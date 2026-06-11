Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em cinco meses, 159 crianças e adolescentes foram resgatadas de trabalho infantil no CE

Três adolescentes morreram durante o exercício de atividades laborais em 2026.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 13:39)
Ceará
Crianças trabalhando em uma feira.
Legenda: Nos últimos cinco anos, 974 crianças e adolescentes foram resgatadas dessa condição no Estado.
Foto: Fiscalização do trabalho/Ministério do Trabalho e Previdência.

Somente nos cinco primeiros meses de 2026, 159 crianças e adolescentes foram resgatadas da condição de trabalho infantil no Ceará. O total representa 86,4% dos casos identificados durante todo o ano de 2025, com 184 ocorrências registradas. 

Os dados constam no balanço parcial divulgado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará (SRT-CE) em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado nesta sexta-feira (12). O levantamento mostra ainda que, nos últimos cinco anos, os auditores fiscais do trabalho no Ceará resgataram 974 crianças e adolescentes nessa condição

Segundo esclarece Daniel Arêa, coordenador regional de combate ao trabalho infantil do Ministério do Trabalho e Emprego, o alcance dos números se dá pelo trabalho de fiscalização, que atualmente alcança 25 municípios cearenses, assim como o aumento das denúncias recebidas pelo SRT-CE. 

Isso decorre do aperfeiçoamento das técnicas de fiscalização, da própria consciência da sociedade, o trabalho da mídia tradicional que facilita a informação, e também a conscientização das próprias crianças e adolescentes, que já estão sabendo dos direitos delas. Todo esse conjunto de coisas faz com que as denúncias aumentem"
Daniel Arêa
Coordenador de combate ao trabalho infantil da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará
  

Fortaleza, por exemplo, concentra o maior número de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos encontradas em situação de trabalho irregular em 2026, com 40% dos casos, conforme o levantamento. Tianguá aparece na sequência, com 22% dos casos, seguido por Caucaia (7%), Maracanaú (5%) e Aracati (4%). 

A fiscalização também identificou nove casos de trabalho infantil realizados no período noturno, entre 20h e 5h, prática proibida pela legislação brasileira.

Veja também

teaser image
Ceará

Casarão histórico desaba no Centro de Maranguape após embargo de obra de demolição

teaser image
Ceará

TV Verdes Mares distribuirá antenas digitais em terminais de Fortaleza; saiba onde

Mortes em atividades de risco

Entre as atividades identificadas pelos auditores estão a suinocultura na zona rural, trabalho em olarias, coleta de materiais recicláveis, entregas com motocicleta, operação de fornos, serviços de babá e atuação como barman, sendo esta última uma das principais identificadas. 

"O que predomina bastante é a venda de bebida alcoolicas, um dos setores econômicos que é muito pulverizado. São restaurantes e lanchonetes que vendem bebida alcoólica, onde muitos trabalham como garçons" destacou Daniel Arêa. 

As ocupações identificadas integram a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), que reúne atividades com elevado risco de acidentes, lesões graves e exposição a agentes químicos e tóxicos

Em um dos casos, um adolescente de 15 anos sofreu um acidente que resultou em invalidez permanente.

Assistência

Após o afastamento das crianças e adolescentes encontrados nessa situação, os auditores fiscais do Trabalho promovem seu encaminhamento à rede de proteção social. O objetivo é garantir que os jovens tenha acesso à educação, a programas sociais e ao acompanhamento necessário para sua proteção integral.

Muitas dessas crianças, acrescenta Daniel, são oriundas de famílias pobres, e o contexto social em que estão inseridas também é investigado. "A gente faz um levantamento dos dados, para saber onde mora, onde estuda, e encaminha para o órgão municipal de assistência social para identificar a fundo o que está se passando na família daquela criança, para a partir daí poder inserir em programas sociais", disse. 

Ainda conforme o auditor, para adolescentes a partir de 14 anos encontrados nessas condições, também é assegurado o acesso a programas de aprendizagem profissional.

