para os sinistros.

Exibir as consequências das colisões em regiões estratégicas da Cidade foi uma das formas encontradas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), neste "Maio Amarelo", para alertar motoristas e motociclistas em uma campanha sobre os riscos de lesões e mortes no trânsito.

"Este não é o local de um acidente real, mas a reconstituição de uma cena infelizmente comum nas vias urbanas, marcada pela combinação perigosa entre bebida, direção e excesso de velocidade. Os veículos utilizados na exposição estiveram envolvidos em acidentes reais e estão sob a guarda da AMC. O objetivo da ação é justamente provocar impacto visual e reflexão sobre os riscos do desrespeito às normas de trânsito", comenta Leonardo Leite, gerente de Educação para o Trânsito da AMC.

Legenda: A AMC desenvolveu ações educativas ao longo de todo este mês de maio. Foto: Divulgação/AMC.

No ano passado, Fortaleza reduziu em 7% o número de óbitos nas vias em comparação a 2024, mas os "acidentes" seguem como uma preocupação séria de saúde pública, vitimando, principalmente, motociclistas (58%) e pedestres (32%).

Neste mês, intensificamos a nossa atuação em todas as frentes para conscientizar a população e incentivar a mudança de conduta, mas esse é um trabalho permanente desenvolvido ao longo de todo o ano. A segurança nos deslocamentos é uma via de mão dupla que depende do nosso trabalho enquanto órgão de trânsito e das escolhas de cada condutor". Sérgio Costa Superintendente da AMC

Os cenários de tragédia também serão exibidos na Praça Portugal, na Aldeota, e na sede da AMC, na avenida Desembargador Gonzaga, na Cidade dos Funcionários. Com o título "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a campanha seguirá até o fim do mês e conta com outras ações.

171 Foi o número de mortes no trânsito de Fortaleza em 2025, segundo a Prefeitura.

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Campanha de conscientização

Neste mês, a AMC prevê ainda a realização de seis novas turmas do curso de pilotagem segura para motociclistas e a intensificação de palestras em empresas e organizações, além de um projeto educacional, em parceria com a rede pública municipal, para levar agentes às salas de aula e conscientizar alunos sobre respeito às normas de circulação.

Já na fiscalização preventiva, haverá reforço na Operação Lei Seca, com foco em ampliar a cobertura das blitze e aumentar a eficácia na identificação de condutores que dirigem sob efeito de álcool.

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Por último, no que diz respeito à engenharia de tráfego, o órgão fará, em algumas vias, a renovação de sinalização viária, com repintura de faixas de retenção, linhas divisórias de fluxo, marcações de limites de velocidades, ciclofaixas e faixas de pedestres. Também será feita a substituição e a instalação de placas de sinalização vertical.