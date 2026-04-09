Saiba como pedir reparos urbanos na sua rua em Fortaleza

Moradores de Fortaleza que precisam solicitar serviços de reparos urbanos, como tapa-buraco, troca de lâmpadas ou limpeza urbana, podem recorrer à Central 156, principal canal da Prefeitura para registrar demandas de manutenção na Cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), o atendimento funciona como "porta de entrada" para diferentes tipos de solicitações.

Pelo número 156, é possível pedir serviços como manutenção de iluminação pública, recuperação de vias, drenagem e limpeza urbana. As demandas também podem ser registradas pelo aplicativo Central 156 ou presencialmente nas Centrais de Acolhimento das Regionais.

Após o registro, o cidadão recebe um número de protocolo, que permite acompanhar o andamento do pedido. Com esse número, é possível entrar novamente em contato com a Central 156 para obter atualizações sobre a solicitação.

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Prazos e tipos de serviço

Segundo a SCSP, o tempo de resposta varia conforme o tipo de serviço. Demandas mais simples, como a troca de lâmpadas, costumam ser atendidas mais rapidamente. Já intervenções mais complexas, como recuperação de vias ou obras de drenagem, exigem análise técnica e planejamento, o que pode aumentar o prazo.

A prioridade de atendimento leva em consideração fatores como urgência, risco à população e a quantidade de solicitações em determinada região.

Entre os serviços que podem ser solicitados diretamente estão iluminação pública, tapa-buraco, limpeza urbana e retirada de entulho. Já ações "maiores", como intervenções estruturais e drenagem, passam por avaliação técnica antes de serem executadas.

Caso o pedido não seja atendido no prazo ou não haja retorno, o cidadão pode reforçar a solicitação junto à Central 156, informando o número de protocolo. Também é possível recorrer aos canais de ouvidoria da Prefeitura para registrar reclamações ou acompanhar o atendimento.