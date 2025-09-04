Consumo de adoçantes em excesso pode acelerar envelhecimento cerebral, indica novo estudo brasileiro

Trocar refrigerantes, energéticos ou sobremesas para a versão zero açúcar pode até parecer ser a opção menos calórica, mas será que é a mais saudável para seu cérebro? Um novo estudo da Universidade de São Paulo (USP) revelou que o consumo elevado de adoçantes artificiais, como xilitol e eritritol, pode acelerar o declínio cognitivo, afetando a memória e o raciocínio a longo prazo.

Conduzida pela Faculdade de Medicina da instituição e publicada na revista Neurology nessa quarta-feira (3), a pesquisa descobriu que esses ingredientes podem acelerar o envelhecimento cerebral em até 1,6 ano nos maiores consumidores, especialmente em diabéticos.

"Observamos que pessoas que consomem maiores quantidades de adoçantes tendem a apresentar um declínio cognitivo mais rápido, especialmente aquelas com diabetes. É importante destacar, porém, que o estudo não estabelece relação de causa e efeito", detalha a autora da pesquisa e professora da FMUSP, Claudia Kimie Suemoto.

Para o estudo, os cientistas acompanharam mais de 12,7 mil adultos no Brasil, com idade média de 52 anos, por cerca de oito anos. Nesse grupo foi analisado o consumo dos seguintes adoçantes artificiais:

Presente principalmente em alimentos ultraprocessados, como águas saborizadas, refrigerantes, bebidas energéticas, iogurtes e sobremesas de baixa caloria, esses produtos também estão disponíveis para o uso individual.

Envelhecimento cerebral até 62% mais rápido

Os participantes do estudo da USP foram divididos em três grupos, separados pela quantidade total de adoçantes consumida por cada um. Neles, os pesquisadores realizam testes para avaliar aspectos como fluência verbal, memória de trabalho, recordação de palavras e velocidade de processamento.

Os resultados revelaram que os voluntários que ingeriam maiores quantidades (média de 191 mg/dia) de adoçante apresentaram um declínio cognitivo 62% mais rápido em memória e habilidades de pensamento quando comparado aos que consumiam menos (média de 20mg/dia). Esse efeito corresponde a 1,6 ano de envelhecimento cerebral antecipado.

Já o grupo intermediário, que consumiu uma média de 64 mg/dia, apresentou queda 35% mais rápida, equivalendo a 1,3 ano.

Diabético e pessoas com menos de 60 anos são mais vulneráveis

Ao analisar os resultados por idade, os cientistas verificaram que indivíduos com menos de 60 anos que consumiram as maiores quantidades de adoçantes apresentaram declínios mais rápidos na fluência verbal e na cognição geral, em comparação as que ingeriram menos.

Já o diabetes foi apontado como um fator associado à aceleração do envelhecimento cerebral entre os voluntários que consumiam mais adoçantes.

"Embora tenhamos encontrado associação com declínio cognitivo em pessoas de meia-idade, com ou sem diabetes, são as pessoas com diabetes que tendem a usar adoçantes artificiais com mais frequência como substitutos do açúcar", explica Suemoto.

A autora do estudo destaca ainda que são necessárias mais pesquisas para confirmar os resultados e avaliar se outras alternativas ao açúcar, como purê de maçã, mel, xarope de bordo ou açúcar de coco, podem ser opções eficazes que adoçantes artificias.

Pessoas saudáveis não devem trocar açúcar por adoçante

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda que pessoas saudáveis usem adoçantes para substituir o açúcar, visando controlar o peso ou reduzir os riscos de desenvolver doenças crônicas. Na verdade, a instituição indica que o ideal é diminuir a ingestão do ingrediente, ao consumir alimentos adoçados naturalmente, como frutas, ou produtos e bebidas sem açúcar e adoçantes.

Além de acelerar o declínio cognitivo, estudos anteriores já indicaram que o consumo de adoçantes a longo prazo pode elevar as chances para diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, mortalidade em adultos e até mesmo alguns tipos de câncer.