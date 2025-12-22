Ieda Maria Vargas, primeira brasileira no Miss Universo, morre aos 80 anos

Ieda Maria Vargas, a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, morreu aos 80 anos nesta segunda-feira (22), em Gramado, na Serra Gaúcha. Ela estava internada na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel. A informação foi confirmada pela filha, Fernanda Vargas.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Em comunicado nas redes sociais, a família informou que os detalhes sobre o velório e as homenagens serão anunciados posteriormente.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e admiradores de Ieda, destacando a importância de sua trajetória para a história do Estado e do país.

Veja também Zoeira Renata Fan se emociona ao falar da morte do pai Zoeira Vince Zampella, criador de 'Call of Duty', morre em acidente de carro

Trajetória

Natural de Porto Alegre, onde nasceu em 31 de dezembro de 1944, Ieda alcançou projeção internacional em 1963, aos 18 anos, ao vencer o concurso de Miss Universo, realizado em Miami Beach, nos Estados Unidos. Antes disso, havia conquistado os títulos de Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil.

Em entrevistas ao longo da vida, ela contou que entrou no universo dos concursos de forma inesperada, após ser eleita Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul, aos 17 anos. A partir daí, sua carreira nos certames avançou rapidamente até o título máximo.

Após o reinado, Ieda optou por uma vida reservada, longe dos holofotes e da carreira artística, participando apenas de eventos especiais no Brasil e no exterior.

Aos 55 anos, sofreu um AVC que afetou a memória e a fala, mas conseguiu se recuperar. Viúva desde 2009, passou a morar em Gramado.

Reconhecida como uma das personalidades mais marcantes do Rio Grande do Sul, Ieda Maria Vargas foi eleita entre os “20 Gaúchos que Marcaram o Século XX”, ao lado de nomes como Mario Quintana, Elis Regina, Getúlio Vargas, João Goulart, Lya Luft e Erico Verissimo.

Em nota, a família afirmou que Ieda “deixa um legado de luz, alegria e inspiração”, agradecendo as manifestações de carinho e respeito recebidas desde a confirmação da morte.