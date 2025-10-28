Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Carol Melo Aqui vamos falar sobre saúde física e mental, bem-estar, qualidade de vida, alimentação equilibrada e os avanços da ciência, com dicas práticas para um estilo de vida saudável.
vídeo mostra amigas com câncer de mama remando no mar de Fortaleza

Opinião

Amigas com câncer de mama redescobrem a alegria no mar de Fortaleza

Auxiliadas por uma rede de apoio, elas encontraram esperança na canoagem.

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra vacina da Pfizer contra COVID-19 preparada com uma seringa, representando a aplicação de vacinas para imunização contra a COVID-19.

Opinião

Vacina de mRNA contra Covid pode prolongar vida de pessoas com câncer

Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 24 de Outubro de 2025
Imagem mostra mulher de meia-idade se exercitando ao ar livre e segurando garrafa de água, simbolizando bem-estar e hábitos saudáveis após os 40 anos.

Opinião

Mulher após os 40 anos: como manter a saúde e o bem-estar

Especialistas revelam hábitos, alimentação e cuidados para esta fase

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 16 de Outubro de 2025
Imagem mostra mulher com dor no peito segurando o coração, representação de risco cardíaco ou problemas de saúde do coração.

Opinião

Dor no peito? Entenda quando sintoma pode indicar problema no coração

Neste Dia Mundial do Coração, aprenda a reconhecer os sinais de alerta e saiba quando procurar um médico

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 29 de Setembro de 2025
Homem medindo pressão arterial com aparelho que mostra valor 12 por 8, representando novo padrão de pré-hipertensão 120/80.

Opinião

Pressão '12 por 8' agora é pré-hipertensão e medida ideal muda

Nova diretriz, divulgada nesta semana, mudou o valor do que é considerado um quadro anterior ao diagnóstico de pressão alta

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 19 de Setembro de 2025
Imagem mostra mulher bebendo um refrigerante escuro zero açúcar em um copo de vidro, segurando com uma mão e usando meia na outra, em ambiente iluminado, ilustrando estudo que apontou que adoçante pode acelerar o declínio cognitivo

Opinião

Consumo de adoçantes em excesso pode acelerar envelhecimento cerebral, indica novo estudo brasileiro

Pesquisadores da USP descobriram que optar por refrigerantes ou itens zero açúcar pode colocar a saúde do seu cérebro em risco

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 04 de Setembro de 2025
Mulher correndo na Avenida Beira Mar em Fortaleza, com prédios altos, palmeiras e movimento de pessoas ao fundo, em uma manhã ensolarada, ilustra guia de corrida para iniciantes em comemoração ao dia do Profissional de Educação Física

Opinião

Como começar a correr: confira guia para iniciantes no dia do Profissional de Educação Física

Para celebrar a data, a coluna conversou com um especialista sobre tênis ideal, ritmo, intensidade e cuidados para adotar o esporte

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 01 de Setembro de 2025
Imagem mostra mulher segurando prótese de silicone na mão em ambiente de consultório, com fundo desfocado, ilustrando brasileira que morreu devido a câncer raro associado a próstese de silicone nos seios.

Opinião

Brasileira morre por câncer raro associado a prótese de silicone nos seios; caso é inédito no Brasil

Paciente faleceu em menos de um ano após diagnóstico da doença, que se caracteriza como um tumor agressivo

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 20 de Agosto de 2025
Imagem mostra Tays Reis e filha Pietra ao lado de foto de pé infantil com lesões de pé-mão-boca, diagnóstico confundido com febre aftosa

Opinião

Febre aftosa infecta humanos? Confusão em diagnóstico da filha de Tays Reis acende alerta

Cantora disse que Pietra estava com febre aftosa - diagnóstico depois corrigido. Situação causou estranheza nas redes sociais

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 04 de Julho de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas segurando teste de gravidez positivo, ilustrando fenômeno chamado bebês ozempic

Opinião

'Bebês Ozempic': descubra se Mounjaro e Wegovy podem reduzir eficácia de anticoncepcionais

Estudos analisam a relação das chamadas "canetas emagrecedoras" com contraceptivos

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 23 de Junho de 2025
Sanduíches de abacate com ovos e café para um café da manhã saudável, ilustrando alimentos que ajudam a perder peso para matéria sobre Mounjaro de pobre

