Calor no Ceará: qual bebida hidrata mais no B-R-O Bró?

As temperaturas no Ceará aumentam durante os últimos meses do ano, período popularmente conhecido como B-R-O Bró. O calorão impacta a saúde ao elevar o risco para desidratação — condição que pode causar mal-estar, internações e, em casos graves, levar à morte.

​No calor intenso, com os termômetros acima dos 40 °C, especialmente com a baixa umidade típica do Ceará nesta época do ano, o corpo perde mais água por evaporação e suor.

Para entender qual bebida hidrata mais e como manter o corpo em equilíbrio, a coluna conversou com a nutricionista Renata Avelar, que orienta sobre consumo de água, sucos e isotônicos.

Por que é preciso beber mais água no calor

A água presente no corpo é naturalmente perdida por órgãos como pele e pulmões, e pelo trato gastrointestinal. No organismo, ela auxilia a regulação da temperatura e o processo de filtragem dos rins, além de melhorar a função cognitiva e eliminar toxinas.

Quando essa perda de líquidos supera a reposição acontece a desidratação, explica um estudo científico publicado no Statpearls.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a quantidade ideal de água a se consumir é calculada a partir da seguinte proporção: 35 mililitros para cada quilo.

Por exemplo: uma pessoa que pesa 50 quilos deve ingerir cerca de 1,75 litro diariamente para manter a hidratação.

No entanto, como destaca Renata Avelar, esse valor pode mudar a depender de alguns fatores, como calor, prática de exercícios físicos e problemas de saúde (febre, cardiopatias e comorbidades).

Em dias quentes, a especialista indica que a proporção deve ser de 45 mililitros de água por quilo.

Então, a mesma pessoa de 50 quilos citada anteriormente teria que aumentar a ingestão para 2,25 litros.

A nutricionista alerta que o consumo excessivo de água é perigoso, já que pode desequilibrar os eletrólitos (sódio, potássio, cloreto) no corpo, elevando o risco para hiponatremia — redução da concentração de sódio no sangue que pode resultar em intoxicação.

Sintomas de desidratação: como identificar

Os sintomas da desidratação se manifestam gradualmente. Entre os sinais mais comuns, segundo a nutricionista, estão:

sede;

pele e lábios secos;

urina escura;

redução do volume urinário;

fadiga;

dor de cabeça;

tontura ou vertigem;

câimbras musculares;

palpitações;

hipotensão ortostática (queda de pressão ao levantar-se);

desmaio;

confusão mental (em casos mais severos).

Pessoas de todas as idades podem sofrer com desidratação, porém idosos e crianças têm maior probabilidade de desenvolver a condição, conforme destaca o estudo publicado no Statpearls.

Como usar a cor da urina para avaliar hidratação

Outro método para identificar sinais de desidratação é a coloração da urina: quanto mais claro for o xixi, mais hidratado; já, mais escuro indica a necessidade de ingestão de líquido.

Cor da urina Nível de desidratação Transparente ou amarelo muito claro Hidratação adequada. Amarelo-claro Considerada normal; indica bom consumo de água. Amarelo-escuro Sinal de alerta: aumente a ingestão de líquidos durante o dia. Âmbar ou mel Indica desidratação moderada; hidrate-se imediatamente. Marrom escuro Pode indicar desidratação grave ou alterações renais.

Legenda: Medicamentos e alguns alimentos também podem alterar temporariamente a coloração da urina. Foto: Chamaiporn Naprom/Shuttertsock.

Água, isotônico ou suco: qual hidrata mais no calor?

Água: a principal fonte de hidratação

A água é rica em sais minerais, como magnésio, cálcio e ferro, considerados essenciais para o funcionamento do organismo, além de ser livre de açúcares.

O líquido atua diretamente na hidratação do corpo e deve ser consumido diariamente como a principal fonte de reposição hídrica.

Sucos naturais: quando podem ajudar?

Sucos feitos de frutas também ajuda na hidratação e são fontes de minerais. Mas, diferentemente da água, possuem vitaminas. Estas, segundo a nutricionista Renata Avelar, podem auxiliar no processo de digestão, melhorando o funcionamento do intestino, e no desempenho físico.

Porém, a especialista alerta que a bebida pode ter um elevado índice calórico e glicêmico.

Isotônicos: reposição para exercício intenso

Assim com as anteriores, isotônicos têm minerais em sua composição, especificamente eletrólitos — espécie de moléculas ionizadas. Mas, diferentemente das demais, não exerce um protagonismo na hidratação.

Na verdade, a profissional explica que o item repõe nutrientes energizados e carboidratos, sendo ideal para consumo após a prática de exercícios de longa duração e de alta intensidade.

Especialista aponta a melhor opção no calor

Para a nutricionista, não há dúvida: a água sozinha é sempre a opção mais indicada quando o tema é reposição hídrica, mesmo em dias mais quentes.

No entanto, caso haja um maior gasto energético, é possível consumir sucos naturais como complemento. Isotônicos também podem ser adicionados à equação se houver prática intensa de exercícios físicos.

Dica extra: alimentos ricos que ajudam na hidratação

Renata Avelar destaca que alguns alimentos ricos em água podem auxiliar na hidratação. São eles:

frutas como melancia, melão, ameixa, abacaxi, morango e laranja;

como melancia, melão, ameixa, abacaxi, morango e laranja; folhas verdes como alface, rúcula, couve, acelga, coentro, espinafre e agrião;

como alface, rúcula, couve, acelga, coentro, espinafre e agrião; verduras e legumes como abobrinha e pepino.

"É essencial incorporar alimentos com alto teor de água na dieta do verão, porém, é crucial beber água para suprir as necessidades diárias", frisa a especialista.