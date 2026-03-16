Onde assistir aos vencedores do Oscar 2026: veja plataformas e sinopse dos filmes premiados

Os principais vencedores do Oscar 2026, realizado no domingo (15) no Dolby Theatre, em Los Angeles, já estão disponíveis em plataformas de streaming ou para aluguel digital. A premiação, apresentada pelo comediante Conan O’Brien, destacou produções lançadas em 2025 e consagrou o filme Uma Batalha Após a Outra como melhor filme da noite.

A seguir, veja alguns dos principais vencedores da premiação, onde assistir e um breve resumo de cada produção.

Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another)

Prêmios: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado, entre outros

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV (aluguel ou compra)

O drama dirigido por Paul Thomas Anderson acompanha um grupo de personagens envolvidos em conflitos políticos e pessoais em meio a tensões sociais. A narrativa entrelaça diferentes histórias que se cruzam em momentos decisivos, explorando temas como poder, responsabilidade e escolhas individuais.

Sinners (Pecadores)

Prêmios: Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Roteiro Original, Fotografia e Trilha Sonora

Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Apple TV (aluguel ou compra)

O longa acompanha um protagonista envolvido em um universo marcado por violência, dilemas morais e disputas de poder. O filme ganhou destaque pela atuação de Michael B. Jordan e por sua abordagem intensa sobre culpa, redenção e consequências das decisões humanas.

Hamnet

Prêmio: Melhor Atriz (Jessie Buckley)

Onde assistir: Peacock, Prime Video e Apple TV

Inspirado no romance homônimo, o filme retrata a história de Agnes, esposa de William Shakespeare, e o impacto da morte do filho do casal. A obra aborda luto, memória e criação artística em um drama histórico centrado na vida familiar do dramaturgo.

Weapons (A Hora do Mal)

Prêmio: Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan)

Onde assistir: HBO Max

O suspense acompanha personagens envolvidos em uma trama marcada por segredos e relações de poder. A narrativa se desenrola a partir de um evento central que conecta diferentes histórias, revelando conflitos ocultos entre os envolvidos.

KPop Demon Hunters (Guerreiras do K-Pop)

Prêmios: Melhor Animação e Melhor Canção Original

Onde assistir: Netflix

A animação mistura cultura pop e fantasia ao contar a história de um grupo de estrelas do K-pop que também atua secretamente como caçadoras de demônios. O filme combina ação, música e humor em uma aventura voltada ao público jovem.

Frankenstein

Prêmios: Design de Produção, Figurino e Maquiagem

Onde assistir: Netflix

A adaptação do clássico de Mary Shelley revisita a história do cientista Victor Frankenstein e sua criatura. O longa se destaca pela ambientação gótica e pela recriação visual do universo do romance original.

Sentimental Value (Valor Sentimental)

Prêmio: Melhor Filme Internacional (Noruega)

Onde assistir: Mubi e aluguel digital em Prime Video e Apple TV

O drama acompanha uma família que tenta reconstruir laços afetivos após anos de distanciamento. A obra explora memórias, reconciliação e a influência do passado nas relações contemporâneas.

Mr. Nobody Against Putin (Mr. Nobody Against Putin)

Prêmio: Melhor Documentário

Onde assistir: Prime Video e Apple TV

O documentário aborda o contexto político contemporâneo na Rússia por meio da trajetória de um personagem que se posiciona contra o regime do presidente Vladimir Putin, trazendo relatos sobre resistência e liberdade de expressão.