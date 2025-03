Com o 'Modo Turbo' ativado, saiba quem está no paredão do BBB 25; veja quem o líder Maike indicou

Após vencer a 11ª Prova do Líder no Big Brother Brasil (BBB) 25, Maike escolheu Vinícius para participar da prova do paredão; Diego Hypolito, que foi semifinalista na prova da liderança, também podia escolher e selecionou João Gabriel.

Vinícius perdeu o jogo e está emparedado. Daniele, Joselma e Diego estão na Mira no Líder. A dinâmica foi realizada no programa ao vivo da noite desta quinta-feira (27), sob apresentação de Tadeu Schmidt.

A indicação, logo depois do jogo, faz parte do início do Modo Turbo. Na sexta-feira (28), um paredão triplo será formado e o escolhido pelo público deixará o reality show no domingo (30).

Vilma, João Gabriel e João Pedro foram escolhidos por Maike para o VIP desta semana.

DINÂMICA DA SEMANA

Por conta do Modo Turbo, as dinâmicas ganharam um ritmo mais acelerado. Nesta sexta-feira (28), será realizada a Prova do Anjo, que é autoimune. Após isso, o paredão será formado por três participantes: um emparedado pela prova de hoje, um emparedado pelo Líder e um mais votado pela casa.

