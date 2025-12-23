Veja que horas estreiam os novos episódios de Stranger Things

A reta final de Stranger Things avança e promete fortes emoções para os fãs. Depois do lançamento da primeira parte da última temporada, em novembro, a Netflix libera neste Natal mais três episódios que dão sequência à conclusão da história ambientada em Hawkins.

Os novos capítulos chegam ao catálogo nesta quinta-feira (25) e, assim como ocorreu anteriormente, entram no ar às 22h, no horário de Brasília. A estratégia busca alinhar o lançamento global e criar um momento único para fãs de diferentes países.

A trama retoma os conflitos deixados em aberto e coloca Will Byers em destaque. O personagem passa a compreender melhor seus poderes e assume um papel decisivo no embate contra Vecna, usando sua conexão com o Mundo Invertido como arma no confronto final.

Os episódios ainda prometem explicar mistérios aguardados pelo público, como o destino de Max e Holly Wheeler, além de preparar o caminho para o desfecho definitivo da série, marcado para estrear no dia 31 de dezembro.