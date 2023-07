Entenda por que o aspartame é considerado 'possivelmente cancerígeno' pela OMS

O adoçante aspartame, utilizado em refrigerantes e outros produtos industrializados, foi incluído na lista de "possivelmente cancerígenos" da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC). O parecer do órgão da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi divulgado nesta quinta-feira (13).

O aspartame é um adoçante artificial utilizado desde 1980. Ele está presente em boa parte dos refrigerantes, chicletes, gelatinas, sorvetes, iogurtes e cereais. O químico também pode ser encontrado em pastas de dente e vitaminas mastigáveis.

A decisão também levou em conta o parecer do Comitê Misto FAO/OMS de Especialistas em Aditivos Alimentares (JECFA), que aponta que não há evidências o suficiente sobre os efeitos adversos do adoçante.

Os dois órgãos apontaram que as provas para o desenvolvimento de câncer ainda são limitadas, ressaltando a necessidade de mais estudos.

IARC e JECFA realizaram análises independentes do uso do aspartame. Os dados foram coletados de diversas fontes, incluindo relatórios governamentais, artigos revisados por pares e estudos.

Consumo diário

Os resultados obtidos pela IARC são o primeiro passo para análise da carcinogenicidade da substância. O composto foi classificado no terceiro nível de risco. Veja as classificações:

Cancerígenos para humanos

Provavelmente cancerígenos para humanos

Possivelmente cancerígenos para humanos

Não classificável

Dessa forma, ainda não há provas para estabelecer uma associação entre o consumo do químico e o desenvolvimento de câncer.

A conclusão do JECF é que não há indícios suficientes para alterar a recomendação de consumo máximo do adoçante. A ingestão diária aceitável para o órgão é de 40 mg por kg.

Um lata de refrigerante diet, por exemplo, contém 200 a 300 mg de aspartame. Considerando apenas esse produto, um adulto de 70kg precisaria consumir mais de 9 a 14 latas por dia para exceder a ingestão diária aceitável.

"As avaliações do aspartame indicaram que, mesmo que a segurança não seja a maior preocupação nas doses que são geralmente usadas, efeitos potenciais que foram descritos precisam ser investigados por mais e melhores estudos", pondera o direitor do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS.