102 cidades do Ceará têm aviso de perigo do Inmet por baixa umidade; veja locais
Fenômeno eleva risco de incêndios e aumenta a incidência de doenças.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de "perigo potencial" de baixa umidade para 102 cidades do Ceará nesta segunda-feira (29). O fenômeno eleva risco de incêndios e aumentar a incidência de doenças.
Segundo a instituição, a umidade relativa do ar pode atingir índices entre 30% e 20% nas localidades afetas (detalhadas abaixo).
As taxas seguem baixa principalmente nas regiões do Cariri, Centro Sul, além dos sertões do Crateús e dos Inhamuns, onde todos os municípios podem registrar redução da umidade até o período da noite, quando encerra o aviso.
Alguns municípios das regiões do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba e os sertões Central, de Canindé e de Sobral também devem registrar o fenômeno.
Cuidados com a saúde
A baixa umidade relativa do ar pode eles casos de doenças respiratórias, como rinite alérgica e asma, além de problemas na pele, nos olhos e causar sangramento nasal, conforme informações da Biblioteca Virtual em Saúde.
No aviso, o Inmet recomenda que moradores das áreas afetadas mantenham alguns cuidados, detalhados a seguir com mais orientações do Ministério da Saúde:
- Beba bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
- Evite desgaste físico nas horas mais secas (entre 14h e 16h);
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h);
- Não pratique exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
- Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;
- A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade. Use hidratantes para ajudar;
- Use soro fisiológico para hidratar as vias áreas;
- Pingue algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz caso sinta necessidade.
Cidades com aviso de baixa umidade
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Choró
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Graça
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Mauriti
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São João do Jaguaribe
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Varjota
- Várzea Alegre