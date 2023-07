Chá matcha: quais os benefícios e como fazer

De diversas cores, sabores e aromas, o chá é considerado uma das bebidas não alcoólicas mais consumidas do mundo, ao lado da água e do café. A bebida surgiu há mais de 4 mil anos, na China.

Atualmente, variações da bebida, como chá verde e o chá branco, vêm conquistando as pessoas, principalmente, quando a erva é rica em propriedades benéficas para a saúde. Esse é o caso do chá matcha.

A legislação brasileira vigente trata o chá como alimento. Assim, não são permitidas alegações terapêuticas ou medicamentosas nos rótulos dos produtos.

Chá matcha

Débora Moura**, nutricionista clínica e esportiva, conta que o matcha é produzido com folhas jovens de camellia sinensis. Essas folhas secas são chamadas de "tencha" e, ao serem pulverizadas em moinhos de pedras exclusivos, são denominas matcha.

Legenda: Chá matcha Foto: Shutterstock

Quais os benefícios do chá matcha?

A bebida oferece benefícios em diversas áreas terapêuticas, como oncologia, endocrinologia e neurologia.

De acordo com Débora Moura, estudos apontam que os polifenóis presentes no matcha apresentam alta capacidade antioxidante e anti-inflamatória, papel relevante na regulação da glicose sanguínea e renovação de células alfa pancreáticas, essenciais na produção de insulina corporal.

A especialista reforça ainda que a cafeína presente no matcha também atua na regulação da homeostase dos vasos sanguíneos.

Outros estudos apontam propriedades antivirais e impactos na função cognitiva e doenças neurodegenerativas.

Legenda: matcha Foto: Freepik

Como fazer o chá?

Modo de preparo:

Ferva a água; Espere aproximadamente cinco minutos para que ela esfrie; Misture a erva.

Lojas de produtos naturais O chá matcha e o chá verde possem composição fitoquímica diferentes, ou seja, os componentes presentes em ambas as ervas, como por exemplo, cafeína, ácidos fenólicos, rutina, quercetina, vitamina c, clorofila e teanina estão distribuídos em distintas quantidades. O que acaba contribuindo também para as diferenças de sabores e aromas de ambos. “Por sua forma de cultivo ser na sombra e processada de maneira mais natural, o matcha apresenta um maior teor de catequinas, que são essas substâncias antioxidantes e também de cafeína, aminoácidos e clorofila. Tornando-se um chá mais forte e potente”, explica a especialista. Quando consumido em excesso, o chá matcha pode causar efeitos secundários como dores no estômago, insônias, dores de cabeça, diarreia, azia e outros sintomas. Débora Morais conta que não existe uma recomendação exata para o consumo de chás, no entanto, o matcha é recomendado de 15 a 20 gramas por dia, em formato de pó (no máximo 4 xícaras por dia). É indicado também evitar o consumo de chá com o estômago vazio, pois, por possuir taninos, pode ocorrer aumentos dos ácidos estomacais, provocando náuseas. Também não é indicado o consumo do chá muito próximo das refeições principais, para que a bebida não atrapalhe a absorção de micronutrientes, como ferro e cálcio. O melhor, portanto, é tomar o chá entre as refeições. O chá matcha é contraindicado para pessoas que sofrem de insônia, gastrite, úlcera, e doenças cardíacas. Isso porque a erva presente na bebida é rica em cafeína, substância que quando consumida em excesso pode causar prejuízos a saúde. A nutricionista conta que estudos revelam evidências que o consumo de polifenóis, presentes no chá matcha, podem levar à partos prematuros e má formação do bebê. Conforme a Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal de 2019, é recomendado o uso restritivo de produtos com polifenóis até o último trimestre de gestação. Quem faz uso de medicamentos anticoagulantes também deve evitar, porque a vitamina K, presente no chá, bloqueia a ação desses remédios.

Receitas saudáveis com matcha

Smoothie de banana com matcha

Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1 banana;

250 ml de leite líquido;

Matcha em pó.

Modo de preparo:

Misture os ingredientes e bata no liquidificador.

Bolo de caneca sabor matcha

Legenda: Bolo de caneca sabor matcha Foto: Freepik

Ingredientes:

4 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de pó de matcha

1/4 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de stevia natural

3 colheres de sopa de leite desnatado

1/2 colher de sopa de óleo vegetal

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes em uma caneca grande para micro-ondas Misture com um batedor pequeno até que a massa fique lisa e uniforme Leve ao micro-ondas por aproximadamente 1 minuto Logo em seguida, deixe esfriar e sirva

Matcha Lemonade

Legenda: Matcha Lemonade Foto: Freepik

Ingredientes

1 xícara de água quente

Adoçante stevia natural a gosto

2 xícaras de suco de limão fresco

1 1/2 colher de sopa de matcha

3 1/2 xícaras de água gelada

Modo de preparo:

Despeje o adoçante e a água quente em uma vasilha e mexa até que o açúcar dissolva. Misture o suco de limão e o matcha. Em seguida, coloque a mistura no liquidificador e bata até que tudo fique homogêneo. Após isso, transfira a mistura para um jarro grande e misture com água gelada. Deixe descansar por 5 minutos. Mexa mais uma vez e sirva.

**Débora Moura é nutricionista pós-graduada em nutrição clínica e esportiva com especialização em emagrecimento e comportamento alimentar.

*Sob supervisão de Mariana Lazari.