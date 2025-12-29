Diário do Nordeste
102 cidades do Ceará têm aviso de perigo do Inmet por baixa umidade; veja locais

Fenômeno eleva risco de incêndios e aumenta a incidência de doenças.

Carol Melo
Ceará
Pessoa joga água de uma garrafa no rosto para se refrescar do calor intenso, com respingos e luz solar ao fundo.
Legenda: Somente as localidades litorâneas do Estado e o Maciço de Baturité não estão na lista do Inmet.
Foto: Shutterstock.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso de "perigo potencial" de baixa umidade para 102 cidades do Ceará nesta segunda-feira (29). O fenômeno eleva risco de incêndios e aumentar a incidência de doenças

Segundo a instituição, a umidade relativa do ar pode atingir índices entre 30% e 20% nas localidades afetas (detalhadas abaixo).

As taxas seguem baixa principalmente nas regiões do Cariri, Centro Sul, além dos sertões do Crateús e dos Inhamuns, onde todos os municípios podem registrar redução da umidade até o período da noite, quando encerra o aviso.

Alguns municípios das regiões do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba e os sertões Central, de Canindé e de Sobral também devem registrar o fenômeno. 

Cuidados com a saúde

A baixa umidade relativa do ar pode eles casos de doenças respiratórias, como rinite alérgica e asma, além de problemas na pele, nos olhos e causar sangramento nasal, conforme informações da Biblioteca Virtual em Saúde. 

No aviso, o Inmet recomenda que moradores das áreas afetadas mantenham alguns cuidados, detalhados a seguir com mais orientações do Ministério da Saúde:

  • Beba bastante líquido. Em dias mais secos, o indicado é consumir 45 mililitros de água para cada quilo corporal;
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas (entre 14h e 16h);
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia (14h);
  • Não pratique exercícios ao ar livre no período de maior exposição ao sol (entre 10h e 16h);
  • Faça refeições leves com muitas frutas e legumes;
  • A pele e os lábios também podem sofrer com a baixa umidade. Use hidratantes para ajudar;
  • Use soro fisiológico para hidratar as vias áreas;
  • Pingue algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz caso sinta necessidade.

Cidades com aviso de baixa umidade

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Altaneira
  5. Alto Santo
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barbalha
  15. Barro
  16. Boa Viagem
  17. Brejo Santo
  18. Campos Sales
  19. Canindé
  20. Cariré
  21. Caririaçu
  22. Cariús
  23. Carnaubal
  24. Catarina
  25. Catunda
  26. Cedro
  27. Choró
  28. Crateús
  29. Crato
  30. Croatá
  31. Deputado Irapuan Pinheiro
  32. Ererê
  33. Farias Brito
  34. Graça
  35. Granjeiro
  36. Groaíras
  37. Guaraciaba do Norte
  38. Hidrolândia
  39. Ibiapina
  40. Icó
  41. Iguatu
  42. Independência
  43. Ipaporanga
  44. Ipaumirim
  45. Ipu
  46. Ipueiras
  47. Iracema
  48. Itatira
  49. Jaguaretama
  50. Jaguaribara
  51. Jaguaribe
  52. Jardim
  53. Jati
  54. Juazeiro do Norte
  55. Jucás
  56. Lavras da Mangabeira
  57. Madalena
  58. Mauriti
  59. Milagres
  60. Milhã
  61. Missão Velha
  62. Mombaça
  63. Monsenhor Tabosa
  64. Morada Nova
  65. Mucambo
  66. Nova Olinda
  67. Nova Russas
  68. Novo Oriente
  69. Orós
  70. Pacujá
  71. Parambu
  72. Pedra Branca
  73. Penaforte
  74. Pereiro
  75. Piquet Carneiro
  76. Pires Ferreira
  77. Poranga
  78. Porteiras
  79. Potengi
  80. Potiretama
  81. Quiterianópolis
  82. Quixadá
  83. Quixelô
  84. Quixeramobim
  85. Reriutaba
  86. Saboeiro
  87. Salitre
  88. Santana do Cariri
  89. Santa Quitéria
  90. São Benedito
  91. São João do Jaguaribe
  92. Senador Pompeu
  93. Solonópole
  94. Tabuleiro do Norte
  95. Tamboril
  96. Tarrafas
  97. Tauá
  98. Tianguá
  99. Ubajara
  100. Umari
  101. Varjota
  102. Várzea Alegre

