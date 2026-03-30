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Vacinas atrasadas: veja como consultar e atualizar doses

Aplicativo e postos de saúde ajudam população a manter esquema vacinal em dia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
pessoa recebendo vacina em braço.
Legenda: Após consultar as vacinas no aplicativo, caso seja necessário, a atualização do esquema deve ser feita nas unidades de saúde.
Foto: Thiago Gadelha.

Manter a vacinação atualizada é essencial para prevenir doenças e evitar surtos. Para saber se há doses em atraso, a população pode procurar um posto de saúde ou acessar o aplicativo Meu SUS Digital, onde é possível consultar o histórico vacinal.

De acordo com Vanessa Soldatelli, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em Fortaleza, as informações sobre vacinas recebidas estão registradas em sistemas oficiais. “Atualmente, existe o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), usado por quase todos os municípios do Brasil, onde registramos as doses aplicadas em toda a população”, explica.

Segundo ela, na capital cearense também há um sistema próprio integrado ao nacional. “Então, a gente pode consultar tanto no nosso sistema eletrônico próprio como no sistema nacional. E as pessoas também têm acesso, pelo Meu SUS Digital, a todas as vacinas que estão registradas”, destaca.

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Como atualizar as vacinas

Após consultar as vacinas, caso seja necessário, a atualização do esquema deve ser feita nas unidades de saúde. A orientação é não interromper o esquema vacinal, mesmo que haja atraso.

“Algumas vacinas compreendem duas ou três doses no esquema vacinal, e as pessoas só estarão protegidas quando estiverem com seu esquema completo. Mesmo que a pessoa espere mais tempo do que o ideal, a gente continua os esquemas. Não existe a necessidade de recomeçar, desde que haja comprovação”, afirma Vanessa Soldatelli.

A coordenadora também ressalta a importância de guardar a caderneta de vacinação. “Hoje em dia, a gente tenta não utilizar mais a caderneta de vacinação, mas é muito importante que as pessoas ainda guardem suas cadernetas, porque nem sempre conseguimos acessar o sistema de informação no momento da vacina”.

Outro ponto de atenção é para quem recebe doses fora das unidades de saúde, como em escolas ou empresas. “Os adolescentes e os adultos devem ficar atentos para completar o esquema vacinal nos postos de saúde, para ficarem protegidos”, alerta.

Importância da cobertura vacinal

Vanessa Soldatelli destaca ainda que a queda na cobertura vacinal pode trazer consequências. “Se a gente tem uma boa cobertura, temos uma população vacinada e protegida. Quando isso não acontece, aumentam os casos de doenças, internações e até óbitos”, diz.

Por isso, a recomendação é que a população procure os postos de saúde o quanto antes, especialmente em períodos de campanha. “As vacinas protegem, são seguras, mas precisam que toda a população receba conforme a indicação e faixa etária e complete seus esquemas vacinais”, reforça.

Campanha de vacinação contra influenza

 

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