Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cena de 'acidente de trânsito' na Parangaba, em Fortaleza, faz parte de campanha de conscientização

Um vídeo de uma suposta colisão entre carro e moto tem circulado nas redes sociais, mas trata-se de uma ação da campanha "Maio Amarelo", da AMC.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 14:47)
Ceará
Cena fictícia de colisão de trânsito entre carro e motocicleta.
Legenda: O cenário fictício de uma colisão entre carro e motocicleta foi montado por agentes da AMC, que estão no local orientando os condutores sobre riscos de lesões e mortes no trânsito.
Foto: Divulgação/AMC.

"Meu irmão, olha esse acidente na José Bastos". Esta mensagem tem sido encaminhada com frequência em grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (13), em Fortaleza. Junto a ela, é compartilhado um vídeo que mostra um carro com a parte dianteira completamente destruída e uma moto igualmente danificada, estendida sobre o capô do veículo.

Vídeo gravado de dentro de ônibus mostra carro e moto danificados.
Legenda: A imagem dos veículos danificados tem sido compartilhada nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O "acidente" ao qual a mensagem se refere, na Parangaba, não existe, é fictício, mas cumpriu sua missão de chamar a atenção dos condutores da Capital para os sinistros.

Exibir as consequências das colisões em regiões estratégicas da Cidade foi uma das formas encontradas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), neste "Maio Amarelo", para alertar motoristas e motociclistas em uma campanha sobre os riscos de lesões e mortes no trânsito.

"Este não é o local de um acidente real, mas a reconstituição de uma cena infelizmente comum nas vias urbanas, marcada pela combinação perigosa entre bebida, direção e excesso de velocidade. Os veículos utilizados na exposição estiveram envolvidos em acidentes reais e estão sob a guarda da AMC. O objetivo da ação é justamente provocar impacto visual e reflexão sobre os riscos do desrespeito às normas de trânsito", comenta Leonardo Leite, gerente de Educação para o Trânsito da AMC.

Placa de conscientização de trânsito ao lado de veículo danificado.
Legenda: A AMC desenvolveu ações educativas ao longo de todo este mês de maio.
Foto: Divulgação/AMC.

No ano passado, Fortaleza reduziu em 7% o número de óbitos nas vias em comparação a 2024, mas os "acidentes" seguem como uma preocupação séria de saúde pública, vitimando, principalmente, motociclistas (58%) e pedestres (32%).

Neste mês, intensificamos a nossa atuação em todas as frentes para conscientizar a população e incentivar a mudança de conduta, mas esse é um trabalho permanente desenvolvido ao longo de todo o ano. A segurança nos deslocamentos é uma via de mão dupla que depende do nosso trabalho enquanto órgão de trânsito e das escolhas de cada condutor".
Sérgio Costa
Superintendente da AMC

Os cenários de tragédia também serão exibidos na Praça Portugal, na Aldeota, e na sede da AMC, na avenida Desembargador Gonzaga, na Cidade dos Funcionários. Com o título "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a campanha seguirá até o fim do mês e conta com outras ações.

171
Foi o número de mortes no trânsito de Fortaleza em 2025, segundo a Prefeitura.

Veja também

teaser image
Segurança

Motorista com sinais de embriaguez é preso após colisão que matou mulher em Groaíras

teaser image
Ceará

Moradores protestam por melhorias em passarela na BR-116, em Fortaleza; veja vídeo

teaser image
Colaboradores

Flexibilização na formação de condutores acende alerta sobre riscos no trânsito

Campanha de conscientização

Neste mês, a AMC prevê ainda a realização de seis novas turmas do curso de pilotagem segura para motociclistas e a intensificação de palestras em empresas e organizações, além de um projeto educacional, em parceria com a rede pública municipal, para levar agentes às salas de aula e conscientizar alunos sobre respeito às normas de circulação.

Já na fiscalização preventiva, haverá reforço na Operação Lei Seca, com foco em ampliar a cobertura das blitze e aumentar a eficácia na identificação de condutores que dirigem sob efeito de álcool.

