Parcial atualizada da enquete BBB 25 aponta sister como eliminada com mais de 50%; veja detalhes

O resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste sobre o paredão do Big Brother Brasil 25 desta terça-feira (18) continua apontando Gracyanne Barbosa como a próxima eliminada do programa, com 55% dos votos. Apesar disso, nas redes sociais, a disputa parece bem acirrada, com ataques direcionados tanto à influenciadora como à bailarina cearense Eva Pacheco.

Até a tarde desta terça (18), Eva aparece com 33% das intenções de voto para deixar o reality. Em último lugar está Daniele Hypólito, com 12%.

Ao todo, o levantamento já possui mais de 43 mil votos, ainda que eles não contem para a votação oficial do programa.

O resultado da berlinda será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça (18).

Como foi a formação do paredão?

A formação do paredão começou com o Anjo da semana, João Gabriel, imunizando seu irmão gêmeo, João Pedro. Depois, o apresentador do programa, Tadeu, anunciou que Renata estava imune. Finalizada essa primeira etapa, o Líder, Guilherme, decidiu emparedar Gracyanne, a última integrante do Quarto Nordeste.

Em seguida, foi iniciada a votação no confessionário.

Vitória votou em Eva;

Eva votou em Joselma;

Daniele votou em Eva;

Maike votou em Daniele;

Joselma votou em Eva;

João Gabriel votou em Daniele;

João Pedro votou em Daniele;

Vinícius votou em Eva;

Vilma votou em Joselma;

Diego votou em Eva;

Renata votou em Joselma;

Aline votou em Eva;

Gracyanne votou em Aline.

Por ser a mais votada pela Casa, com seis votos, Eva foi indicada ao Paredão. Em segundo lugar entre os mais votados, houve um empate: três votos para Daniele e três para Joselma. Guilherme priorizou salvar a sogra e a ginasta foi para o paredão.

Gracyanne, que tinha direito a um contragolpe entre as pessoas que estavam na Mira do Líder, escolheu levar João Gabriel para a berlinda. Por fim, Vinícius, dono do Poder Curinga, impediu Eva de jogar a prova Bate e Volta.

Disputaram o Bate e Volta apenas Daniele e João Gabriel. João venceu o game e saiu do paredão, deixando Daniele.