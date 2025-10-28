Auxiliadas por uma rede de apoio, elas encontraram esperança na canoagem.
Descoberta eleva esperança no desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer.
Especialistas revelam hábitos, alimentação e cuidados para esta fase
Neste Dia Mundial do Coração, aprenda a reconhecer os sinais de alerta e saiba quando procurar um médico
Nova diretriz, divulgada nesta semana, mudou o valor do que é considerado um quadro anterior ao diagnóstico de pressão alta
Pesquisadores da USP descobriram que optar por refrigerantes ou itens zero açúcar pode colocar a saúde do seu cérebro em risco
Para celebrar a data, a coluna conversou com um especialista sobre tênis ideal, ritmo, intensidade e cuidados para adotar o esporte
Paciente faleceu em menos de um ano após diagnóstico da doença, que se caracteriza como um tumor agressivo
Cantora disse que Pietra estava com febre aftosa - diagnóstico depois corrigido. Situação causou estranheza nas redes sociais
Estudos analisam a relação das chamadas "canetas emagrecedoras" com contraceptivos
Saiba quais ingredientes auxiliam no processo de emagrecimento e que, inclusive, você pode ter na sua casa em meio aos ingredientes do dia-a-dia
Saiba como fazer o teste de dependência, onde encontrar tratamento gratuito e quais remédios e adesivos auxiliam na jornada para largar o cigarro, seja tradicional ou eletrônico
O vírus afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, como bovinos e, raramente, humanos
Incorporar à rotina atividades que previnem doenças crônicas, como a prática de exercícios, pode ser um desafio e levar mais tempo do que se espera — e, sim, conforme a ciência, os 21 dias são um mito
Processo natural do envelhecimento de pessoas com útero, período pode ser acompanhado por sintomas físicos e psíquicos
Conheça benefícios, modos de preparo mais saudáveis e cuidados para escolher pescados
Recentemente, relatos de reações adversas motivaram a Anvisa a interditar um produto da Colgate. Porém, a marca recorreu e o item foi novamente liberado
Conheça quais itens fortalecem a saúde intestinal e reduzem os riscos de desenvolvimento da doença
Com a elevação do potencial, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) recomendou a redução gradativa da exposição ao combustível
Sente que não dorme o suficiente, ou acorda cansado, mesmo depois de uma noite de sono? A ciência explica por que isso acontece e quanto tempo de descanso é o ideal para cada fase da vida