Cena de 'acidente de trânsito' na Parangaba, em Fortaleza, faz parte de campanha de conscientização
Um vídeo de uma suposta colisão entre carro e moto tem circulado nas redes sociais, mas trata-se de uma ação da campanha "Maio Amarelo", da AMC.
"Meu irmão, olha esse acidente na José Bastos". Esta mensagem tem sido encaminhada com frequência em grupos de WhatsApp nesta quarta-feira (13), em Fortaleza. Junto a ela, é compartilhado um vídeo que mostra um carro com a parte dianteira completamente destruída e uma moto igualmente danificada, estendida sobre o capô do veículo.
O "acidente" ao qual a mensagem se refere, na Parangaba, não existe, é fictício, mas cumpriu sua missão de chamar a atenção dos condutores da Capital para os sinistros.
Exibir as consequências das colisões em regiões estratégicas da Cidade foi uma das formas encontradas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), neste "Maio Amarelo", para alertar motoristas e motociclistas em uma campanha sobre os riscos de lesões e mortes no trânsito.
"Este não é o local de um acidente real, mas a reconstituição de uma cena infelizmente comum nas vias urbanas, marcada pela combinação perigosa entre bebida, direção e excesso de velocidade. Os veículos utilizados na exposição estiveram envolvidos em acidentes reais e estão sob a guarda da AMC. O objetivo da ação é justamente provocar impacto visual e reflexão sobre os riscos do desrespeito às normas de trânsito", comenta Leonardo Leite, gerente de Educação para o Trânsito da AMC.
No ano passado, Fortaleza reduziu em 7% o número de óbitos nas vias em comparação a 2024, mas os "acidentes" seguem como uma preocupação séria de saúde pública, vitimando, principalmente, motociclistas (58%) e pedestres (32%).
Neste mês, intensificamos a nossa atuação em todas as frentes para conscientizar a população e incentivar a mudança de conduta, mas esse é um trabalho permanente desenvolvido ao longo de todo o ano. A segurança nos deslocamentos é uma via de mão dupla que depende do nosso trabalho enquanto órgão de trânsito e das escolhas de cada condutor".
Os cenários de tragédia também serão exibidos na Praça Portugal, na Aldeota, e na sede da AMC, na avenida Desembargador Gonzaga, na Cidade dos Funcionários. Com o título "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", a campanha seguirá até o fim do mês e conta com outras ações.
Foi o número de mortes no trânsito de Fortaleza em 2025, segundo a Prefeitura.
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Campanha de conscientização
Neste mês, a AMC prevê ainda a realização de seis novas turmas do curso de pilotagem segura para motociclistas e a intensificação de palestras em empresas e organizações, além de um projeto educacional, em parceria com a rede pública municipal, para levar agentes às salas de aula e conscientizar alunos sobre respeito às normas de circulação.
Já na fiscalização preventiva, haverá reforço na Operação Lei Seca, com foco em ampliar a cobertura das blitze e aumentar a eficácia na identificação de condutores que dirigem sob efeito de álcool.
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Por último, no que diz respeito à engenharia de tráfego, o órgão fará, em algumas vias, a renovação de sinalização viária, com repintura de faixas de retenção, linhas divisórias de fluxo, marcações de limites de velocidades, ciclofaixas e faixas de pedestres. Também será feita a substituição e a instalação de placas de sinalização vertical.