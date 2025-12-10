Diário do Nordeste
Ceará é o 1º do Nordeste com mais casamentos gays e lésbicos, diz IBGE

Estado teve aumento de 14% em uniões homoafetivas entre 2023 e 2024.

Nícolas Paulino
Ceará
Duas mulheres segurando as mãos, uma com camisa amarela e a outra com um pin da bandeira LGBTQ+ no bolso da calça jeans clara.
Legenda: No Brasil e no Ceará, casamentos entre mulheres superam os entre homens.
Foto: Theyse Viana.

O Ceará consolidou sua posição como líder regional em união civil entre pessoas do mesmo sexo, com o maior número de casamentos homoafetivos de todo o Nordeste em 2024, de acordo com as Estatísticas do Registro Civil. Além da liderança nordestina, o Estado atingiu o 5º lugar no ranking nacional, somando casamentos entre homens e entre mulheres.

Os dados, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (10), mostram que o Nordeste somou 2.172 casamentos homoafetivos naquele ano. No contexto regional, o Ceará se sobressaiu com 570 registros, sendo 216 entre homens e 354 entre mulheres.

Isso corresponde a cerca de 25% do total da região, que tem 9 Estados. Comparado aos vizinhos, o Ceará superou estados populosos como a Bahia, que registrou 441 casamentos (298 entre mulheres e 143 entre homens), e Pernambuco, com 377 uniões (258 entre mulheres e 119 entre homens).

Na esfera nacional, os 570 casamentos registrados no Ceará garantiram ao Estado a 5ª colocação do Brasil (veja ranking mais abaixo).

As informações do levantamento mostram um aumento de 14% no Estado. Em 2023, também líder no Nordeste, foram registradas 200 uniões entre homens. Além disso, foram 299 entre mulheres - atrás apenas de Pernambuco, com 305.

Casamentos entre gays

O Ceará lidera disparado o ranking regional de casamentos entre cônjuges masculinos, com 216 registros em 2024. O total de casamentos entre homens na região Nordeste foi de 766. Veja o ranking:

  1. Ceará - 216
  2. Bahia - 143
  3. Pernambuco - 119
  4. Paraíba - 71
  5. Maranhão - 67
  6. Rio Grande do Norte - 64
  7. Alagoas - 43
  8. Piauí - 25
  9. Sergipe - 18

Casamentos entre lésbicas

A liderança do Ceará é ainda mais acentuada nos casamentos entre cônjuges femininos, que somaram 354 registros no estado. O Nordeste como um todo totalizou 1.406 casamentos entre mulheres. Compare:

  1. Ceará - 354
  2. Bahia - 298
  3. Pernambuco - 258
  4. Paraíba - 161
  5. Rio Grande do Norte - 111
  6. Maranhão - 83
  7. Alagoas - 75
  8. Piauí - 46
  9. Sergipe - 20

Concentração regional no Ceará

Os casamentos entre cônjuges femininos ocorreram principalmente na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que contabilizou 261 uniões. A capital, sozinha, foi responsável por 179 desses registros. 

Outras áreas registraram volumes bem menores: a Região Metropolitana do Cariri teve 18 casamentos entre mulheres, e a Região Metropolitana de Sobral, 5 uniões.

A distribuição geográfica para os casamentos entre cônjuges masculinos seguiu padrão semelhante. A RMF liderou com 157 registros, sendo 92 casamentos entre homens só na capital. Na Região do Cariri, foram 9 uniões, e na Região de Sobral, mais 5.

Cenário nacional

Em 2024, o Brasil registrou um total de 12.187 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, sendo 7.876 uniões entre cônjuges femininos e 4.311 entre cônjuges masculinos. O número cresceu 8,8% em relação a 2023, que teve 11.198 uniões.

A região Sudeste, puxada por São Paulo e Minas Gerais, concentra a maior parte dos registros de casamentos homoafetivos no Brasil.

São Paulo lidera com folga o ranking nacional, totalizando 4.534 uniões em 2024 (2.958 femininas e 1.576 masculinas). Em seguida, aparecem Minas Gerais, com 1.311 registros (825 femininos e 486 masculinos), e Rio de Janeiro com 823 registros (551 femininos e 272 masculinos).

Veja o ranking:

  1. São Paulo: 4.534
  2. Minas Gerais: 1.311
  3. Rio de Janeiro: 823
  4. Paraná: 663 (431 femininos e 232 masculinos)
  5. Ceará: 570

A região Sudeste lidera em registros, com 4.451 casamentos femininos e 2.396 casamentos masculinos, totalizando 6.847 uniões. O Sul ocupa o segundo lugar em volume, somando 1.038 casamentos femininos e 581 masculinos, totalizando 1.619. Já o Nordeste é a terceira, com 2.172 totais.

Já as Regiões Norte (435) e Centro-Oeste (1.114) tiveram os menores registros no país.

Casamento homoafetivo no Brasil

O casamento homoafetivo é realizado no Brasil há pelo menos 14 anos. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo a união homoafetiva como um núcleo familiar.

Dois anos depois, em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passou a obrigar os Cartórios de Registro Civil de todo país a realizarem o casamento entre pessoas homossexuais, a partir da Resolução nº 175.