Opinião

'Mounjaro de pobre'? Conheça alimentos naturais que podem controlar fome e ajudar a perder peso

Saiba quais ingredientes auxiliam no processo de emagrecimento e que, inclusive, você pode ter na sua casa em meio aos ingredientes do dia-a-dia

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 13 de Junho de 2025
Imagem mostra homem jovem segurando cigarro eletrônico (ou vape, ou pod) e cigarro tradicional, sobre fundo escuro, ilustrando como parar de fumar em dia mundial sem tabaco

Opinião

Dia Mundial Sem Tabaco: descubra como superar o vício e parar de fumar

Saiba como fazer o teste de dependência, onde encontrar tratamento gratuito e quais remédios e adesivos auxiliam na jornada para largar o cigarro, seja tradicional ou eletrônico

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 31 de Maio de 2025
Imagem mostra mãos manipulando frango cru inteiro sobre tábua de corte de madeira, ilustrando se é seguro consumir carnes de aves e ovos após caso de gripe aviária no Brasil

Opinião

Gripe Aviária: posso comer carne e ovo sem medo? Saiba agora

O vírus afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, como bovinos e, raramente, humanos

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 19 de Maio de 2025
Imagem mostra mulher praticando exercício com esforço ilustrando dificuldade para formação de hábitos saudáveis

Opinião

Saiba quanto tempo realmente leva para criar um hábito e veja dicas para superar frustrações

Incorporar à rotina atividades que previnem doenças crônicas, como a prática de exercícios, pode ser um desafio e levar mais tempo do que se espera — e, sim, conforme a ciência, os 21 dias são um mito

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 16 de Maio de 2025
Imagem mostra mulher de meio-idade segurando o rosto com expressão de angústia, ilustrando saúde mental na menopausa e risco de depressão, ansiedade e Alzheimer

Opinião

Saiba como a menopausa impacta a saúde mental e aumenta risco de depressão, ansiedade e Alzheimer

Processo natural do envelhecimento de pessoas com útero, período pode ser acompanhado por sintomas físicos e psíquicos

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 02 de Maio de 2025
Imagem mostra peixes crus avermelhados dispostos sobre pedras de gelo para ilustrar melhores peixes para a semana santa

Opinião

Os melhores peixes para preparar na Semana Santa

Conheça benefícios, modos de preparo mais saudáveis e cuidados para escolher pescados

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 11 de Abril de 2025
Imagem mostra close-up de uma jovem espremendo creme dental em sua escova de dentes no banheiro de casa. Creme dental: dentista explica como escolher, sintomas de alerta e substâncias que podem causar reações adversas

Opinião

Creme dental: dentista explica como escolher, substâncias que podem causar alergia e sintomas de alerta

Recentemente, relatos de reações adversas motivaram a Anvisa a interditar um produto da Colgate. Porém, a marca recorreu e o item foi novamente liberado

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 02 de Abril de 2025
Imagem mostra alimentos fontes de fibras, como frutas, legumes e sementes, dispostos em mesma, ilustrando conceito de alimentação saudável. Março Azul: veja alimentos que podem ajudar a prevenir o câncer colorretal

Opinião

Março Azul: veja alimentos que podem ajudar a evitar o câncer colorretal

Conheça quais itens fortalecem a saúde intestinal e reduzem os riscos de desenvolvimento da doença

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 27 de Março de 2025
Imagem mostra mulher abastecendo carro em bomba de gasolina. Gasolina automotiva é cancerígena, classifica novo estudo; veja riscos e quem é mais vulnerável

Opinião

Estudo classifica gasolina automotiva como cancerígena; veja riscos e quem é mais vulnerável

Com a elevação do potencial, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) recomendou a redução gradativa da exposição ao combustível

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 24 de Março de 2025
Jovem mulher descansando em sua cama, a hora da meia-noite mostrada no despertador, sonhos noturnos. Dia Mundial do Sono: especialistas revelam quantas horas de sono você realmente precisa

Opinião

Dia Mundial do Sono: especialistas revelam quantas horas de sono você realmente precisa

Sente que não dorme o suficiente, ou acorda cansado, mesmo depois de uma noite de sono? A ciência explica por que isso acontece e quanto tempo de descanso é o ideal para cada fase da vida

Foto frontal Carol Melo
Carol Melo 14 de Março de 2025
1 2 3