Durante as operações, a fiscalização também busca garantir o pagamento das verbas trabalhistas e o registro formal da relação de trabalho, quando cabível. Nos casos permitidos pela legislação, os adolescentes são mantidos em atividades compatíveis com sua faixa etária, em ambientes seguros e em condições que não comprometam sua saúde, desenvolvimento ou frequência escolar.

Como denunciar? 

As denúncias de trabalho infantil podem ser feitas através site do Ministério do Trabalho e Emprego ou pessoalmente na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, que fica Rua Barão de Aracati, nº 909, no bairro Aldeota. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Crianças trabalhando em uma feira.
Ceará

Em cinco meses, 159 crianças e adolescentes foram resgatadas de trabalho infantil no CE

Três adolescentes morreram durante o exercício de atividades laborais em 2026.

Renato Bezerra
Há 2 horas
Montagem com duas cenas de um casarão antigo com fachada rosa e detalhes ornamentais. À esquerda, o imóvel aparece inteiro, com pintura desgastada, janelas amarelas, varanda com grades e uma bicicleta apoiada na frente. À direita, o mesmo edifício aparece parcialmente desabado, com entulho espalhado na calçada, área isolada por cones e fita, viatura da Guarda Municipal estacionada e pessoas ao redor observando a situação.
Ceará

Casarão histórico desaba no Centro de Maranguape após embargo de obra de demolição

Imóvel foi tombado em 2003, mas proprietários conseguiram decisão judicial para destombamento.

Mylena Gadelha e João Lima Neto
Há 2 horas
Pessoa segura um controle remoto apontado para uma televisão desligada sobre um móvel de madeira em sala simples, com vaso de planta ao lado e fundo desfocado.
Ceará

TV Verdes Mares distribuirá antenas digitais em terminais de Fortaleza; saiba onde

Ação tem o objetivo de ampliar sinal digital em lares cearenses.

Redação
11 de Junho de 2026
Foto em preto e branco do treinador Alberone Júnior sorrindo para a câmera e com uma blusa gola polo, dentro de um box de Crossfit.
Ceará

Morre Alberone Júnior, idealizador do primeiro box de Crossfit do Ceará

Profissional de educação física tinha 48 anos.

Nícolas Paulino
11 de Junho de 2026
Imagem mostra pessoa com tontura e náusea, cobrindo os olhos e apoiando-se em uma parede para manter o equilíbrio, em uma imagem intencionalmente borrada para simular os efeitos da inalação de odor químico relatados por moradores de Maracanaú, no Ceará.
Ceará

Tontura, náusea e dor: Prefeitura de Maracanaú investiga intoxicação em moradores após odor

Autoridades locais investigam o que poderia ter causado o caso.

Carol Melo
11 de Junho de 2026
Caixa da vacina Qdenga com dois frascos do imunizante na frente.
Ceará

Vacina da dengue disponível em postos e na rede particular não é a mesma do Butantan

Suspensão da Butantan-DV não influencia uso da Qdenga, que deve continuar sendo aplicada no público-alvo no SUS

Alexia Vieira
11 de Junho de 2026
Foto do prefeito Evandro Leitão.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza anuncia pagamento antecipado do 13º de servidores

Depósito será feito no dia 1° de julho, junto do salário mensal.

Bergson Araujo Costa
10 de Junho de 2026
Pessoa em primeiro plano, ao ar livre, com luz do sol forte incidindo lateralmente e criando reflexos na lente. Ao fundo, há um grupo de pessoas desfocadas em um espaço aberto, com árvores e estrutura metálica visíveis.
Ceará

Velório de jornalista cearense Cristiane Sampaio ocorrerá em Fortaleza nesta quarta (10)

Cristiane atuava como produtora de TV em Brasília e faleceu na última segunda-feira (8).

Redação
10 de Junho de 2026
Silhuetas escuras e ampliadas de vários mosquitos Aedes aegypti parados sobre uma tela branca iluminada, dentro de um laboratório.
Ceará

Casos de dengue no CE crescem mais de 30% em 2026; mortes já superam 2025

Apesar do aumento, Secretaria da Saúde considera cenário de baixa transmissão.

