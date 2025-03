Último capítulo de Mania de Você terá desfecho para Mavi e Luma, veredito para Mércia e destino de Viola; veja detalhes

O último capítulo da novela "Mania de Você", exibida na faixa das 21h na TV Globo, vai ao ar nesta sexta-feira (28) e deve trazer alguns dos acontecimentos mais aguardados da trama. Ainda que Molina (Rodrigo Lombardi) tenha sido morto por Mércia (Adriana Esteves) no penúltimo capítulo, as repercussões do crime devem atingir outros personagens nesta reta final.

Veja também Zoeira Com o 'Modo Turbo' ativado, saiba quem está no paredão do BBB 25; veja quem o líder Maike indicou Zoeira Lollapalooza Brasil começa nesta sexta-feira (28); confira onde assistir

Casal unido e protagonista rica

Caso nenhuma mudança seja feita, o final feliz deve vir para Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede). Logo após o julgamento de Mércia, a jovem vai recuperar o dinheiro da família e ficará rica novamente. No comando da administração do resort Albacoa, ela vai se casar com Mavi depois de muitas idas e vindas, e juntos os dois terão uma filha.

Viola (Gabz), em contrapartida, não deve ter um amor no final da novela. A protagonista ficará rica e se mudará para o Uruguai com Felipa (Joana de Verona), Rod (Leo Bittencourt) e o pai Marcel (Bukassa Kabengele). Por lá, ela vai ajudar a criar o filho de Rudá (Nicolas Prattes).

Enquanto isso, Berta (Eliane Giardini) terá o tão esperado final feliz ao lado de Sirlei (David Junior). Ela irá até a praia em que eles deram o primeiro beijo e marcará um encontro com o ex. O momento vai ser o responsável por um beijo apaixonado entre eles, que vão reatar o casamento em seguida.

Já Fátima (Mariana Santos), que é amiga de Berta, vai se salvar do sequestro pelo ex-marido Robson (Eriberto Leão), terminando a novela ao lado de Gael (Igor Cosso).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.