Ceará negocia empréstimo de atacante Pedro Raul, do Corinthians

O Ceará negocia a contratação por empréstimo do atacante Pedro Raul, do Corinthians. O clube tem como prioridade a busca por um centroavante até o encerramento da janela, no fim de fevereiro.

O entrave, no momento, é o interesse do atleta de 28 anos. Comprado por R$ 25 milhões em 2024, o jogador tem contrato até 2028 e já recusou outras propostas do mercado para seguir na equipe.

A informação foi divulgada pelo portal Futebol Cearense e confirmada pelo Diário do Nordeste. Desde a chegada no Timão, Pedro Raul disputou 38 jogos , com quatro gols e uma assistência.

Sem espaço no elenco, ficou fora da lista de relacionados das últimas partidas. Revelado pelo Cruzeiro-RS, atravessou o melhor momento da carreira em 2022, quando fez 26 gols em 50 jogos pelo Goiás. Acumula passagens também por equipes como Botafogo, Vasco e o Toluca-MEX.