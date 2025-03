Relembre quem matou Odete Roitman na primeira versão da novela 'Vale Tudo'

Com a estreia do remake de "Vale Tudo", a pergunta chave da trama original voltou a ser lembrada nas redes sociais — "Quem matou Odete Roitman?". A nova versão da novela começa nesta segunda-feira (31), às 21h20, substituindo "Mania de Você" no horário nobre da emissora. Responsável pelo novo trabalho da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a autora Manuela Dias já declarou que a morte da vilã continuará a ser um mistério.

Na versão de 1988, a personagem originalmente interpretada por Beatriz Segall morreu no fim da novela, o que gerou uma comoção nacional para descobrir quem foi responsável pelo crime.

Legenda: Beatriz Segall interpretou Odete Roitman na primeira versão da novela Foto: Reprodução/TV Globo

Apenas no último capítulo, foi revelado que Leila (Cássia Kis) matou Odete a tiros, mas sem ter a real intenção. Ela achava que estava atirando em Fátima (Gloria Pires), que tinha um caso com o marido dela, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

No remake de "Vale Tudo", Odete será interpretada por Débora Bloch, e o papel de Leila caberá a Carolina Dieckmann. A atriz, porém, já foi avisada que a jornada da personagem pode tomar rumos múltiplos.

Vazamento de informação fez autores mudarem assassino

Em entrevista exibida no "Fantástico", na noite de domingo (30), Aguinaldo Silva contou que, na primeira versão, quem mataria Odete Roitman seria o personagem Marco Aurélio. A narrativa precisou ser alterada após um jornalista descobrir e divulgar a informação.

"Quando nós resolvemos que Odete ia morrer, nós decidimos que quem ia matar era o personagem do Reginaldo Farias, que era o vilão da história. Misteriosamente, um jornalista dessas revistas descobriu e publicou, isso bem no começo da novela. Nós fizemos uma reunião e decidimos que ia ser a pessoa mais improvável, e escolhemos a Leila, porque ela era a mulher do Reginaldo Farias na novela", explicou o autor.

Ainda no dominical, Manuela Dias disse que já definiu quem será o assassino de Odete. "Eu acho que eu sei quem vai matar a Odete Roitman. Bom, eu vou matar a Odete Roitman, isso é fato, mas eu acho que já sei. Eu descobri isso tem umas duas semanas. É um segredo. Eu não falei nem em voz alta, nem pra minha equipe, nem nada".