Guarani x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Guarani e Ceará entram em campo, neste domingo (24), às 18h30, para encerrar suas jornadas na Série B, pela última e decisiva rodada da competição. Enquanto o time da casa não briga mais por nada e está rebaixado para a Série C do próximo ano, o alvinegro depende apenas de si para carimbar seu retorno à elite do futebol brasileiro. Para isso, o Vozão precisa vencer o duelo que acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Na 4ª posição da Série B, o Ceará está a uma vitória do retorno à primeira divisão. O time de Léo Condé vem de quatro vitórias consecutivas na competição e briga por uma vaga no G-4 com Novorizontino, Mirassol e Sport, que está fora da lista no momento. Na última rodada, o Vozão bateu o América-MG por 1 a 0, no Castelão, em jogo que registrou o maior público da Arena Castelão.

Já o Guarani, dentro de casa, irá cumprir tabela na última rodada da segundona. O alviverde de Campinas foi o primeiro time rebaixado para a Série C e somou 32 pontos em 37 rodadas até aqui. No confronto dos times que caíram para a terceirona, a equipe bugrina foi derrotada por 2 a 1, para o Brusque, em Santa Catarina.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e SporTV, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ SEM BAIXAS

Ponto comemorado por Léo Condé após a vitória sobre o Coelho é que o time de Porangabuçu não tem ausências por conta de suspensões. No duelo passado, o Ceará tinha oito jogadores pendurados, entre eles, os titulares Rafael Ramos, Richardson, Pulga e Aylon, que não tomaram amarelo. Além disso, segundo o último boletim médico, o time não conta com lesionados para o duelo em Campinas.

A preocupação durante o duelo contra o América-MG veio logo no começo da partida, com Saulo Mineiro alegando desconforto na panturrilha. Mesmo assim, o atleta atuou em praticamente 90 minutos. Ao final, tanto o atleta, como o treinador, destacaram que a substituição não passou de precaução e o camisa 73 segue para o confronto em Campinas.

Inclusive, o Coração Valente vive grande momento com a camisa alvinegra. Nos últimos quatro jogos, são sete participações em gols do Ceará, com cinco bolas nas redes adversárias e duas assistências. Ao todo, Saulo Mineiro chegou a 11 gols feitos, dois a menos que Erick Pulga, que lidera a artilharia da segundona.

COMANDO ALVINEGRO

Peça fundamental na arrancada alvinegra na Série B, o técnico Léo Condé foi anunciado dia 27 de junho, depois da demissão de Vagner Mancini. De lá para cá, o comandante fez 24 partidas à frente do Vozão, com 14 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. A campanha em Porangabuçu deixa o comando com um aproveitamento na casa de 61%.

Ponto de crítica no começo da segundona, a equipe conseguiu encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque a partir da chegada do novo treinador e seus auxiliares, Renatinho Negrão, Diego Kami Mura e Anderson Batatais, membro da comissão permanente do clube. No recorte dos 24 jogos com Léo Condé, o Ceará balançou as redes 59 vezes e sofreu 24 gols até aqui.

Um detalhe desta campanha é que os 59 gols marcados deixam o Alvinegro como o melhor ataque da competição. Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon somam juntos 34 desses tentos assinalados contra os adversários na segundona.

Experiente quando o assunto é acesso, Léo Condé tenta sua quarta ascensão no comando de uma equipe. Antes do Vovô, o técnico primeiro subiu junto com o Botafogo-SP, o Novorizontino, da Série C para B, e, no ano passado, levou o Vitória à primeira divisão. A cereja do bolo foi o título da segundona de 2023 com o Leão do Barradão.

COMO CHEGA O BUGRE?

Apesar de boatos de pacote de despedidas de atletas antes da última rodada, o time campineiro liberou apenas o goleiro reserva Vladimir, que não faz parte dos planos para a próxima temporada. Além dele, o Guarani tem a baixa do atacante João Victor, que trata problema muscular. Fora os dois, o time do técnico Alan Aal vai com força máxima para o duelo final da temporada.

Um dos jogadores concentrados para o confronto diante do Ceará é o experiente zagueiro Matheus Salustiano. Ao longo da semana, em coletiva de imprensa, o atleta destacou que o rebaixamento deixa o nome dos atletas “manchado”. Apesar disso, o jogador destacou que o time alviverde irá fazer jogo duro diante do Vovô.

“Estamos trabalhando e temos que terminar da melhor maneira possível, honrando a camisa do Guarani e nossos próprios nomes. Não vamos largar, é buscar motivação para vencer o último jogo”, observa Salustiano.

Um dos destaques da segundona fica por conta de Caio Dantas, vice-artilheiro da Série B com 11 gols marcados. O centroavante chegou em abril, para suprir a saída de Derek que foi para o Atlético-GO. Apesar da artilharia, o jogador vive jejum de sete jogos sem balançar as redes. A última vez aconteceu pela 23ª rodada, dia 9 de outubro, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo-SP.

Apesar de ter o seu camisa 99 como um dos destaques da segunda divisão, o time bugrino tem o sexto pior ataque da competição, com apenas 33 gols marcados. Além de Caio Dantas, a lista de artilharia do Guarani tem ainda João Victor, com quatro gols, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar, Matheus Bueno e Gabriel Bispo com dois tentos assinalados.

Dentro de casa, o Guarani detém o segundo pior rendimento da Série B, com 44,4% de aproveitamento. De 54 pontos disputados, o time conseguiu apenas 24 em 18 partidas no Brinco de Ouro da Princesa. Até aqui, o Bugrão somou 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas quando mandante na competição.

TABU NO BRINCO DE OURO

O Ceará encarou o Guarani em 21 partidas ao longo da história e saiu de campo com a vitória em 3 oportunidades. No duelo, o time de Campinas venceu 10 vezes e o resultado de igualdade permaneceu em outros 8 jogos.

Quando o recorte é feito apenas dos jogos em Campinas, as equipes tiveram 11 compromissos. Os mandantes levam ampla vantagem com 8 triunfos, além de 3 empates. Ou seja, para o confronto deste domingo, o Ceará tem o tabu de nunca ter vencido o time adversário quando atuou em solo paulista.

No geral, nos últimos cinco encontros, cada time venceu uma vez e o empate se estabeleceu em três duelos. Inclusive, o embate mais recente, pelo primeiro turno da Série B, é positivo para os alvinegros, que venceram na Arena Castelão pelo placar de 3 a 1, com gols de Lourenço e Erick Pulga, duas vezes.

Legenda: Pelo primeiro turno, o Ceará venceu o Guarani por 3 a 1, na Arena Castelão Foto: Kid Junior/SVM

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Guarani: Pegorari; Yan, Salustiano, Matheus Mancini e Jeferson; Bispo, Heitor (Anderson Leite), Matheus Bueno e Luan Dias; Caio Dantas e Bruno Mendes (Marlon). Técnico: Alan Aal.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | GUARANI X CEARÁ

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP

Data: 24/11/24 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva - FIFA (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo - FIFA (MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Árbitra de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá - FIFA (RJ)

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)