Veja também

teaser image
Ceará

Saiba como pedir reparos urbanos na sua rua em Fortaleza

teaser image
Ceará

Saiba como solicitar retirada de entulhos ou móveis velhos em Fortaleza

Por último, no que diz respeito à engenharia de tráfego, o órgão fará, em algumas vias, a renovação de sinalização viária, com repintura de faixas de retenção, linhas divisórias de fluxo, marcações de limites de velocidades, ciclofaixas e faixas de pedestres. Também será feita a substituição e a instalação de placas de sinalização vertical.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cena fictícia de colisão de trânsito entre carro e motocicleta.
Ceará

Cena de 'acidente de trânsito' na Parangaba, em Fortaleza, faz parte de campanha de conscientização

Um vídeo de uma suposta colisão entre carro e moto tem circulado nas redes sociais, mas trata-se de uma ação da campanha "Maio Amarelo", da AMC.

Luana Severo
Há 34 minutos
imagem de duas alunas da rede pública em frente a um mural
Ceará

1ª escola quilombola integral do Ceará tem 9h de aula, valorização negra e pesquisa no território

A Escola Quilombola Antônia Ramalho da Silva fica na comunidade quilombola de Alto Alegre, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Ambulância do Samu.
Ceará

Morre idoso de 72 anos atropelado no terminal do Antônio Bezerra

Vítima estava internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Redação
13 de Maio de 2026
Na imagem, captura em um dia de chuva sob a luz natural difusa. No centro, um homem vestindo camiseta cinza e bermuda jeans manuseia uma bicicleta vermelha próxima ao meio-fio. Atrás dele, um homem com camisa vermelha e uma mulher com blusa estampada dividem um guarda-chuva vermelho vibrante. A rua de asfalto está molhada, refletindo os veículos e o céu cinzento. À direita, a lateral de um ônibus urbano branco em movimento ocupa parte da composição, com gotas de água sendo dispersadas pelos pneus. O fundo mostra outros carros e árvores de forma desfocada.
Ceará

Ceará tem avisos de chuvas intensas e de vendaval ao mesmo tempo; veja cidades

Ambos iniciam e finalizam nesta quarta-feira (13) e alcançam diferentes partes do Estado.

Diego Barbosa
13 de Maio de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio de uma placa de sinalização turística à beira de uma estrada, indicando a direção para Santana do Cariri. A placa é retangular com fundo marrom e possui uma ilustração colorida no topo que retrata elementos da região: um dinossauro, o sol, uma mulher com um pote de barro, uma igreja e uma cruz. Abaixo da ilustração, há uma seta branca apontando para a esquerda seguida pelo nome
Ceará

Santana do Cariri: o caso da cidade cearense que abraça de romeiros a dinossauros

Agora com complexo religioso, município prevê novos ares em turismo e infraestrutura.

Diego Barbosa
13 de Maio de 2026
Agente da AMC.
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima tem desvios e bloqueios nesta quarta-feira (13), em Fortaleza

Agentes da AMC estão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis.

Redação
13 de Maio de 2026
Crianças e adolescentes carregando cadernos e livros sobem os degraus de um ônibus escolar amarelo e preto com o selo Caminho da Escola. A cena ocorre em uma estrada de terra batida sob luz solar intensa, destacando um dos pneus dianteiros sujo de poeira e os estudantes vestindo roupas casuais.
Ceará

70% dos transportes escolares municipais que rodam com alunos no CE são desaprovados em vistorias

A responsabilidade pela contratação dos mais de 6 mil carros é das prefeituras.

Nicolas Paulino
13 de Maio de 2026
Profissionais demonstram o uso de um desfibrilador externo automático (DEA) em um manequim de treinamento, com cabos e um dispositivo portátil ao lado do kit verde.
Ceará

Após mortes súbitas, nota técnica recomenda obrigatoriedade de desfibriladores a todas as academias

A orientação seria para instituições de Fortaleza. Custando em média R$ 10 mil, aparelhos reduzem chances de óbito em casos como parada cardiorrespiratória.

