O ato foi disponibilizado, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Jornada de trabalho, hora extra, 13º salário, licença-maternidade e proteções contra justa causa são alguns dos avanços conquistados pelos trabalhadores nos últimos anos
Exploração de crianças e adolescentes ocorre tanto no setor formal como no informal da economia
Indicadores de renda e educação pioraram nos últimos anos
Dentre os resgatados, estavam dois adolescentes que trabalhavam em pedreiras e cerâmicas
Além do trabalho infantil, o MPT constatou que todos os trabalhadores da extração da palha de carnaúba eram contratados informalmente e em condições degradantes
Segundo defesa do ex-apresentador do Jornal Nacional, Fernando Ayres da Motta, Roger Moreira mentiu sobre idade em que foi adotado
Felipe Caetano é embaixador da sede brasileira do fundo e defensor dos direitos das crianças
Empresa responsável pela obra foi autuada e multada. Ministério Público do Trabalho vai apurar se o município cometeu alguma irregularidade
O número representa mais que o dobro dos flagrantes realizados em todo o ano de 2020