Nicolas Paulino
10 de Junho de 2026
Ceará

Festival RenovaCor da Normatel oferece descontos em tintas e acessórios para pintura

Campanha segue até 17 de junho nas lojas de Fortaleza, Região Metropolitana e Cariri.

Agência de Conteúdo DN
10 de Junho de 2026
Foto de estudantes da rede estadual para ilustrar matéria sobre cerca de 7.300 professores do estado promovidos sem titulação.
Ceará

Cerca de 7.300 professores do Ceará são promovidos sem titulação, anuncia Elmano

A medida terá impacto mensal de R$ 4,88 milhões.

Bergson Araujo Costa
09 de Junho de 2026
Na imagem, renderização digital em perspectiva de uma estação de ônibus urbana moderna chamada
Ceará

Miniterminais da Arena Castelão devem ser entregues em 6 meses para facilitar fluxo de torcedores

Ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta terça-feira (9) pela Prefeitura de Fortaleza.

Diego Barbosa e Ana Alice Freire*
09 de Junho de 2026
Imagem do Frei Barbosa, que morreu aos 76 anos; Juazeiro do Norte decreta luto oficial de três dias.
Ceará

Juazeiro do Norte decreta luto oficial de três dias após morte de Frei Barbosa

Religioso faleceu aos 76 anos na segunda-feira (8).

Redação
09 de Junho de 2026
Imagem da orla de Fortaleza para ilustrar matérias sobre feriado nacional e estadual.
Ceará

Quais os próximos feriados no Ceará em 2026? Veja datas

Cearenses terão novas oportunidades de pausar a rotina a partir de setembro.

Redação
09 de Junho de 2026
Professora morta em acidente na BR-222 é homenageada por alunos em Tianguá
Ceará

Professora morta em acidente na BR-222 é homenageada por alunos em Tianguá

Homenagem ocorreu no pátio do Liceu de Tianguá José Ni Moreira.

João Lima Neto
09 de Junho de 2026
Foto da entrada da UECE para ilustrar matéria sobre convocação de 163 professores para Uece, Urca e UVA.
Ceará

Governo do Ceará anuncia convocação de 163 professores para Uece, Urca e Uva

Elmano também afirmou que encaminhou à Assembleia Legislativa do Ceará projeto de lei que cria 37 novos cargos na Uece.

Bergson Araujo Costa
08 de Junho de 2026
Corredor do Hospital Geral de Fortaleza, ao lado da porta do Centro de Imagem, vazio e em reformas.
Ceará

HGF transfere pacientes da emergência e esvazia corredores lotados há anos; veja imagens

Unidade é referência em diversos tratamentos, mas funcionava historicamente acima da capacidade.

Diego Barbosa e Clarice Nascimento
08 de Junho de 2026
Estação Eusébio com bicicletas compartilhadas verdes e patinetes elétricos em praça reformada. Pedestres circulam pelo calçadão com canteiros floridos e uma igreja antiga ao fundo.
Ceará

De bicicletas compartilhadas a app de ônibus: conheça programa de mobilidade prometido pelo Eusébio

Iniciativa quer contar com participação da população por meio de um formulário online; veja como participar.

Clarice Nascimento
08 de Junho de 2026
Cachorro que ficou preso em bueiro reencontra família após três meses desaparecido
Ceará

Cachorro que ficou preso em bueiro reencontra família após três meses desaparecido

Animal estava traumatizado e assustado, mas chorou e correu para os familiares no reencontro.

Beatriz Rabelo
07 de Junho de 2026
Familiares de Vítória vivem na expectativa de retorno da psicóloga ao Ceará.
Ceará

Cearense desaparecida em Londres é lembrada por familiares em homenagem de aniversário

Gravação divulgada nas redes sociais reúne momentos especiais vividos por psícóloga antes do desaparecimento.

João Lima Neto
07 de Junho de 2026