Crianças vistas em silhueta, de costas para a câmera, em uma área externa ensolarada. Uma delas levanta o braço, enquanto a outra parece estar em movimento, com uma perna erguida. Ao fundo, há gramado, uma casa térrea com telhado de telhas vermelhas, postes e fios de energia, sob um céu azul com nuvens esparsas.

PontoPoder

Morada Nova (CE) sanciona lei para combater adultização infantil digital no município

O ato foi disponibilizado, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Ceará

Ingrid Campos 12 de Setembro de 2025
CTPS

PontoPoder

De avanços conquistados a perda de direitos: o que mudou na legislação trabalhista em 81 anos de CLT

Jornada de trabalho, hora extra, 13º salário, licença-maternidade e proteções contra justa causa são alguns dos avanços conquistados pelos trabalhadores nos últimos anos

Alessandra Castro 01 de Maio de 2024

Ceará

Ceará abre uma investigação de trabalho infantil a cada dois dias

Exploração de crianças e adolescentes ocorre tanto no setor formal como no informal da economia

Nícolas Paulino 26 de Dezembro de 2023
Pobreza infantil

País

Brasil tem pelo menos 32 milhões de crianças e adolescentes vivendo na pobreza, alerta Unicef

Indicadores de renda e educação pioraram nos últimos anos

Redação 14 de Fevereiro de 2023
Auditor fiscal entrevista trabalhador em situação análoga à escravidão

Ceará

Operação resgata 17 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Ceará

Dentre os resgatados, estavam dois adolescentes que trabalhavam em pedreiras e cerâmicas

Redação 09 de Fevereiro de 2023
Criança de 11 anos flagrada em trabalho infantil no Ceará

Ceará

Criança e adolescentes são resgatados de trabalho infantil em extração de carnaúba no Ceará

Além do trabalho infantil, o MPT constatou que todos os trabalhadores da extração da palha de carnaúba eram contratados informalmente e em condições degradantes

Matheus Facundo 28 de Setembro de 2022

Zoeira

Advogado de Cid Moreira critica denúncia do filho e rebate: 'quer tirar dinheiro do pai'

Segundo defesa do ex-apresentador do Jornal Nacional, Fernando Ayres da Motta, Roger Moreira mentiu sobre idade em que foi adotado

Redação 17 de Abril de 2022
Cearense Felipe Caetano

Metro

Unicef homenageia cearense em campanha de aniversário de 75 anos

Felipe Caetano é embaixador da sede brasileira do fundo e defensor dos direitos das crianças

Carol Melo 05 de Dezembro de 2021

Região

Adolescentes são resgatados enquanto trabalhavam em construção de uma escola em São Benedito

Empresa responsável pela obra foi autuada e multada. Ministério Público do Trabalho vai apurar se o município cometeu alguma irregularidade

André Costa 01 de Novembro de 2021
Trabalho infantil

Metro

A cada dois dias, uma criança ou adolescente é resgatado de trabalho infantil no Ceará em 2021

O número representa mais que o dobro dos flagrantes realizados em todo o ano de 2020

Redação 11 de Outubro de 2021
