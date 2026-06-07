Parada do Orgulho LGBT+ de SP 2026 ocorre neste domingo (7); veja atrações

A 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ da cidade de São Paulo ocorre neste domingo (7), na Avenida Paulista. Segundo a Bilboard, o evento é reconhecido pelo Guinness World Records como a maior parada do orgulho do mundo, reunindo cerca de 4 milhões de pessoas.

Artistas como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Urias, Melody e Pepita estão confirmadas na manifestação. Ao todo, serão 14 trios elétricos, de acordo com o portal.

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Os 30 anos da manifestação celebram o tema "30 anos Parada SP: A rua convoca, a urna confirma". Neste ano de eleições, a ideia é destacar a importância do voto e da participação política na defesa dos direitos da população.

A parada será, ainda, transmitida ao vivo pela DiaTV, no Youtube, a partir das 11h30.

Quando vai ser a parada LGBT+ de Fortaleza em 2026?

Em Fortaleza, a 25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará ocorre dia 28 de junho de 2026, na Avenida Beira Mar.

O evento conta com o lema "25 anos combinando de não morrer! Corpos da margem ocupando o centro da política: das ruas para urnas, por democracia e contra a misoginia!".

As atrações ainda não foram confirmadas.

Em 2025, a manifestação homenageou Thina Rodrigues, referência nacional LGBTI+ e símbolo da defesa do direito de envelhecer com dignidade, especialmente para travestir e pessoas trans.