Thatiany Nascimento e Carol Melo
12 de Maio de 2026
Retrato em preto e branco de uma mulher idosa exposto em parede de tijolo aparente em espaço cultural. Ao lado da fotografia, há um painel com texto informativo sobre a homenageada.
Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Centenário de Violeta Arraes: o que ela diria sobre o avanço da monocultura no Cariri

A socióloga foi uma das principais divulgadoras da cultura do Cariri, convidando amigos a conhecer a região, considerada uma das mais diversas do país.

Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)
12 de Maio de 2026
Vista aberta do açude Jangurussu, com muitos aguapés e vegetação nas margens. Ao fundo, há céu claro com nuvens e algumas casas.
Ceará

Açude Jangurussu passará por drenagem de emergência após denúncias de risco de rompimento

Reservatório também terá ações de limpeza e poda de vegetação.

Nicolas Paulino
12 de Maio de 2026
Ônibus que atropelou idoso.
Ceará

Idoso de 72 anos é atropelado por ônibus no terminal do Antônio Bezerra

Segundo a Etufor, atropelamento ocorreu em uma área de circulação exclusiva dos ônibus.

Redação
12 de Maio de 2026
rocissão de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Portugal.
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima: Confira programação de missas e celebrações nesta quarta (13)

Para os católicos, a santa representa a paz, a harmonia e a união dos fiéis com Deus.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Maio de 2026
Ceará

Feira de Profissões da Unifor acontece em Fortaleza nos dias 14 e 15 de maio

Programação gratuita inclui experiências nos centros e contato com professores e alunos

Agência de Conteúdo DN
12 de Maio de 2026
Na imagem, uma mulher idosa, vista de perfil, segura com as duas mãos um pequeno porta-retrato dourado e ornamentado. Dentro da moldura, há uma ilustração de uma jovem de cabelos castanhos (Beata Benigna), que segura flores brancas (lírios) contra o peito. A mão esquerda da idosa repousa delicadamente sobre o vidro da imagem. O fundo está desfocado, mostrando parte de um sofá claro e a roupa azul estampada da mulher.
Ceará

Aos 90 anos, irmã de Benigna relembra dor da família: ‘Ninguém brincava mais, foi uma tristeza'

Diego Barbosa
12 de Maio de 2026
Homenagem às vítimas da Covid-19 e da pandemia, que está sendo realizada na Estação das Artes, em Fortaleza.
Ceará

Vítimas da pandemia de Covid-19 e profissionais da saúde são homenageados em Fortaleza

Lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 foi sancionada nesta segunda-feira (11). Data será celebrada dia 12 de março.

Redação
11 de Maio de 2026
imagem de uma mulher andando com guarda-chuva na rua
Ceará

Ceará tem ‘perigo potencial’ de chuvas intensas em 150 cidades; veja lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até terça-feira (12).

Redação
11 de Maio de 2026
Corpo de Bombeiros iniciou buscas no Açude Serafim Dias na manhã desta segunda-feira (11).
Ceará

Adolescente que desapareceu após cair de jet-ski é encontrado morto em açude de Mombaça

Reservatório estava próximo da capacidade máxima de armazenamento no momento do acidente.

João Lima Neto
11 de Maio de 2026
Dois jovens de camiseta azul sorriem lado a lado no corredor de uma escola. O da esquerda tem braços cruzados e o da direita usa óculos, ambos exibindo um brasão dourado no peito e a frase
Ceará

Adolescentes que moram em Fortaleza vão competir na olímpiada de matemática mais difícil do mundo

Levi Magalhães, Paulo Jônatas de Oliveira e José Elias Padovan compõem a equipe de seis brasileiros que competem na IMO.

Ana Alice Freire*
11 de Maio de 2026
Feira de Profissões Unifor.
Ceará

Unifor abre inscrições para a Feira de Profissões 2026

Evento gratuito contará com palestras, oficinas, exposições e visitas guiadas para aproximar estudantes do universo acadêmico e profissional.

Redação
11 de Maio de 2026
No Crato, a Rua Tristão Gonçalves foi uma das atingidas pelas fortes chuvas.
Ceará

Canal transborda e alaga vias durante chuva em Crato

Limpeza de áreas afetadas por água e lama foi iniciada nesta segunda-feira (11).

João Lima Neto
11 de Maio de 2026